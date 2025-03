Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung và nhiều cán bộ nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Giám đốc Công an Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Theo đó tại Quyết định số 397 được Thủ tướng ký ngày 25/2, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bộ được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ, do ông Đào Ngọc Dung làm Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Hải Trung sinh năm 1968, quê ở Vĩnh Phúc, từng giữ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 7/2020, ông đảm nhiệm chức Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 27/2, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, nhận quyết định của Bộ Chính trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 -2025l; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Tâm được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Thành Tâm 51 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh; ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều chức vụ tại Tây Ninh như Bí thư Tỉnh đoàn; Phó đoàn đại biểu Quốc hội (chuyên trách), Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 8/2020, ông Nguyễn Thành Tâm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đến khi được điều động về Trung ương công tác.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Hải Bình làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định số 400 ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Đ.X

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê Hải Phòng; đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 8/2021, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 3/2024, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Đỗ Hữu Huy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: Đ.X

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, quê ở Hải Phòng. Ông Huy từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Cảnh Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Đ.X

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê ở Nghệ An. Trong quá trình công tác, ông đã kinh qua các vị trí công tác tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hậu Giang

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: Quốc hội



Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê Thanh Hóa. Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế; Trưởng khoa Quốc tế... tại Đại học Thái Nguyên; Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

Tháng 7/2016-7/2021, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Tháng 7/2021-2/2025 ông là Đại biểu Quốc hội khóa XV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tại Quyết định số 398 ngày 25/2, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc. Ảnh: Bộ Tư pháp

Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc sinh năm 1969; quê ở tỉnh Long An.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Từ năm 2020, ông giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều thứ trưởng của 7 bộ ngành sau khi các bộ được hợp nhất gồm: Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.