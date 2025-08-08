Giá xăng dầu hôm nay 8/8: "Thủng đáy"

Rạng sáng nay 8/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới đồng loạt suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 8/8: Lao dốc liên tiếp

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,8 USD/thùng, giảm 0,5USD/ thùng, tương ứng giảm 0,8% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,4 USD/thùng, giảm 0,47 USD, tương ứng giảm 0,7% giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó đã giảm rất mạnh, trong đó dầu WTI giảm 6,57%, trong khi dầu Brent giảm 5,34%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 16%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0,7% xuống 66,4 USD/thùng vào thứ 5, đánh dấu chuỗi sáu ngày giảm giá, do hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine gây áp lực lên giá trên thị trường.

Điện Kremlin vừa xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những ngày tới, đánh dấu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ kể từ năm 2021 và làm dấy lên kỳ vọng về việc hạ nhiệt quan hệ hai cường quốc.

Trong khi đó, Trump đã áp đặt mức thuế mới 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga và báo hiệu khả năng áp dụng thêm thuế đối với Trung Quốc.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã tăng giá dầu thô tháng 9 cho một số đối tác châu Á trong tháng thứ hai liên tiếp, với lý do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ. Điều này dấy lên lo ngại về xu hướng tăng giá trong tương lai.

Giá xăng dầu hôm nay 8/8: Trong nước diễn biến bất thường

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 7/8, theo đó giá bán lẻ xăng đồng loạt tăng mạnh, trong khi dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 7/8, giá bán lẻ xăng sẽ tăng từ 200 đến hơn 230 đồng/ lít; trong khi đó dầu các loại lại giảm liên tiếp, mức giảm cao nhất 260 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 tăng 207 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.608 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng mạnh 234 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.074 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.660 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7/2025 - 06/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 07/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu diesel0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).