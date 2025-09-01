Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:15 GMT+7

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành

Thứ hai, ngày 01/09/2025 07:15 GMT+7
Chiều 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) buổi Tổng duyệt và triển khai công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (Lễ kỷ niệm A80).
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan chức năng, kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, khẳng định công tác bảo đảm ANTT buổi tổng duyệt A80 đã đạt hiệu quả cao, song vẫn còn tồn tại cần khắc phục ngay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh Công an Hà Nội

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các cán bộ Trưởng tiểu khu bảo vệ phải chịu trách nhiệm toàn diện, ưu tiên vị trí thuận lợi cho người già, trẻ em, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” gây bức xúc trong Nhân dân; đồng thời bố trí lực lượng cơ động, khoa học, linh hoạt trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn nhưng vẫn kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong mọi tình huống.

Công an các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội trong công tác rà soát, phòng ngừa bom mìn, kiểm soát và bảo đảm an toàn vùng trời. Cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Cũng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh, ngày 31/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác bảo đảm ANTT buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm.

Trên cở sở Kế hoạch, phương án đã được duyệt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT lễ kỷ niệm; khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt vừa qua.

Tiếp tục quan tâm, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm chính thức với mục tiêu cao nhất là “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất”, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

