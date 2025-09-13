Giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế taxi vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội về quê

HLV Hansi Flick hé lộ lý do cất Raphinha trên ghế dự bị khi Barcelona thắng Valencia 6-0
Sau chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, HLV Hansi Flick đã tiết lộ lý do ông cất cầu thủ chạy cánh Raphinha trên ghế dự bị.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngày 11/9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.
Ngày 12/9/2025, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo hàng xóm, nạn nhân và nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk có mâu thuẫn tình cảm, từng nhiều lần xảy ra xô xát trước khi vụ việc đau lòng khiến 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra.