Sơn La: Nữ Giám đốc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị khởi tố Clip: Nữ giám đốc làm giả con dấu, tài liệu bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dương (SN1985, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.