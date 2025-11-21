Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Lao dốc liên tiếp, giá xăng dầu rớt giá mạnh

Phiên giao dịch rạng sáng nay 21/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới đồng loạt suy giảm, bình quân giảm 0,8% so với phiên trước.

Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Tiếp tục lao dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,5 USD/thùng, giảm 0,47 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,8% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63 USD/thùng, giảm 0,4 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,7% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước chỉ còn tăng từ 0,5% đến 2,2%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm trên 16%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giao dịch quanh mức 63,5 USD/thùng vào thứ Năm, sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư cân nhắc đề xuất của Hoa Kỳ về việc giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine với thời hạn sắp tới đối với hai công ty dầu mỏ chủ chốt của Nga.

Các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ lớn Rosneft và Lukoil, có hiệu lực vào thứ Sáu, đã cho thấy những dấu hiệu làm gián đoạn dòng chảy thương mại, đặc biệt là đối với Ấn Độ.

Tuy nhiên, một quan chức Nga cho biết các hạn chế này không ảnh hưởng đến sản xuất và nước này sẽ đạt được hạn ngạch sản lượng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Hạn chế đà tăng thêm, Washington đã thúc giục Zelenskiy chấp nhận một kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ soạn thảo, làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc ngoại giao mới.

Điều này có thể mở đường cho việc tăng cường các chuyến hàng dầu của Nga, làm gia tăng thêm những lo ngại về tình trạng dư cung đang diễn ra. Về mặt dữ liệu, các số liệu của chính phủ Hoa Kỳ đã vẽ nên một bức tranh trái chiều, với lượng tồn kho dầu thô giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong khi lượng tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng lần đầu tiên sau hơn một tháng.

Giá xăng dầu hôm nay 21/11: Trong nước suy giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 21/11 được điều chỉnh theo quyết định ngày 20/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ được điều chỉnh giảm.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.807 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít;

- Xăng RON 95 giảm 34 đồng, giá bán lẻ không cao hơn mức 20.542 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 38 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu hoả ngược chiều tăng rất mạnh hơn 353 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu mazut có xu hướng chung với các loại xăng dầu cơ bản khác, giảm 335 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 13.739 đồng/ lít.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Hiện, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).