Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Liên tiếp rơi tự do

Rạng sáng nay 9/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới đồng loạt suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: lao dốc liên tục

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,3 USD/thùng, giảm 0,5USD/ thùng, tương ứng giảm 0,83% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,1 USD/thùng, giảm 0,32 USD, tương ứng giảm 0,48% giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó đã giảm rất mạnh, trong đó dầu WTI giảm 7%, trong khi dầu Brent giảm 5,8%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 17%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu giảm hơn 6% vào thứ năm, với dầu thô Brent giảm xuống còn 70 USD/thùng, sau khi tám nước OPEC + bất ngờ tuyên bố sẽ tăng sản lượng dầu thêm 411.000 thùng mỗi ngày trong tháng 5/2026, nhiều hơn nhiều so với mức 135.000 thùng/ngày theo kế hoạch.

OPEC đã trích dẫn các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của thị trường nhưng cho biết việc tăng trong tương lai có thể bị tạm dừng nếu cần. Giá dầu đã giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump công bố mức thuế quan mới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu nhiên liệu.

Mặc dù nhập khẩu dầu được miễn trước tác động thuế quan, nhưng các nhà đầu tư lo ngại mức thuế quan vẫn có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và lạm phát. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ bất ngờ tăng 6,2 triệu thùng vào tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 2 triệu thùng, do lượng nhập khẩu từ Canada tăng đột biến.

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Trong nước diễn biến bất thường

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 7/8, theo đó giá bán lẻ xăng đồng loạt tăng mạnh, trong khi dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 7/8, giá bán lẻ xăng sẽ tăng từ 200 đến hơn 230 đồng/ lít; trong khi đó dầu các loại lại giảm liên tiếp, mức giảm cao nhất 260 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.608 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng mạnh 234 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.074 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.660 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7/2025 - 06/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 07/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu diesel0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).