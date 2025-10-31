Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:19 GMT+7

Giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành chậm tiến độ, nguy cơ trễ hẹn kế hoạch 90 ngày đêm

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 31/10/2025 13:19 GMT+7
Sau gần 1 tháng Đồng Nai phát động cao điểm 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, tiến độ vẫn còn chậm, khiến toàn dự án mới đạt hơn 30% so với kế hoạch.
Trong khi đó, các mốc bàn giao 60% diện tích giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong tháng 10 sắp hết, và mốc 90% trong tháng 11 đang cận kề, buộc Đồng Nai phải tăng tốc với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành chậm hơn kế hoạch

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến ngày 22/10, công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành mới đạt gần 33% tổng diện tích.

Trong khi đó, mục tiêu của kế hoạch 90 ngày đêm là hoàn thành 60% mặt bằng trong tháng 10. Toàn dự án có tổng chiều dài hơn 100km, phải thu hồi gần 941ha đất với hơn 4.300 thửa, nhưng đến nay người dân mới bàn giao khoảng 288ha.

Lãnh đạo xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai) vận động người dân bàn giao đất để giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh xem dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là điểm mẫu để rút kinh nghiệm triển khai các công trình hạ tầng khác.

Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng phải xác định phương án vận động là chủ đạo, kiên trì theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, và không thể chậm trễ.

Hiện nay, các địa phương đã hoàn tất hơn 99% thông báo thu hồi đất và gần 98% công tác kiểm đếm.

Người dân chặt vườn cây cao su bàn giao mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy vậy, khâu xác định nguồn gốc và lập phương án bồi thường, hỗ trợ mới đạt khoảng 50%, trở thành "điểm nghẽn" khiến tiến độ bàn giao mặt bằng chưa đạt yêu cầu.

Cũng có không ít hộ dân còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc vướng mắc thủ tục đất đai. Một số hộ đã chặt bỏ vườn cây, di dời tài sản để nhường đất cho dự án, song phần lớn diện tích còn lại vẫn chờ quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Tháng 11 và 12 sẽ là giai đoạn nước rút để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên toàn tuyến. Không chỉ phụ thuộc vào chính quyền cơ sở, việc phối hợp giữa các đơn vị thi công, nhà thầu và Trung tâm Phát triển quỹ đất cũng cần khẩn trương hơn.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua xã Bù Đăng có 241 thửa đất của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Lãnh đạo UBND xã Bù Đăng (giữa) vận động giải phóng mặt bằng tại các khu dân cư có dự án cao tốc đi qua. Ảnh: Mỹ Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu, trong khoảng thời gian còn lại, phải hoàn thành 100% công tác ban hành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất, xác định nguồn gốc đất.

Đồng thời, các đơn vị lập và công khai phương án bồi thường đối với 90% diện tích mặt bằng. Nếu tiến độ không được đẩy nhanh, dự án sẽ khó đạt mốc 90% bàn giao vào cuối tháng 11 như kế hoạch.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành cần khẩn trương trong những ngày nước rút

Tại nhiều nơi, không khí giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang diễn ra khẩn trương. Nhiều nơi đã đồng loạt phát động thi đua hoàn thành Kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành của UBND tỉnh Đồng Nai.

Xã Nha Bích đang huy động toàn lực, phối hợp các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Từ 8/10 đến nay, xã đã kiểm đếm 265/265 thửa đất, diện tích 78,6 ha, đạt 100%; xác nhận nguồn gốc và tài sản 218 thửa, đạt 86%; vận động bàn giao 65 thửa, đạt 38%.

“Với tiến độ hiện nay, xã sẽ đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng theo kế hoạch 90 ngày đêm thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành”, ông Nguyễn Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Nha Bích cho biết.

Thường trực Đảng uỷ xã Nha Bích kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành tại ấp Minh Lập 4, xã Nha Bích (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại phường Chơn Thành, nơi có gần 38ha đất thuộc dự án, đến giữa tháng 10 đã bàn giao được 69%.

Tại phường Bình Phước, chính quyền đặt mục tiêu đến tháng 12 phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những hộ dân bàn giao sớm được biểu dương, khen thưởng, còn các trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh (trái) trực tiếp kiểm tra thực địa Giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành tại phường Chơn Thành và xã Nha Bích. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ở xã Phước Sơn, chính quyền vừa tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường cho 46/75 hộ dân, mở ra dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hạ tầng.

Chủ tịch UBND xã Phước Sơn Trần Ngọc Công cho rằng, mỗi đồng tiền đền bù không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận, tri ân đối với những đóng góp của người dân. “Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành để bà con ổn định đời sống và tái định cư lâu dài”, ông Ngọc nói.

Ở xã Bù Đăng, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Tùng cũng trực tiếp đến từng hộ dân để vận động bàn giao mặt bằng. Tinh thần “nói đi đôi với làm” đã giúp nhiều hộ thay đổi thái độ, đồng thuận ký biên bản giao đất cho dự án.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh (phải) yêu cầu nhà thầu đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngày 30/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại phường Chơn Thành và xã Nha Bích.

Bà Hạnh ghi nhận nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đồng thời yêu cầu nhà thầu phải tranh thủ thời tiết nắng ráo, thi công ngay trên những khu vực đã có mặt bằng sạch, tránh vừa ảnh hưởng tiến độ, vừa bị phê bình kiểm điểm.

“Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là công trình trọng điểm quốc gia, nói là phải làm, đã làm thì phải quyết tâm, đưa dự án về đích đúng kế hoạch”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh.

