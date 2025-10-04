Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Lao dốc kỷ lục

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 4/10, bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Tiếp tục lao dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 60,6 USD/thùng, giảm gần 1,1 USD/ thùng, mức giảm 1,77% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,3 USD/thùng, giảm hơn 1 USD/ thùng, mức giảm 1,6% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ 4,9% đến 5,3%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu trên 17% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô trong tuần suy giảm mạnh do hiện tượng dư cung. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) dự kiến ​​sẽ chấp thuận mức tăng sản lượng trong tháng 11 lên tới 500.000 thùng/ngày, gấp ba lần mức tăng của tháng 10, cùng việc Saudi Arabia nỗ lực giành lại thị phần.

Đây là các dấu hiệu dư cung đang xuất hiện nhiều hơn, với lượng dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tăng và xuất khẩu dầu của người Kurd tại Iraq sẽ được nối lại thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sau một thỏa thuận nhằm khởi động lại dòng chảy.

Tâm lý e ngại rủi ro ngày càng sâu sắc khi tình trạng đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ kéo dài, với cảnh báo của Nhà Trắng về việc sa thải hàng loạt và không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp. Tuy nhiên, việc Trung Quốc liên tục mua vào dự trữ chiến lược của mình đã mang lại một số hỗ trợ.

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Sớm suy giảm

Giá xăng dầu hôm nay, được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 2/10 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 60 đồng đến gần 400 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng nhẹ 6 đồng so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít, giá bán lẻ xăng E5 trên thị trường là 19.624 đồng/ lít.

- Giá xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 20.209 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không được cao hơn 19.038 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 19.005 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.370 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 01/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 02/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).