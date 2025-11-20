Giá xăng dầu hôm nay 20/11: Lao dốc không phanh, giá xăng dầu trong nước chiều nay khó giảm?

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 20/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới đồng loạt suy giảm mạnh, bình quân giảm 1-2% so với phiên trước.

Giá xăng dầu hôm nay 20/11: Lao dốc mạnh

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,5 USD/thùng, giảm 1,2 USD/ thùng, tương đương mức giảm 2% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, giảm 1,1 USD/ thùng, tương đương mức giảm 1,7% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước tăng từ 4,3% đến 4,5%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 12% đến trên 13%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm hơn 2% xuống còn 63,4 USD/thùng vào thứ Tư, sau khi có báo cáo cho biết Hoa Kỳ đang thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Một quan chức Ukraine cho biết Kyiv đã nhận được "tín hiệu" về các đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, làm dấy lên hy vọng về một cuộc ngoại giao mới. Trong khi đó, Nga cho biết các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil không gây tổn hại đến sản lượng của nước này.

Về phía cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​3,4 triệu thùng xuống còn 424,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 11 trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất tăng.

Dự trữ dầu thô tại trung tâm giao hàng Cushing, Oklahoma, đã giảm 698.000 thùng. Hôm thứ Ba, dữ liệu API chỉ ra rằng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 4,4 triệu thùng lên mức cao nhất trong năm tháng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị đang gia tăng, khi Iran tạm thời bắt giữ một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz và Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng quân sự gần Venezuela.

Giá xăng dầu hôm nay 20/11: Xăng dầu trong nước chiều nay khó hạ giá?

Giá xăng dầu hôm nay 20/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 13/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ 160 đến hơn 500 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít; giá bán lẻ không cao hơn 19.844 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.576 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.864 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.935 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).