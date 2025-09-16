Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 16/09/2025 06:53 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Sắc xanh ngập tràn, xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng mới

An Linh Thứ ba, ngày 16/09/2025 06:53 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 16/9, trên thị trường giao ngay, dầu thô tăng giá dữ dội, bảng giá dầu và các nguyên nhiên liệu khác phủ sắc xanh đồng loạt.
Cụ thể, rạng sáng nay 16/9, trên bảng giá các trang giao dịch dầu thô như Trading Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Tăng dữ dội

Cập nhật vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 63,3 USD/thùng, tăng 0,6 USD/ thùng, tương đương tăng 1% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,4 USD/thùng, tăng 0,43 USD/ thùng, mức tăng 0,65% về giá so với ngày hôm qua.

Sắc xanh phủ ngập tràn thị trường dầu thô giao ngay và các nguyên, nhiên liệu năng lượng khác (Ảnh: Trading Economics).

Bình quân giá dầu thô tháng 9 tăng nhẹ so với giá dầu thô tháng 8 trước đó, cụ thể dầu WTI tăng 1%, dầu Brent tăng 1,24%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước giá dầu thô vẫn giảm từ 7,3% đến 9,6% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 0,7% lên 67,4 USD/thùng vào thứ Hai, kéo dài đà tăng của tuần trước khi các nhà giao dịch cân bằng giữa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái leo thang của Ukraine vào các cơ sở năng lượng của Nga với dự báo về tình trạng dư cung sắp xảy ra. 

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn với hơn 360 máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tạm thời tại nhà máy lọc dầu Kirishi công suất 355.000 thùng/ngày, chỉ vài ngày sau khi nhắm mục tiêu vào cảng xuất khẩu Primorsk, nơi xử lý khoảng 1 triệu thùng/ngày. 

Áp lực lên Moscow ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắc lại sự sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với dầu thô của Nga nếu các đồng minh NATO ngừng mua, một bước đi có thể định hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Những biến động chính trị thế giới tác động trực tiếp lên giá thành các sản phẩm dầu thô thế giới

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc tại Madrid, nơi Washington đang gây sức ép với các đồng minh áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc do Bắc Kinh tiếp tục mua dầu của Nga. Tuy nhiên, mức tăng đã bị hạn chế bởi những lo ngại về việc nhu cầu của Hoa Kỳ yếu đi và kỳ vọng về tình trạng dư cung toàn cầu khi OPEC + tăng sản lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Xăng dầu trong nước chuẩn bị đợt tăng

Giá xăng dầu hôm nay 16/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 11/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu diễn biến thất thường, xăng giảm, dầu tăng.

Cụ thể:
- Xăng E5RON92 giảm 95 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 39 đồng/ lít, giá bán lẻ 20.400 đồng/lít;
Dầu các loại tăng, trong đó:
- Dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.643 đồng/lít;
- Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.368 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S ngược chiều giảm mạnh 286 đồng/kg, giá bán lẻ ở mức 15.090 đồng/kg.

Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).

