Giá vàng hôm nay (9/11): "Bất ngờ" vàng SJC giữ giá trong một tuần, người mua không có lãi

Giá vàng hôm nay 9/11, vàng trong nước dần ổn định

Giá vàng hôm nay 9/11 (cập nhật lúc 7 giờ 30 phút sáng), ghi nhận vàng SJC và nhẫn không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chốt tuần giữ nguyên mức bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng, ngang bằng với tuần trước

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước mặc dù liên tục đảo chiều với cả vàng SJC và nhẫn. Tuy nhiên, mức giá của các sản phẩm gần như không thay đổi trong vòng 1 tuần.

Đặc biệt, giá vàng SJC niêm yết với các thương hiệu lớn giữ nguyên mức bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi, vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ 300.000 - 400.000 đồng/lượng so với tuần trước đó.

Dự báo giá vàng thế giới khó giảm tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày 8/11 vừa qua (giờ Việt Nam) ở mức 3.999 USD/ounce, chỉ giảm khoảng 2 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này. Trong đó, giá vàng cao nhất trong tuần đạt mức 4.026 USD/ounce và thấp nhất ở mức 3.930 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù vàng đang ở mức trung lập trong thời gian tới, nhiều nhà phân tích cho rằng tiềm năng tăng giá của vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho biết mặc dù vàng cần thêm thời gian để củng cố nhưng ông vẫn lạc quan trong thời gian tới.

“Các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên vẹn, trong khi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn mới nếu Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan của Tổng thống Trump. Sự sụt giảm gần đây thực sự là chưa đủ, nhưng các sự kiện có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường", ông Adrian Day nhận định.

Theo ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho biết giữa bối cảnh bất ổn và biến động địa chính trị, diễn biến giá vàng như trò tung đồng xu. Tuy nhiên, bất chấp những ồn ào, ông vẫn lạc quan về kim loại quý này.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Asset Strategies International cho biết, thật không may cho nhiều nhà đầu tư, việc thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đã loại bỏ các chất xúc tác tiềm năng quan trọng khỏi thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang diễn ra kéo dài gần 40 ngày, hiện là đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử.

"Tôi không kỳ vọng bất kỳ sự suy yếu nào của giá vàng trong ngắn hạn khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Mặc dù chúng ta có thể thấy giá vàng giảm thêm trước khi đạt mức cao mới, tôi tin rằng tình trạng bất ổn được khi thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sẽ hỗ trợ giá vàng trong tuần tới", ông Rich Checkan đánh giá.