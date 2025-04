Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Bật tăng đồng loạt

Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Dầu thô đảo chiều tăng giá

Rạng sáng nay ngày 15/4, giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch dầu thô như TradingEconomics và Oilprice, giá dầu thô đồng loạt nhích tăng.

Cụ thể, trên sàn TradingEconomics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 61,55 USD/thùng, tăng 0,05 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,1% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch ở mức 64,9 USD/thùng, tăng 0,15 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,24%.

Giá dầu thô bật tăng nhẹ sau phiên giao dịch giảm giá đầu tuần (Ảnh: TradingEconomics).

Theo TradingEconomics, giá dầu thô Brent tương lai dao động quanh mức 64,5 USD/thùng vào thứ Hai khi tin tức về các hạn chế nới lỏng trừng phạt đối với dầu thô của Iran, và lệnh hoãn thuế tạm thời của Hoa Kỳ với 75 quốc gia.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran, được mô tả là "mang tính xây dựng", đã làm dấy lên hy vọng về việc xuất khẩu dầu của Iran cao hơn, gây áp lực giảm giá. Tuy nhiên, OPEC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2025–2026 xuống 100.000 thùng/ngày, phản ánh mức tiêu thụ yếu hơn do thuế quan của Hoa Kỳ, mặc dù vẫn dự đoán mức tăng trưởng là 1,3 triệu thùng/ngày hàng năm.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các khoản miễn trừ thuế đối với các sản phẩm công nghệ được nhập khẩu từ Trung Quốc, song thị trường vẫn bất ổn khi lo ngại các đợt đánh thuế mới sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ả Rập Xê Út quốc gia dầu mỏ đang thúc đẩy tăng sản lượng nhanh hơn để hạ giá và duy trì kỷ luật giữa các thành viên sản xuất quá mức như Kazakhstan. Trong khi đó, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 3, được thúc đẩy bởi nhiều dầu hơn từ Iran và Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Giá xăng dầu trong nước suy giảm

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 03/4/2025 - 09/4/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ công bố mức thuế cao đối với hàng hóa của hàng loạt các đối tác thương mại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua giảm mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 03/4/2025 và kỳ điều hành ngày 10/4/2025 là: 74,184 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,939 USD/thùng, tương đương giảm 10,75%); 75,334 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,531 USD/thùng, tương đương giảm 11,23%); 79,720 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,740 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 79,484 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 7,714 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 419,528 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 44,187 USD/tấn, tương đương giảm 9,53%).

Giá dầu thô trên thị trường nhích tăng (Ảnh: TradingEconomics)

Hiện giá xăng dầu hôm nay được được niêm yết theo mức giá điều chỉnh hồi 15 giờ ngày 10/4 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt giảm mạnh từ 1.120 đồng đến gần 1.800 đồng/ lít, mức giảm sâu nhất năm 2025.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 giảm 1.491 đồng, giá bán lẻ 18.882 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 325 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III giảm 1.712 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.207 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.235 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.243 đồng/lít.

- Dầu hỏa giảm 1.322 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.413 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.124 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.902 đồng/kg.

Hiện, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào khác trên thị trường.