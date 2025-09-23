Giành Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nhắc tới “điều phi thường”

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 rất xứng đáng

Tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 diễn ra tại Paris (Pháp), huyền thoại bóng đá Ronaldinho đã xướng tên Dembele là người chiến thắng ở hạng mục Quả Bóng Vàng 2025 dành cho nam. Rất nhiều người hâm mộ đã chúc mừng Dembele và bản thân cầu thủ này đương nhiên cũng tỏ ra rất hạnh phúc.

Trong mùa giải 2024/2025, Dembele đã chơi đầy ấn tượng, góp công lớn giúp PSG đoạt “cú ăn ba” lịch sử mà nổi bật là chức vô địch Champions League. Dembele trở thành cầu thủ người Pháp thứ 6 có vinh dự giành Quả Bóng Vàng sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Phát biểu về giải thưởng xứng đáng dành cho mình, Dembele tỏ ra rất khiêm tốn khi chia sẻ: “Đây là điều thật phi thường với những gì tôi đã trải qua. Tôi đã có 1 mùa giải không thể tin nổi với PSG. Hiện tại, tôi rất tự hào về bản thân nhưng cũng cảm thấy có một chút căng thẳng. Chiến thắng ở giải thưởng này và được Ronaldinho trao tận tay Quả Bóng Vàng thực sự là trải nghiệm mà tôi chưa từng mơ tới”.

Dembele cũng nhấn mạnh: “Đối với tôi, đây là chiến thắng của tập thể. Không chỉ với PSG, tôi xin cảm ơn tất cả các CLB cũ gồm Rennes, Dortmund và Barcelona. Các đồng đội ở ĐT Pháp, HLV Deschamps đã luôn tin tưởng tôi và hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ lại vô địch World Cup”.

Ngoài ra, Dembele cũng gửi lời cảm ơn tới chủ tịch PSG là ông Al Khelaifi, HLV của PSG là ông Luis Enrique. Anh cũng rất giản dị khi bộc bạch: “Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại trở lại Evreux, nơi đã nuôi nấng tôi lên con người của bây giờ. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn mẹ mình cùng các thành viên gia đình đã luôn ở bên. Người môi giới của tôi luôn thôi thúc tôi trong tập luyện và thi đấu. Tất nhiên, tôi muốn cảm ơn những người bạn tri kỷ, tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau tới cuối con đường. Xỉn cảm ơn tất cả mọi người".

Bên cạnh đó, Dembele khẳng định anh không hề biết mình có đoạt giải hay không trước khi dự lễ dù phần lớn các giải khác đã được báo trước cho người đoạt giải. Dembele cho biết: "Tôi hoàn toàn không biết điều gì cho tới lúc này, thậm chí tôi đã dò hỏi ở CLB nhưng cũng không ai biết người nào sẽ thắng giải".