Giá xăng dầu hôm nay 20/11 chốt chiều nay: Trong nước đồng loạt hạ giá xăng dầu

Xăng dầu trong nước đồng loạt hạ giá

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các loại xăng dầu từ ngày 20/11 trở đi, theo quyết định của liên bộ, từ 15 giờ ngày hôm nay 20/11, giá xăng dầu các loại bán lẻ được điều chỉnh ở mức:

- Xăng RON 95 giảm 34 đồng, giá bán lẻ không cao hơn mức 20.542 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 38 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu hoả ngược chiều tăng rất mạnh hơn 353 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít;

- Dầu mazut có xu hướng chung với các loại xăng dầu cơ bản khác, giảm 335 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 13.739 đồng/ lít.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/11/2025 - 19/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 tăng nhẹ tương tự tháng 11, tháng 10; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ucraina nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bảng giá xăng dầu hiện hành

Hiện, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/11/2025 và kỳ điều hành ngày 20/11/2025 là: 79,614 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,248 USD/thùng, tương đương giảm 0,31%); 82,352 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,222 USD/thùng, tương đương giảm 0,27%); 96,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,942 USD/thùng, tương đương tăng 2,05%); 94,346 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,272 USD/thùng, tương đương giảm 0,29%); 355,608 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,964 USD/tấn, tương đương giảm 3,25%).



Giá dầu thế giới biến động từng ngày

Sáng nay, giá dầu thô thế giới đồng loạt giảm mạnh, theo dữ liệu trang giao dịch dầu thô Trading Economics, lúc 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,5 USD/thùng, giảm 1,2 USD/ thùng, tương đương mức giảm 2% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, giảm 1,1 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,7% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước tăng từ 4,3% đến 4,5%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 12% đến trên 13%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm hơn 2% xuống còn 63,4 USD/thùng vào thứ Tư, sau khi có báo cáo cho biết Hoa Kỳ đang thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Một quan chức Ukraine cho biết Kyiv đã nhận được "tín hiệu" về các đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, làm dấy lên hy vọng về một cuộc ngoại giao mới. Trong khi đó, Nga cho biết các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil không gây tổn hại đến sản lượng của nước này.

Về phía cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 11 trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất tăng.

Dự trữ dầu thô tại trung tâm giao hàng Cushing, Oklahoma, đã giảm 698.000 thùng. Hôm thứ Ba, dữ liệu API chỉ ra rằng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 4,4 triệu thùng lên mức cao nhất trong năm tháng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị đang gia tăng, khi Iran tạm thời bắt giữ một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz và Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng quân sự gần Venezuela.