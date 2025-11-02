Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 14:10 GMT+7

Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

+ aA -
Thái Nguyễn - L.Anh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 14:10 GMT+7
Giá vàng hôm nay 2/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục đi ngang. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn rất cao khi cửa hàng vừa mở bán đã hết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá vàng hôm nay 2/11, người dân vẫn đội mưa xếp hàng mua vàng

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong sáng 2/11, người dân vẫn bất chấp trời mưa để xếp hàng mua vàng tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu (BTMC). Mặc dù vậy, nhiều cơ sở của BTMC chỉ mở bán vài giờ đầu buổi sáng đã thông báo hết hàng, phải dừng bán. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đợi.

Dòng người đội mưa xếp hàng mua vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: L.Anh

Bà Hoàng Thị Thủy (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết, sáng nay sau khi thấy thông tin cửa hàng mở bán nên đội mưa qua mua. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết đến nơi cửa hàng đã thông báo dừng bán.

"Tôi đến cửa hàng BTMC tại phố Trần Nhân Tông lúc 10 giờ 30 thấy cửa hàng thông báo dừng bán do hết hàng. Mặc dù vậy, hôm nay là cuối tuần và thấy giá vàng hôm nay chững lại nên tôi cố xếp hàng chờ đợi đến chiều biết đâu cửa hàng bán trở lại", bà Thủy chia sẻ.

Nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, sáng nay các cơ sở kinh doanh tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở bán mỗi người 2 chỉ vàng nhẫn. Tuy nhiên, do số lượng khách mua lớn trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, do đó, cửa hàng phải thông bán hết hàng. Khách hàng mua thành công trong hôm nay cũng phải chờ 5 ngày sau mới được mua tiếp.

Nhiều người ngồi xếp hàng chờ đợi mua vàng dù cửa hàng thông báo hết hàng tại Bảo Tín Minh Châu (15 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn

Tại thời điểm 13 giờ ngày 2/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chờ tín hiệu kinh tế tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.997 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (4.110 USD/ounce).

Theo Kitco News, mặc dù tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ vẫn tiếp diễn sau một tháng, tuần tới vẫn sẽ có một số dữ liệu có ý nghĩa được công bố.

Vào thứ hai, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố Chỉ số PMI Sản xuất. Tiếp theo là Chỉ số PMI Dịch vụ vào thứ tư, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân từ đơn vị xử lý bảng lương ADP.

Sáng thứ năm sẽ có quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và tuần tới kết thúc với cuộc khảo sát sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ sáu.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết, giá vàng đã kéo dài đà giảm vào đầu tuần với giá giao ngay giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce.

“Mặc dù giá vàng đã ổn định trong những ngày gần đây, bất chấp việc lãi suất Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn, nhưng giá vàng vẫn chưa thể lấy lại được đà tăng trước đó. Tôi cho rằng việc giá vàng tăng trên 4.075 USD/ounce sẽ giúp thu hút thêm lực mua. Mặt khác, việc phá vỡ mức thấp gần đây có thể dẫn đến sự thanh khoản tiếp tục, có thể kéo dài đến 3.750 USD/ounce", ông Chandler nhận định.

Theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết quá trình điều chỉnh giá vàng vẫn chưa kết thúc.

"Sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn đã đẩy giá vàng trở lại dưới 4.000 USD/ounce. Kim loại màu vàng đang dần mất đi những yếu tố bất ngờ. Nó đã đạt được mức cao kỷ lục nhờ hoạt động phá giá, kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, lời đe dọa áp thuế 100% lên Trung Quốc của Donald Trump, địa chính trị, những dự báo bi quan về nền kinh tế toàn cầu, và việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng thỏi", ông Kuptsikevich phân tích.

Ông Kuptsikevich cũng nhận định, Nhà Trắng không còn công kích Fed một cách quyết liệt như trước nữa. Mỹ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung. Xung đột Trung Đông đã được giải quyết, và nền kinh tế toàn cầu đang chứng tỏ khả năng phục hồi trước các đòn thuế quan. Fed thận trọng trong việc hạ lãi suất và hoạt động của các ngân hàng trung ương trên thị trường vàng miếng đang suy giảm.

"Kinh nghiệm của những năm đó cho thấy sự tăng vọt và sụp đổ được theo sau bởi những giai đoạn củng cố dài. Nói cách khác, sau một thời gian thoái lui khỏi đỉnh, kim loại quý sẽ tìm thấy phạm vi giao dịch của nó và ổn định trong phạm vi đó. Nhưng trong những tuần tới, chúng ta tiếp tục thấy nhiều rủi ro hơn về sự sụt giảm hơn nữa", ông Kuptsikevich phân tích.

Tham khảo thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Giá vàng hôm nay 2/11: Dự báo về giá vàng thế giới tuần tới

Giá vàng hôm nay 2/11: Dự báo về giá vàng thế giới tuần tới

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (31/10) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng dừng bán, người dân vẫn đội mưa xếp hàng

Giá vàng hôm nay đảo chiều tăng mạnh cả vàng SJC và nhẫn. Trong khi, nhà vàng tiếp tục hết hàng phải dừng bán, còn người dân bất chấp đội mưa đến xếp hàng chờ mua.

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (1/11) đi ngang: Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua vẫn xếp hàng dài bất chấp trời mưa

Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng

Kinh tế
Sạt lở, ngập sâu, cầu hư hỏng do mưa sau bão: Đà Nẵng ước tính thiệt hại 156 tỷ đồng

Chính phủ bổ sung 25.000 tỷ đồng để triển khai Nghị quyết 57

Kinh tế
Chính phủ bổ sung 25.000 tỷ đồng để triển khai Nghị quyết 57

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Kinh tế
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn lực khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng

Đọc thêm

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA
Thể thao

Hậu vệ Vương Văn Huy và 2 trận đấu “ác mộng” cùng SLNA

Thể thao

2 trận đấu liên tiếp, Vương Văn Huy mắc lỗi dẫn tới những bàn thua, khiến SLNA vuột đi những điểm số đáng tiếc. Rõ ràng, hậu vệ 24 tuổi này đang gặp vấn đề về tâm lý.

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng
Xã hội

Vụ ngạt khí 8 người thương vong ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng

Xã hội

Đến ngày 2/11, 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện tại xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng nặng, các bác sĩ đang dốc toàn lực cứu chữa.

Thứ cây quý hiếm'cây sách Đỏ' suýt tuyệt chủng đang sống 'bình yên' ở một khu rừng Thanh Hóa
Nhà nông

Thứ cây quý hiếm"cây sách Đỏ" suýt tuyệt chủng đang sống "bình yên" ở một khu rừng Thanh Hóa

Nhà nông

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 1-11 cho biết nhóm cây hạt trần quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện năm 2011 (địa phận rừng Quan Hóa trước đây) hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, 'giật' liên tiếp hai giải thưởng danh giá
Xã hội

Nữ giáo sư sinh năm 1991 khiến cộng đồng Toán học sôi sục, "giật" liên tiếp hai giải thưởng danh giá

Xã hội

Cộng đồng Toán học quốc tế đang xôn xao sau khi nhà Toán học 34 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng cùng lúc được vinh danh ở hai giải thưởng danh giá, được xem là “chỉ dấu” cho khả năng giành Huy chương Fields – phần thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Toán học.

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m
Media

Hà Tĩnh: Nước lũ dâng nhanh, nhiều khu dân cư hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu gần 2m

Media

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn khiến nước lũ dâng nhanh, làm nhiều khu dân cư ở các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, có nơi gần 2m.

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng
Media

Khung cảnh tan hoang tại thôn 2 Phong Phú sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Media

Nhiều căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng sau khi dòng nước lớn từ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt bất ngờ vỡ, tràn về vùng hạ du. Lực lượng chức năng xã Tuy Phong đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt
Media

Du khách tấp nập trở lại phố cổ Hội An sau lụt

Media

Theo ghi nhận vào sáng ngày 2/11, khi nước vừa rút nhiều du khách nước ngoài vẫn đổ về Hội An tham quan, trải nghiệm phố cổ sau lụt.

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này
Văn hóa - Giải trí

Siu Black vừa ra viện đã vội loan báo thông tin này

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Siu Black thông báo mình đã được ra viện và đang chờ ngày thực sự hồi phục để được phục vụ khán giả.

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Người dân đề nghị làm rõ tính pháp lý của hồ chứa nước ở trang trại gà ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Tuy Phong xả ra tối 1/11.

Quan chức Phần Lan cảnh báo về khả năng Nga có động thái phản đòn khiến EU đau đớn
Thế giới

Quan chức Phần Lan cảnh báo về khả năng Nga có động thái phản đòn khiến EU đau đớn

Thế giới

Armand Memä, một thành viên của đảng Dân tộc Bảo thủ Phần Lan "Liên minh Tự do", đã đăng trên mạng xã hội X rằng Nga có thể yêu cầu Liên minh Châu Âu bồi thường cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đứng trước cơn sốt nguồn cung: Nhà đầu tư cần lưu ý gì?
Chuyển động Sài Gòn

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) đứng trước cơn sốt nguồn cung: Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Chuyển động Sài Gòn

Gần 30.000 căn hộ sẽ gia nhập thị trường khu vực Bình Dương (cũ), đánh dấu chu kỳ tăng trưởng mạnh. Song song với cơ hội, thị trường buộc nhà đầu tư chuyển sang chiến lược chọn lọc, dựa trên giá trị thực và sức hút cư dân dài hạn.

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA
Thể thao

Diễn biến khó tin vụ LĐBĐ Malaysia nộp hồ sơ kháng cáo lên FIFA

Thể thao

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli của Malaysia đã nhận định lý do FIFA dời thời điểm công bố kết quả kháng cáo. Ông Roseli nói: “Do FAM cho rằng trước đó họ đã gửi sai bộ hồ sơ kháng cáo, nên tổ chức này được phép nộp lại bản tài liệu chính xác hơn”.

Sau ly hôn, 2 con ở với vợ cũ, mỗi khi tôi muốn gặp chúng thì vợ sẽ đưa ra một yêu cầu 'khó đỡ'
Gia đình

Sau ly hôn, 2 con ở với vợ cũ, mỗi khi tôi muốn gặp chúng thì vợ sẽ đưa ra một yêu cầu "khó đỡ"

Gia đình

Tôi biết mình có lỗi, nhưng cũng thấy bất công. Ly hôn là chuyện của người lớn, sao lại biến con thành sợi dây để mặc cả?

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người thiệt mạng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng
Tin tức

Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người thiệt mạng, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng

Tin tức

Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 khiến hàng chục xã, phường ở Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, làm 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và gây thiệt hại hơn 837 tỷ đồng.

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lệnh Hồ Xung chính là một minh chủ võ lâm đích thực, dù suốt ngày uống rượu nhưng trái tim luôn hướng về đại nghĩa.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân vùng rốn lũ ở Huế
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân vùng rốn lũ ở Huế

Tin tức

Ngày 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử tại TP. Huế.

Kỳ Duyên gây sốc khi gọi Thiên Ân là 'vợ' giữa tin đồn tình cảm
Văn hóa - Giải trí

Kỳ Duyên gây sốc khi gọi Thiên Ân là "vợ" giữa tin đồn tình cảm

Văn hóa - Giải trí

Kỳ Duyên khiến cộng đồng bàn tán khi công khai gọi Thiên Ân là 'vợ', làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

ĐT fusal Việt Nam săn HCV SEA Games 33: Vắng người hùng Hồ Văn Ý
Thể thao

ĐT fusal Việt Nam săn HCV SEA Games 33: Vắng người hùng Hồ Văn Ý

Thể thao

ĐT fusal Việt Nam chuẩn bị hội quân cho chiến dịch săn HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Thủ môn Hồ Văn Ý vẫn chưa thể kịp góp mặt vì chấn thương.

Nuôi thứ tôm 'to đùng' ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao
Nhà nông

Nuôi thứ tôm "to đùng" ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao

Nhà nông

Xã Long Hòa, một cù lao nằm giữa dòng sông Cổ Chiên (tỉnh Vĩnh Long), trước đây gần 90% hộ dân sống bằng nghề trồng lúa. Gần đây, nông dân Long Hòa nuôi tôm càng xanh trong ao đất, xúc lên toàn tôm "to đùng", hễ bán là hết cả ao...

Bất ngờ tại giải cờ vua ở TP.HCM có hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự, còn được học tiếng Anh, vẽ tranh
Chuyển động Sài Gòn

Bất ngờ tại giải cờ vua ở TP.HCM có hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự, còn được học tiếng Anh, vẽ tranh

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 800 kỳ thủ nhí tham dự giải cờ vua ở TP.HCM, không chỉ chơi cờ các em thiếu nhi được vẽ hướng dấn vẽ tranh, học toán tính nhanh Supermind, và học tiếng Anh.

Cụ bà U90 bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm được phẫu thuật thành công
Xã hội

Cụ bà U90 bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm được phẫu thuật thành công

Xã hội

Cụ bà 85 tuổi bị ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng tăng huyết áp, xơ gan, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính...

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, ca sĩ nào từng dính án liên quan đến tội danh “chiếm đoạt tài sản”?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, ca sĩ nào từng dính án liên quan đến tội danh “chiếm đoạt tài sản”?

Văn hóa - Giải trí

Trước khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, có hai ca sĩ từng dính án với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là Ngô Quang Tú và Lê Quốc Kháng.

Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Học sinh TP.HCM cùng khám phá AI, định hướng tương lai nghề nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 3.000 học sinh trung học phổ thông TP.HCM đã tham gia ngày hội, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm công nghệ AI và tư vấn nghề nghiệp, định hướng phát triển toàn diện theo tiêu chí mới.

Trồng khoai xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu
Nhà nông

Trồng khoai xuất xứ từ Nam Mỹ, trong đó có Cuba, cứ 1 công đất, nông dân Hậu Giang lãi 20-25 triệu

Nhà nông

Thời gian qua nhiều nông dân ở tỉnh Hậu Giang (thời điểm trước sáp nhập) đã trồng cây khoai lùn thành công (khoai lùn có nguồn gốc, xuất xứ từ Nam Mỹ và một số khu vực ở Caribe như trồng khoai lùn ở Cuba. Ngày nay, khoai lùn trồng được ở các tỉnh miền Tây của Việt Nam).

Thành lập 6 tổ công tác kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng
Tin tức

Thành lập 6 tổ công tác kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Tin tức

Sau khi xảy ra vụ việc vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng chính quyền địa phương đã thành lập 6 tổ công tác để kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ việc, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Camera giám sát từng tuyến đường, góc phố: Tóm nhanh người xả rác bừa bãi
Chuyển động Sài Gòn

Camera giám sát từng tuyến đường, góc phố: Tóm nhanh người xả rác bừa bãi

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục camera được lắp đặt khắp các tuyến đường, phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên tiếp phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp xả rác bừa bãi, từ người trong khu phố, tài xế xe tải đến nhân viên giao hàng, không ai thoát khỏi camera giám sát.

Chỉ huy Ukraine gây sốc thề nhấn chìm Nga “trong bóng tối” với chiến dịch tấn công mới
Thế giới

Chỉ huy Ukraine gây sốc thề nhấn chìm Nga “trong bóng tối” với chiến dịch tấn công mới

Thế giới

Ukraine đang chuẩn bị thực hiện thêm các đợt tấn công mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga – có thể dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng – Robert “Madyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Máy bay Không người lái (Drone Systems Forces) của Ukraine tuyên bố.

Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi
Thể thao

Trung vệ Trần Đình Khương khiến Trần Thành Trung chấn thương nặng: Từng khiến Lautaro Martinez gãy mũi

Thể thao

Trần Đình Khương - người vừa khiến cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương nặng, nổi tiếng là một trong vệ đá rắn trong làng bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, anh từng khiến ngôi sao của ĐT Argentina Lautaro Martinez bị gãy mũi.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Hành động quyết liệt, nông dân là trung tâm, nông thôn là nơi đáng sống
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Hành động quyết liệt, nông dân là trung tâm, nông thôn là nơi đáng sống

Nhà nông

Phát biểu kết luận Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các đại biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm của ngành trong việc đặt nông dân ở vị trí trung tâm, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và môi trường bền vững.

Điều tra vụ hai bố con tử vong bất thường ở Đắk Lắk
Tin tức

Điều tra vụ hai bố con tử vong bất thường ở Đắk Lắk

Tin tức

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ hai bố con tử vong bất thường tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

5

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ