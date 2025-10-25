Giảm nghèo ở Quảng Ngãi: Dấu ấn từ những mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả kinh tế tốt

Nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

Bà Đinh Thị Ngọc Lan, người Hre, trú thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi (xã Sơn Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sơn Thành, Sơn Nham và Sơn Hạ thuộc huyện Sơn Hà cũ), trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã. Với ý chí, quyết tâm thay đổi cuộc sống, năm 2009 bà mạnh dạn vay vốn từ NHCSXH thông qua Hội Nông dân quản lý với số tiền 20 triệu đồng để chăn nuôi trâu sinh sản. Làm ăn hiệu quả, chỉ trong vòng 5 năm, bà Lan đã tích luỹ được nguồn tiền và trả nợ đúng hạn.

Nhờ được tiếp vốn ưu đãi, bà Đinh Thị Ngọc Lan, người Hre, trú thôn Gò Gạo, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi đã làm ăn kinh tế và thoát nghèo bền vững. Ảnh: P.N.

Đầu năm 2025, được cán bộ tín dụng hướng dẫn chu đáo, tận tình, bà Lan không ngần ngại vay thêm 80 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng trọt. Nhờ “mát tay” nên đến nay, bà đã sở hữu tới 14 con trâu lớn nhỏ, gần 100 con gà và 4ha keo lá tràm.

"Mô hình kinh tế của tôi đến nay khá ổn định, đem lại nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Không những sửa sang được nhà cửa, tôi còn mua thêm xe tải để thuận tiện hơn trong việc sản xuất, kinh doanh. Mơ ước thoát nghèo của gia đình tôi giờ đã thành sự thật...", bà Lan phấn khởi nói.

Ở thôn Xà Nay, xã Sơn Hạ, hộ bà Đinh Thị Ngâm được biết đến như một điển hình về phát triển kinh tế nông hộ. Không thể chịu đựng cảnh nghèo đói đeo bám quanh năm, bà Ngâm nhiều đêm trăn trở nghĩ cách làm giàu. Năm 2010, được NHCSXH cho vay số tiền 10 triệu đồng, bà dồn hết vào chăn nuôi bò sinh sản. Thời gian ngắn, bà đã trả hết nợ.

Nguồn thu nhập ổn định từ bò và vườn keo lá tràm giúp gia đình bà Ngâm có điều kiện lo cho con cái ăn học xây được nhà cửa khang trang. Ảnh: P.N.

Dù hoàn cảnh kinh tế đã khá hơn trước nhưng bà Ngâm không bao giờ tự mãn. Được chồng con ủng hộ, tháng 9/2022, thông qua Hội Phụ nữ xã, bà tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo để trồng 2,5ha keo với hơn 10.500 cây giống. Sau hơn 3 năm chăm sóc, keo sắp sửa cho thu hoạch với doanh thu ước tính hơn 150 triệu đồng.

“Nguồn thu nhập ổn định từ bò, keo giúp gia đình có điều kiện lo cho con cái ăn học đàng hoàng, xây được nhà cửa khang trang và sắm được nhiều phương tiện có giá trị những thứ mà trước đây, tôi chưa từng dám mơ đến...”, bà Ngâm bộc bạch.

Nhờ vốn tín dụng chính sách mà bà Đinh Thị Ngâm ở xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng được mô hình chăn nuôi bò và trồng keo cho thu nhập ổn định. Ảnh: P.N.

Với những kết quả ấn tượng của các mô hình kinh tế được nguồn vốn ưu đãi tiếp sức đã khẳng định rằng tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành một trong những chính sách được triển khai hiệu quả nhất tại Quảng Ngãi. Không chỉ giúp hàng chục nghìn hộ dân thoát nghèo, nguồn vốn này còn góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.



"Trụ cột" quan trọng trong công tác giảm nghèo

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dễ dàng, giải quyết được những vấn đề căn bản về nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế tại chỗ.



Tín dụng chính sách không chỉ là công cụ hỗ trợ sinh kế, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho người nghèo. Ảnh: P.N.

Nguồn vốn này cũng tạo thêm nhiều việc làm tại địa phương, giảm thất nghiệp và ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi – một thực trạng từng phổ biến ở các vùng khó khăn. Không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, tín dụng chính sách xã hội còn góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, giữ vững an ninh – quốc phòng ở cơ sở.

Thông qua hoạt động tín dụng, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến người dân, tạo niềm tin, gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, tín dụng chính sách đã khắc phục những hạn chế của các chương trình hỗ trợ “cho không”, giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính – ngân hàng, làm quen với mô hình tự chủ kinh tế.

Nguồn vốn tín dụng chính sách, trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Ông Chung cho biết thêm, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn vay vốn, biết cách quản lý và sử dụng hiệu quả, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Người dân không còn tâm lý ỷ lại vào Nhà nước mà từng bước chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình.



Có thể khẳng định rằng, tín dụng chính sách là một "trụ cột" vững chắc trong chiến lược giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

“Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đảm bảo mọi người dân có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Tín dụng chính sách không chỉ là công cụ hỗ trợ sinh kế, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh...”, ông Nguyễn Văn Chung - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi.