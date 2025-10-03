Gỡ vướng thu hồi đất: Bộ Nông nghiệp và Môi trường muốn giữ ngưỡng đồng thuận 75% để tránh ‘dự án treo’

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giữ ngưỡng 75% đồng thuận để gỡ vướng thu hồi đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, trong đó điểm đáng chú ý là đề xuất giữ tỷ lệ đồng thuận tối thiểu 75% khi thu hồi đất để triển khai dự án theo cơ chế thương lượng.

Theo dự thảo, nếu nhà đầu tư đã đạt được thỏa thuận với từ 75% số hộ dân và diện tích đất, HĐND cấp tỉnh có thể quyết định để Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại, giao hoặc cho thuê cho chủ đầu tư.

Trước đó, cơ quan soạn thảo từng đưa ra phương án nâng tỷ lệ đồng thuận lên 85% nhằm thận trọng hơn và hạn chế khiếu kiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số này có thể làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, khiến không ít dự án rơi vào tình trạng đình trệ vì “một vài hộ chưa đồng ý”. Việc giữ ở mức 75% được đánh giá là hợp lý, vừa bảo đảm quyền lợi của đa số người dân, vừa tạo cơ chế để Nhà nước can thiệp trong trường hợp thương lượng bế tắc.

Việc giữ ở mức 75% được đánh giá là hợp lý và bảo đảm quyền lợi của đa số người dân. Ảnh: Dân Việt

Đây cũng là lần đầu tiên dự thảo đưa ra con số cụ thể về “ngưỡng đồng thuận”, được coi là bước tiến lớn trong thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 69-NQ/TW về bổ sung các trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Trong thực tế, nhiều dự án đã bị treo hàng năm trời chỉ vì một số hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng.

Cùng với quy định về tỷ lệ đồng thuận, dự thảo Nghị quyết còn đề xuất một loạt cơ chế mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

Thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường được rút ngắn xuống còn 10 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay, thời gian tổ chức đối thoại là 30 ngày. Đặc biệt, giá đất để bồi thường được tính theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh, thay vì phải xác định giá cụ thể như trước đây - giúp quá trình tính toán nhanh gọn, thống nhất hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo cho phép thu hồi đất mà chưa hoàn tất phương án tái định cư trong một số trường hợp đặc biệt như dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp, hoặc khi trên 75% người sử dụng đất đồng ý thu hồi. Khi đó, UBND cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm bố trí tạm cư và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Việc giữ mức đồng thuận 75% không chỉ tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong thu hồi đất hiện nay mà còn tạo tiền đề cho hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị, công trình công cộng sớm được triển khai. Quan trọng hơn, đây là bước đi thể hiện sự cân bằng giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân - 3 chủ thể trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với sử dụng đất đai.