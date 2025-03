Giá xăng dầu hôm nay 27/3: Dầu thô “đu đỉnh”, giá xăng dầu trong nước vụt tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 27/3: Giá dầu thô tăng liên tiếp 7 phiên

Rạng sáng nay ngày 27/3, giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch dầu thô thế giới như TradingEconomics và Oilprice tiếp tục biến động do nhu cầu tương lai tăng đột biến và những biến số chính trị ngày càng phức tạp.

Giá dầu thô tăng phiên thứ 7 liên tiếp trong thời gian qua (Ảnh: TradingEconomics).

Cụ thể, lúc 6 giờ 23 phút (giờ Việt Nam) ngày 27/3 trên sàn TradingEconomics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 69,65 USD/thùng, tăng 0,65 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,95% so với ngày hôm qua, trong khi giá dầu Brent giao dịch ở mức 73,8 USD/thùng, tăng 0,77 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1%.

Đà tăng mạnh của giá dầu thô trong 7 ngày qua khiến giá dầu thô bình quân trong tháng 3/2025 không giảm sâu so với tháng trước.

Theo TradingEconomics, trong ngày 27/3 giá dầu thô Brent tương lai tăng lên mức 74 USD/thùng, mức cao nhất trong gần bốn tuần, do lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Bên cạnh đó, việc Hoa Kỳ đe dọa áp thuế 25% đối với các quốc gia mua dầu thô của Venezuela, làm gián đoạn dòng chảy thương mại, đặc biệt là đối với Trung Quốc, nước mua lớn nhất của Venezuela. Điều này diễn ra sau các lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ nhắm vào doanh số bán dầu của Iran, mặc dù Ả Rập Xê Út có thể tăng sản lượng để bù đắp cho lượng xuất khẩu bị mất của Iran.

Ngoài ra, lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 3,34 triệu thùng vào tuần trước, cao hơn gấp đôi so với mức giảm dự kiến, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ. Lý do cuối cùng dù Hoa Kỳ đã đạt được các thỏa thuận với Ukraine và Nga để giảm cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, song lo ngại về sự suy thoái kinh tế do căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn.

Giá xăng dầu hôm nay 27/3: Giá xăng dầu trong nước tăng vọt?

Theo liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, hiện thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/3/2025 - 19/3/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: dự trữ sản phẩm xăng dầu của Mỹ giảm, căng thẳng gia tăng trở lại ở khu vực Trung Đông, sự bất ổn trong chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các nước khác, lệnh ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine có thể sớm được thiết lập… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên xuống tùy từng mặt hàng.

Giá dầu thô WTI và Brent đồng loạt tăng khá mạnh gần 1% vào rạng sáng nay (Ảnh: TradingEconomics).

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/3/2025 và kỳ điều hành ngày 20/3/2025 là: 79,334 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,194 USD/thùng, tương đương tăng 2,84%); 80,754 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,162 USD/thùng, tương đương tăng 2,75%); 84,206 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,024 USD/thùng, tương đương tăng 0,03%); 84,136 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,168 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 462,612 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 2,180 USD/tấn, tương đương giảm 0,47%).

Hiện, giá xăng dầu hôm nay được được niêm yết theo mức giá điều chỉnh hồi 15 giờ ngày 20/3 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt bật tăng mạnh.

Với mức tăng giá liên tiếp trong tuần này, theo nhận định của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía bắc dự kiến giá xăng dầu trong nước chiều nay 27/3 sẽ được điều chỉnh tăng từ 300 đồng đến 500 đồng/ lít, (kg) tuỳ loại.

Cụ thể: - Giá xăng RON 95-III tăng 440 đồng, giá bán lẻ tăng lên 20.080 đồng/ lít. - Giá xăng E5 RON 92 tăng 410 đồng, giá bán lẻ ở mức 19.690 đồng/lít. - Giá dầu diesel giữ nguyên ở 17.890 đồng/ lít, - Giá dầu hỏa tăng 28 đồng/lít, giá bán lẻ 18.118 đồng/lít. - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng nhẹ 40 đồng, giá bán lẻ 16.955 đồng/kg.

Hiện, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào khác trên thị trường.