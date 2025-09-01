Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:17 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Dầu thô thế giới giảm liên tục, xăng dầu trong nước sắp tăng trở lại

An Linh Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:17 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 1/9, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm, mức giảm hôm nay chậm lại. Nhiều khả năng, giá dầu thế giới sắp ngược dòng tăng trong tuần tới do biến động chính trị phức tạp.
Cụ thể, rạng sáng nay 1/9, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Tiếp đà lao dốc 

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 47 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,9 USD/thùng, giảm nhẹ 0,04 USD/ thùng, tương đương giảm 0,07% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, giảm 0,07 USD/ thùng, tương ứng mức giảm 0,12% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô bình quân tháng 9 giảm nhanh so với tháng trước, trong đó dầu WTI giảm 5%, dầu Brent giảm 3,27% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 12% đến gần 13% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu Brent giảm xuống còn 67,37 USD/thùng vào ngày 31 tháng 8 năm 2025, giảm 0,16% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 3,30% và giảm 12,82% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một thị trường chuẩn cho mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay: Giá xăng dầu dự đoán bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 1/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 28/8, trong đó giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 140 đồng đến hơn 450 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng, giá bán lẻ 19.771 đồng, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít;
- Giá xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.363 đồng/lít;
- Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.357 đồng/lít;
- Giá dầu hoả tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.225 đồng/lít;
- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8/2025 - 27/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/8/2025 và kỳ điều hành ngày 28/8/2025 là: 79,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,544 USD/thùng, tương đương tăng 1,99%); 81,294 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,238 USD/thùng, tương đương tăng 1,55%); 84,760 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,168 USD/thùng, tương đương tăng 2,62%); 85,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,392 USD/thùng, tương đương tăng 2,86%); 405,362 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,294 USD/tấn, tương đương tăng 1,07%).

