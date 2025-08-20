Giám đốc cùng nhân viên công ty ở TP.HCM bị khởi tố vì đổ trộm hơn 600 tấn rác

Giám đốc cùng nhân viên công ty Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building ở TP.HCM bị khởi tố vì đổ trộm hơn 600 tấn rác. Ảnh: CACC

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng nhân viên Trần Quốc Tuấn. Cả hai bị khởi tố theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Clip: CACC

Trước đó, vào rạng sáng 15/8, PC03 phát hiện một xe tải chở rác của Công ty Phương Đông Building đang đổ chất thải trực tiếp xuống thửa đất số 308, xã Long Hải. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận một khu vực rộng khoảng 4.800 m2 đã bị tập kết lượng lớn rác thải từ trước, bốc mùi hôi thối nồng nặc và rỉ nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Qua điều tra, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận Công ty Phương Đông Building được giao thu gom rác tại xã Tam An (nay là Long Điền) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc này để đổ trộm rác tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác để che giấu.

Đáng chú ý, hành vi này đã từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện và xử phạt hành chính 65 triệu đồng vào ngày 9/4, đồng thời yêu cầu công ty khắc phục hậu quả. Dù vậy, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Vào ngày 16/8, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu và xác định lượng rác thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn và diện tích đổ thải khoảng 2.000m2.