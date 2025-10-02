Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Trong nước bất ngờ chốt tăng giá xăng dầu, ngược xu hướng thế giới

Giá xăng dầu hôm nay: Tăng ngược chiều giá thế giới

Cụ thể, theo liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, từ 15 giờ chiều nay 2/10, cơ quan điều hành giá đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó:

- Giá xăng E5RON92 tăng nhẹ 6 đồng so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít, giá bán lẻ xăng E5 trên thị trường là 19.624 đồng/ lít.

- Giá xăng RON95-III tăng 44 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 20.209 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không được cao hơn 19.038 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không được cao hơn 19.005 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 161 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.370 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 01/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 02/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay ngày 2/10, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, diễn biến giá xăng dầu hôm nay ngược chiều với xu hướng giá dầu thô trên thị trường thế giới, theo đó từ đầu tuần đến nay giá dầu thô thế giới liên tục lao dốc.

Sáng nay, ngày 2/10, giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 3 liên tiếp, các loại dầu thô tiếp tục giảm 0,5 USD USD/thùng tuỳ loại.

Cụ thể bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm mạnh. Hồi 6 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 61,8 USD/thùng, giảm 0,5 USD/ thùng, mức giảm 0,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,48 USD/thùng, giảm 0,54 USD/ thùng, mức giảm 0,82% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu giảm mạnh trong ngày khiến bình quân giá dầu thô tháng 9 so với tháng 8 giảm từ 5,3% đến 5,6%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu trên 11% giá trị.

Giá xăng dầu hôm nay: Trong nước biến động khó lường

Trước đó, tại phiên điều hành định kỳ giá xăng dầu ngày 25/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, cơ quan điều hành quyết định giảm mạnh giá xăng các loại hơn 400 đồng/ lít, trong khi dầu tăng nhẹ trên 60 đồng/ lít.

Trong đó, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/ lít, xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít; giá dầu mazut 180ST 3.5S tăng 79 đồng/kg.

Về giá dầu thô thế giới, sáng nay 2/10, trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống dưới 66 USD/ thùng vào thứ Tư, mức thấp nhất trong hơn ba tuần, kéo dài chuỗi ba ngày trượt dốc khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) cân nhắc việc tăng nguồn cung nhanh hơn.

Được biết, cuộc họp của nhóm OPEC+ diễn ra mới đây đã thảo luận về việc tăng sản lượng thêm 500.000 thùng mỗi ngày mỗi tháng trong ba tháng, bất chấp dự báo lớn cảnh báo thị trường đã bị cung vượt cầu. Cơ quan thống kê thông tin năng lượng của Mỹ (IEA) dự báo cung dầu thô sẽ gia tăng kỷ lục vào năm tới, trong khi một số tổ chức khác cảnh báo về tình trạng dư cung trong quý I/2026.

Thêm vào áp lực, sản lượng của Hoa Kỳ đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7 cũng đẩy nguồn cung tăng thêm. Các nhà giao dịch nghi ngờ rằng OPEC+ sẽ tăng toàn bộ sản lượng, với việc Saudi Arabia thận trọng về giới hạn công suất. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hạn chế của Nga và các hạn chế xăng kéo dài chỉ mang lại sự hỗ trợ không đáng kể.