Góc nhìn pháp lý vụ đại lý Công ty Manulife Việt Nam ở Thái Bình làm giả 4 giấy ra viện cho khách hàng

Công an khởi tố chủ đại lý bảo hiểm ở Thái Bình

Ngày 5/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vừa qua Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tươi, sinh năm 1971, trú tại thôn Nam Bi, xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự.



Cơ quan điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Tươi.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 06/2024 đến tháng 12/2024, Phạm Thị Tươi là Đại lý bảo hiểm của Công ty Manulife Việt Nam đã làm giả 04 giấy ra viện của các khách hàng nộp cho Công ty để giúp khách hàng được hưởng tiền thanh toán bảo hiểm trái quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Thị Tươi. Ảnh: CATB.

Quy định về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Điều 341 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 quy định về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức cụ thể như sau:

Người nào sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm; Thu lợi bất chính 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, theo luật sư Sơn, người nào làm giả con dấu, tài liệu của của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 07 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội, còn có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng.