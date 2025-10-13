Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 13/10/2025 06:33 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Tăng nhỏ giọt sau chuỗi ngày giảm kỷ lục

An Linh Thứ hai, ngày 13/10/2025 06:33 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 13/10, giá dầu thô trên thế giới phiên đầu tuần phục hồi trở lại, sau đợt suy giảm mạnh trong tuần qua.
Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 13/10, bảng giá trên các sàn giao dịch như Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới nhích tăng khoảng 0,5 USD/thùng tuỳ loại sau chuỗi ngày suy giảm kỷ lục

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Phục hồi nhẹ

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 10 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở ngưỡng gần 59,3 USD/thùng, tăng gần 0,5 USD/ thùng, mức tăng nhẹ 0,8% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,2 USD/thùng, tăng giá 0,52 USD/ thùng, mức tăng khoảng 0,83% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu bình quân tháng 10 so với tháng trước vẫn suy giảm khoảng 6,3%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô giảm mạnh từ 18-19%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent tăng lên 63,18 USD/thùng vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, tăng 0,72% so với phiên liền hôm trước.

Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 6,31% và giảm 18,43% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một thị trường chuẩn cho mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Trong nước giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 13/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày hôm qua 9/10 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 430 đồng đến hơn 570 đồng/ lít tùy loại.

Giảm mạnh nhất là dầu hỏa, dầu mazut với gần 600 đồng/ lít, mức giảm lớn nhất trong 1 tháng qua.

Hiện, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được bán ra ở mức:
- Xăng E5 RON 92 giảm 486 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.138 đồng/ lít;
- Xăng RON 95 giảm 480 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.729 đồng/ lít;
- Dầu diesel giảm 434 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.600 đồng/ lít;
- Dầu hỏa giảm mạnh 571 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.434 đồng/ lít;
- Dầu mazut giảm 562 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 14.808 đồng/ lít.

Theo Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 02/10/2025 - 08/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

