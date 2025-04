Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Dầu thô suy giảm

Rạng sáng nay ngày 17/4, giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch dầu thô như TradingEconomics và Oilprice, giá dầu thô đều bật tăng rất mạnh so với phiên trước.

Cụ thể, lúc 6 giờ 23 phút (giờ Việt Nam) trên sàn TradingEconomics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 63 USD/thùng, tăng 1,62 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,65% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá dầu thô tăng rất mạnh vào ngày 17/4 (Ảnh: TradingEconomics).

Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch ở mức 66,62 USD/thùng, tăng 1,54 USD/thùng, tương ứng mức tăng 2,4%.

Giá dầu thô tháng 4 tiếp tục đà suy giảm, trong đó dầu WTI giảm 6,5%, trong khi dầu Brent ngọt nhẹ giảm gần 7%. So với cùng kỳ năm trước, giá xăng dầu hiện nay vẫn suy giảm rất mạnh hàng chục %, cụ thể giá dầu WTI giảm 23,8%, dầu Brent giảm trên 24%.

Theo TradingEconomics, giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,8% lên 65,8 USD/thùng vào thứ 4, trong bối cảnh Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt mới đối với các nhà nhập khẩu dầu thô Iran của Trung Quốc, điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu thô thế giới khó khăn.

Đặc biệt, các lệnh trừng phạt nhằm mục đích siết chặt xuất khẩu dầu của Iran khi các cuộc đàm phán hạt nhân được nối lại, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết Iraq, Kazakhstan và các nước khác có kế hoạch cắt giảm sản lượng bổ sung để bù đắp cho tình trạng sản xuất quá mức trước đó.

Tại Mỹ, lượng dầu thô tồn kho cho thấy mức tăng lớn hơn dự kiến ​​là 0,5 triệu thùng vào tuần trước, trong khi lượng xăng và sản phẩm chưng cất giảm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc bất chấp mức tăng trưởng quý 1 mạnh hơn dự kiến nhưng dự báo nhu cầu dầu vẫn chịu áp lực, dự đoán tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm vào năm 2025.

Cuối cùng là căng thẳng thương mại gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang làm lu mờ triển vọng nhu cầu, khiến các ngân hàng phải hạ dự báo giá dầu của cả hai nền kinh tế.

Giá dầu thô biến động mạnh (Ảnh: TradingEconomics)

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Giá xăng dầu chiều nay giảm?

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 03/4/2025 - 09/4/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ công bố mức thuế cao đối với hàng hóa của hàng loạt các đối tác thương mại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua giảm mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 03/4/2025 và kỳ điều hành ngày 10/4/2025 là: 74,184 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,939 USD/thùng, tương đương giảm 10,75%); 75,334 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,531 USD/thùng, tương đương giảm 11,23%); 79,720 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,740 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 79,484 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 7,714 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 419,528 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 44,187 USD/tấn, tương đương giảm 9,53%).

Hiện giá xăng dầu hôm nay được được niêm yết theo mức giá điều chỉnh hồi 15 giờ ngày 10/4 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt giảm mạnh từ 1.120 đồng đến gần 1.800 đồng/ lít, mức giảm sâu nhất năm 2025.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 giảm 1.491 đồng, giá bán lẻ 18.882 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 325 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III giảm 1.712 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.207 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.235 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.243 đồng/lít.

- Dầu hỏa giảm 1.322 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.413 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.124 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.902 đồng/kg.

Hiện, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào khác trên thị trường.