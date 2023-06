Giá vật liệu hôm nay 11/6: Thép có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới

Giá vật liệu hôm nay 11/6: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 3 nhân dân tệ, lên mức 3.694 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 17 nhân dân tệ, lên mức 3.607 nhân dân tệ/tấn.

Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong những tháng tới của năm 2023, giá thép có thể tiếp tục thiết lập một mặt bằng mới trên thị trường toàn cầu và nội địa.

Trong tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel) đã công bố dự báo nhu cầu thép - triển vọng ngắn hạn cho năm 2023 và 2024. Theo đó, Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Worldsteel là 165,1 triệu tấn trong tháng 3/2023, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo nhu cầu thép 2023 sẽ phục hồi 2,3%, đạt 1,822,3 tỷ tấn và 1,7% tương đương với 1,854,0 tỷ tấn vào năm 2024. Sản xuất dự kiến sẽ dẫn đầu sự phục hồi, nhưng lãi suất cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nhu cầu thép.

Với Việt Nam, dự báo năm 2023, sản xuất thép sẽ tăng khoảng 2-3% so với năm 2022, tiếp tục đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu một phần ra nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả nguyên vật liệu và thép thành phẩm trên thế giới sẽ có nhiều biến động, có thể tiếp tục sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới trên thị trường toàn cầu và nội địa.

VAS cho biết, thị trường bất động sản suy giảm, nhu cầu thép yếu tại hầu hết các khu vực trên thế giới và tâm lý tiêu cực đã tác động đến giá bán thép thành phẩm.

Xu hướng giảm giá thép trên phạm vi toàn cầu càng được củng cố thêm khi các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ giá giảm nhanh để cạnh tranh. Riêng trong tháng 4/2023, các đơn vị đã điều chỉnh giá bán thép xây dựng 3 lần, với tần suất giảm 01 lần/tuần, nhưng sức tiêu thụ của thị trường vẫn rất yếu.

Tại Việt Nam, sản xuất thép thô 4 tháng đầu năm 2023 đạt 5,998 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022; Tiêu thụ đạt 6,142 triệu tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu thép thô giảm 78% so với cùng kỳ 2022 với sản lượng xuất khẩu là 518 ngàn tấn.

Về thép xây dựng, sản xuất 4 tháng đầu năm 2023 đạt 3,447 triệu tấn, giảm 26,4%; bán hàng đạt 3,362 triệu tấn, giảm 26% so với cùng kỳ 2022.

Trước tình hình tiêu thụ chậm và giá cả diễn biến khó lường của thị trường thép, Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh thuế VAT cho các sản phẩm thép từ 10% xuống 8%; Hạ lãi suất và ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành bất động sản...

Giá vật liệu trong nước hôm nay 11/6

Ngày 7/6, thị trường trong nước có sự điều chỉnh với 2 sản phẩm thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300.

Cụ thể, giá thép cuộn CB240 tại khu vực miền Bắc được điều chỉnh giảm 200 - 310 đồng/kg tại tất cả các thương hiệu; khu vực miền Trung ghi nhận giá thép cuộn CB240 giảm 200 - 250 đồng/kg tại Hòa Phát, Việt Đức và Pomina. Tại miền Nam, giá thép cuộn CB240 tại Pomina và Hòa Phát giảm lần lượt 200 đồng/kg và 210 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giảm giá thép, các doanh nghiệp cho rằng do cùng chung đà giảm của thế giới. Hơn nữa, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng giảm.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng đã có 9 đợt điều chỉnh giảm, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm trong thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và chi phí nguyên liệu đầu vào đã hạ nhiệt.

Giá thép thế giới gần đây cũng giảm mạnh. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành buộc phải giảm giá để kích cầu tiêu thụ.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày hôm nay của các thương hiệu cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 điều chỉnh giảm 210 đồng, xuống mức 14.490 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.890 đồng/kg.

Thép Việt Ý, thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, từ mức 14.420 đồng/kg xuống còn 14.220 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.590 đồng/kg.

Thép Việt Đức cũng giảm 200 đồng với thép cuộn CB240, hiện có giá 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 không thay đổi, ở mức 14.770 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 giảm 210 đồng, hiện ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép VAS hạ giá bán với cả 2 sản phẩm của hãng, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.360 đồng/kg - giảm 150 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 giảm nhẹ 50 đồng, có giá 14.460 đồng/kg.

Thép Việt Nhật giảm giá bán, với dòng thép cuộn CB240 giảm 310 đồng, xuống mức 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.670 đồng/kg - giảm 100 đồng.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 250 đồng, xuống mức 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.750 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng, xuống ở mức 14.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.170 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng mạnh giá bán 310 đồng, hiện có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, xuống ở mức 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 300 đồng, hiện có giá 15.200 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 14.510 đồng/kg - giảm 210 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.850 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.210 đồng/kg - giảm 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.410 đồng/kg - giảm 100 đồng.

Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.790 đồng/kg - giảm 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.200 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.