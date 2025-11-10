Giá vàng hôm nay (10/11): Dự báo nhảy vọt, dòng người xếp hàng mua vàng kéo dài đến khi nào?

Giá vàng hôm nay 10/11: Nhà vàng trong nước sẽ chỉnh giá tăng?

Giá vàng hôm nay 10/11 tính đến 7 giờ sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang giá so với phiên giao dịch trước đó. Giá vàng trải qua 1 tuần ổn định tuy nhiên, giá vẫn neo ở ngưỡng cao.

Trong khi đó, tuần vừa qua, nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân vẫn rất lớn khiến nhiều cơ sở kinh doanh vàng giới hạn số lượng bán, thậm chí thường xuyên hết hàng và phải dừng bán. Đáng chú ý, dòng người xếp hàng dài mua vàng luôn xuất hiện thường trực bất kể nắng mưa, số lượng bán ra nhiều hay ít, thậm chí cửa hàng dừng bán.

Nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân vẫn rất lớn khi dòng người xếp hàng luôn xuất hiện trước các cơ sở kinh doanh vàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt phiên đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ sáng nay ngày 10/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.016 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bất chấp những tín hiệu trái chiều, các nhà kinh tế lưu ý rằng thị trường lao động vẫn tiếp tục có dấu hiệu chậm lại, điều này có thể sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới, qua đó hỗ trợ giá vàng cho đến cuối năm.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho biết, việc giá vàng ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce phản ánh cuộc giằng co đang diễn ra giữa các yếu tố cơ bản. Đáng chú ý là hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, nhu cầu trú ẩn an toàn, áp lực kỹ thuật từ hoạt động chốt lời và đồng USD mạnh.

"Cuộc họp sắp tới của Fed là trọng tâm chính, làm tăng thêm sự bất ổn khi các nhà giao dịch cân nhắc các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, điều có thể khiến giá vàng vượt lên phạm vi này hoặc kìm hãm triển vọng phục hồi", ông Welsh nhận định.

Bi quan hơn về thị trường vàng, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia Phân tích Thị trường Trưởng tại FxPro cho rằng, các nhà đầu tư không thể bỏ qua thiệt hại mà 2 tuần bán tháo đã gây ra cho thị trường.

"Xu hướng tăng giá đã bị phá vỡ. Giá vàng đã ổn định quanh mốc 4.000 USD trong mười ngày qua, kết thúc tuần qua ở mức gần bằng mức giá ban đầu. Những nỗ lực của bên bán nhằm đẩy giá xuống dưới 3.900 USD/ounce đang đáp ứng được nhu cầu mua ấn tượng. Điều này được tạo điều kiện bởi Tòa án Tối cao, nơi đang xem xét tính hợp pháp của thuế quan Mỹ. Mặc dù, HSBC, Bank of America và Société Générale tiếp tục duy trì dự báo giá vàng lên 5.000 USD/ounce, tuy nhiên, đà tăng giá của vàng đã bị phá vỡ và việc bán ra khi giá tăng đang trở nên quan trọng với giá vàng", ông Alex Kuptsikevich phân tích.

