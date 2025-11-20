Giá vàng hôm nay (20/11): Tăng vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, vàng SJC và nhẫn "sốt" trở lại

Giá vàng hôm nay 20/11, vàng SJC và nhẫn tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 20/11, cả vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Đáng chú ý, các sản phẩm vàng sau khi giảm sâu đã tăng vọt, lấy lại mốc 150 triệu đồng/lượng và dự báo tiếp tục tăng theo xu hướng thế giới.

Tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 20/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/11, cả vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh sau khi dữ liệu quan trọng của Mỹ công bố

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 sáng nay ngày 20/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.106 USD/ounce, tăng mạnh 35 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Kitco News, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua tại Mỹ do nhu cầu trú ẩn an toàn nổi lên vào giữa tuần, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh và trước thềm các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bắt đầu bằng biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Các điểm nhấn chính bao gồm biên bản cuộc họp của FOMC vào cuối ngày hôm nay, tiếp theo là báo cáo việc làm hôm nay (20/11) từ Bộ Lao động, cả hai đều có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất của Hoa Kỳ.

Theo đó, FOMC một lần nữa thừa nhận thị trường lao động đang suy yếu, nhưng bày tỏ nhiều lo ngại hơn về tác động của việc hạ lãi suất đối với lạm phát, và những người tham gia đã bày tỏ "quan điểm rất khác nhau" về những việc cần làm tại cuộc họp tháng 12 tới.

Trong các cuộc thảo luận về triển vọng chính sách tiền tệ, các thành viên FOMC đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về mức độ hạn chế của chính sách tiền tệ hiện tại.

Hầu hết những người tham gia đều đánh giá rằng việc điều chỉnh giảm thêm biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang có thể là phù hợp khi Ủy ban đang dần chuyển sang lập trường chính sách trung lập hơn theo thời gian, mặc dù một số người trong số họ cho biết họ không nhất thiết cho rằng việc giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là phù hợp", biên bản cho biết.

Một số người tham gia đánh giá rằng việc tiếp tục hạ biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang có thể là phù hợp vào tháng 12 nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự kiến ​​trong kỳ họp giữa kỳ sắp tới. Nhiều người tham gia cho rằng, dựa trên triển vọng kinh tế của họ, việc giữ nguyên biên độ mục tiêu trong thời gian còn lại của năm có thể là phù hợp.

Giá vàng giao ngay không có phản ứng mạnh mẽ với biên bản cuộc họp của FOMC. Tuy nhiên, kết thúc phiên rạng sáng nay ở mức cao hơn chốt phiên trước đó và giá vàng đã vượt qua ngưỡng 4.100 USD/ounce và tiếp tục tăng.