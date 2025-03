Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Dầu thô thế giới hồi phục

Rạng sáng nay ngày 12/3, giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch giá dầu thô thế giới như TradingEconomics và Oilprice tăng nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp, các chỉ số xanh trở lại, dự báo có thể khiến giá dầu thô đứt mạch giảm.

Cụ thể, dầu WTI được giao dịch ở mức 66,66 USD/thùng, tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,6% so với ngày hôm qua, trong khi giá dầu Brent giao dịch ở mức 69,9 USD/thùng, tăng 0,3 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,48%.

Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Phục hồi từ đáy, giá xăng dầu tăng nhẹ Ảnh: TradingEconomics).

Giá dầu xuống đáy khiến giá dầu thô bình quân trong tháng 3/2025 so với tháng 2/2025 vẫn giảm hai con số. Cụ thể, giá dầu WTI tháng 3 giảm 6,6% so với tháng trước, trong khi đó dầu Brent giảm hơn 6,8%. Giá dầu thô tháng 3/2025 so với cùng kỳ năm trước giảm rất mạnh từ 13% đến 16%.

Theo Bộ Công Thương thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 27/02/2025 - 05/3/2025 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu vào tháng 4 theo kế hoạch, Mỹ áp mức thuế mới đối với hàng hóa của Mexico, Canada, Trung Quốc và sự đáp trả của các quốc gia này đối với hàng hóa của Mỹ, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 27/02/2025 và kỳ điều hành ngày 06/3/2025 là: 80,726 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,042 USD/thùng, tương đương giảm 4,77%); 82,302 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,824 USD/thùng, tương đương giảm 4,44%); 86,710 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,490 UlSD/thùng, tương đương giảm 4,92%); 86,544 USD/thùng dầu diese 0,05S (giảm 3,686 USD/thùng, tương đương giảm 4,09%); 469,034 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 17,200 USD/tấn, tương đương giảm 3,54%).

Giá dầu thô tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Giá xăng dầu trong sẽ giảm mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay được được niêm yết theo mức giá điều chỉnh hồi 15 giờ ngày 6/3 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu định kỳ giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 360 đồng đến gần 800 đồng/ lít.

Cụ thể, giá xăng dầu hôm nay ở mức: - Xăng E5RON92 bán lẻ 19.961 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 441 đồng/lít; - Xăng RON95-III bán lẻ 20.402 đồng/lít; - Dầu diesel 0.05S bán lẻ 18.333 đồng/lít; - Dầu hỏa bán lẻ 18.573 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 17.150 đồng/kg

Hiện, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào khác trên thị trường.