Giá vàng hôm nay mới nhất (2/11): Nhà vàng vừa bán đã hết, người dân "cố thủ" xếp hàng chờ mua vàng nhẫn 149 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 2/11, người dân vẫn đội mưa xếp hàng mua vàng

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong sáng 2/11, người dân vẫn bất chấp trời mưa để xếp hàng mua vàng tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu (BTMC). Mặc dù vậy, nhiều cơ sở của BTMC chỉ mở bán vài giờ đầu buổi sáng đã thông báo hết hàng, phải dừng bán. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đợi.

Dòng người đội mưa xếp hàng mua vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: L.Anh

Bà Hoàng Thị Thủy (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết, sáng nay sau khi thấy thông tin cửa hàng mở bán nên đội mưa qua mua. Tuy nhiên, bà Thủy cho biết đến nơi cửa hàng đã thông báo dừng bán.

"Tôi đến cửa hàng BTMC tại phố Trần Nhân Tông lúc 10 giờ 30 thấy cửa hàng thông báo dừng bán do hết hàng. Mặc dù vậy, hôm nay là cuối tuần và thấy giá vàng hôm nay chững lại nên tôi cố xếp hàng chờ đợi đến chiều biết đâu cửa hàng bán trở lại", bà Thủy chia sẻ.

Nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, sáng nay các cơ sở kinh doanh tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở bán mỗi người 2 chỉ vàng nhẫn. Tuy nhiên, do số lượng khách mua lớn trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, do đó, cửa hàng phải thông bán hết hàng. Khách hàng mua thành công trong hôm nay cũng phải chờ 5 ngày sau mới được mua tiếp.

Nhiều người ngồi xếp hàng chờ đợi mua vàng dù cửa hàng thông báo hết hàng tại Bảo Tín Minh Châu (15 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn

Tại thời điểm 13 giờ ngày 2/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.



Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chờ tín hiệu kinh tế tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.997 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (4.110 USD/ounce).

Theo Kitco News, mặc dù tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ vẫn tiếp diễn sau một tháng, tuần tới vẫn sẽ có một số dữ liệu có ý nghĩa được công bố.

Vào thứ hai, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố Chỉ số PMI Sản xuất. Tiếp theo là Chỉ số PMI Dịch vụ vào thứ tư, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân từ đơn vị xử lý bảng lương ADP.

Sáng thứ năm sẽ có quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và tuần tới kết thúc với cuộc khảo sát sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ sáu.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết, giá vàng đã kéo dài đà giảm vào đầu tuần với giá giao ngay giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce.

“Mặc dù giá vàng đã ổn định trong những ngày gần đây, bất chấp việc lãi suất Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn, nhưng giá vàng vẫn chưa thể lấy lại được đà tăng trước đó. Tôi cho rằng việc giá vàng tăng trên 4.075 USD/ounce sẽ giúp thu hút thêm lực mua. Mặt khác, việc phá vỡ mức thấp gần đây có thể dẫn đến sự thanh khoản tiếp tục, có thể kéo dài đến 3.750 USD/ounce", ông Chandler nhận định.

Theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho biết quá trình điều chỉnh giá vàng vẫn chưa kết thúc.

"Sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn đã đẩy giá vàng trở lại dưới 4.000 USD/ounce. Kim loại màu vàng đang dần mất đi những yếu tố bất ngờ. Nó đã đạt được mức cao kỷ lục nhờ hoạt động phá giá, kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, lời đe dọa áp thuế 100% lên Trung Quốc của Donald Trump, địa chính trị, những dự báo bi quan về nền kinh tế toàn cầu, và việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng thỏi", ông Kuptsikevich phân tích.

Ông Kuptsikevich cũng nhận định, Nhà Trắng không còn công kích Fed một cách quyết liệt như trước nữa. Mỹ và Trung Quốc đã tìm được tiếng nói chung. Xung đột Trung Đông đã được giải quyết, và nền kinh tế toàn cầu đang chứng tỏ khả năng phục hồi trước các đòn thuế quan. Fed thận trọng trong việc hạ lãi suất và hoạt động của các ngân hàng trung ương trên thị trường vàng miếng đang suy giảm.

"Kinh nghiệm của những năm đó cho thấy sự tăng vọt và sụp đổ được theo sau bởi những giai đoạn củng cố dài. Nói cách khác, sau một thời gian thoái lui khỏi đỉnh, kim loại quý sẽ tìm thấy phạm vi giao dịch của nó và ổn định trong phạm vi đó. Nhưng trong những tuần tới, chúng ta tiếp tục thấy nhiều rủi ro hơn về sự sụt giảm hơn nữa", ông Kuptsikevich phân tích.