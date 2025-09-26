Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 15:23 GMT+7

GS Hoàng Văn Cường: Lo nhất lúc này là dòng tiền chảy vào bất động sản cao cấp

+ aA -
An Linh Thứ sáu, ngày 26/09/2025 15:23 GMT+7
GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ bày tỏ lo ngại việc dòng tiền chảy vào phân khúc bất động sản cao cấp. Đây là tín hiệu cảnh báo rằng cung tiền có thể đang tập trung sai chỗ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khẳng định của GS, TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%” vừa được tổ chức hôm nay 26/9 tại TP.HCM.

Tăng trưởng và lạm phát như hai anh em sinh đôi

Các diễn giả tham gia Diễn đàn.

Theo GS Cường, giai đoạn hiện nay là “chạy nước rút” để đạt mục tiêu tăng trưởng, đồng thời vẫn phải bảo đảm những định hướng lâu dài cho nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, tiến tới duy trì mức hai con số trong những năm tiếp theo, là con đường tất yếu nếu Việt Nam muốn trở thành nước có thu nhập cao và vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy mọi quốc gia đều phải trải qua giai đoạn tăng trưởng cao, tiệm cận hai con số trong thời gian dài, và chúng ta cũng không ngoại lệ.

GS Cường cho rằng, tăng trưởng và lạm phát giống như “hai anh em sinh đôi”. Không thể kỳ vọng một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà lạm phát bằng 0. Vấn đề nằm ở việc kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, lạm phát ở mức 3,2%, dự báo cả năm sẽ dưới 5%. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn tiềm ẩn khi cung tiền tăng mạnh, tín dụng 8 tháng cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, trong khi vòng quay tiền chỉ đạt 0,6%.

“Điều đó đặt ra câu hỏi: dòng tiền đang chảy đi đâu? Nếu không đi vào sản xuất, nguy cơ bùng nổ lạm phát hoặc hình thành những “cục máu đông” trong nền kinh tế là có thật?”, GS Hoàng Văn Cường đặt câu hỏi.

Một điểm cần đặc biệt lưu ý là mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá, ông Cường cho rằng, muốn đạt tăng trưởng cao, phải giữ lãi suất thấp để khuyến khích đầu tư, nhưng điều này lại tạo áp lực lên tỷ giá.

“Thời gian qua, biến động tỷ giá đã bộc lộ rõ sự đánh đổi này. Việc Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm khiến đồng USD hạ giá, tỷ giá tạm ổn định hơn. Ngân hàng Nhà nước đã dùng biện pháp bán ngoại tệ kỳ hạn và có hiệu quả, cần tiếp tục phát huy các công cụ kỹ thuật như vậy”, GS Cường nêu.

Cung tiền có thể đang tập trung sai chỗ!?

Theo ông Cường, lo ngại nhất lúc này là dòng tiền chảy vào phân khúc bất động sản cao cấp.

"Giá nhà đất tăng mạnh trong khi vốn tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà giá rẻ vẫn hạn chế. Đây là tín hiệu cảnh báo rằng cung tiền có thể đang tập trung sai chỗ. Tôi cho rằng cần kiểm soát chặt dòng tiền vào phân khúc này để tránh bất ổn", ông nói.

GS Hoàng Văn Cường đưa ra nhiều phân tích về kinh tế vĩ mô và ngành trong giai đoạn mới.

Với thị trường chứng khoán, chỉ số tăng 30% nhưng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa cải thiện tương xứng, chứng tỏ dòng tiền đổ vào mạnh. Cho vay ký quỹ (margin) chưa quá lớn nhưng nếu không cẩn trọng, nguy cơ bong bóng vẫn xuất hiện.

Giải pháp là phải tăng nguồn cung cổ phiếu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở các lĩnh vực không cần nắm giữ, vừa cân bằng cung cầu, vừa tạo thêm nguồn thu ngân sách.

Một khía cạnh khác là lạm phát kỳ vọng, vị chuyên gia cảnh báo: Khi doanh nghiệp và nhà cung cấp dự đoán chi phí tăng, họ có xu hướng nâng giá bán sớm, tạo áp lực lên thị trường.

Muốn phá vỡ “rào cản kỳ vọng” này, chúng ta cần chính sách hỗ trợ cụ thể. Ví dụ, nếu muốn khuyến khích sử dụng xăng sinh học thay thế xăng khoáng, cần có ưu đãi thuế phù hợp để giảm giá, từ đó khuyến khích tiêu dùng.

“Theo tôi, chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp linh hoạt, chủ động, giảm thiểu tác động từ biến động bên ngoài”, ông Cường nói.

Vị này cho rằng, triển vọng tăng trưởng 8% năm nay là khả thi. Nợ công hiện khoảng 34% GDP, vẫn ở mức an toàn. Lạm phát cũng không quá đáng lo nếu chúng ta kiểm soát tốt dòng tiền và giá cả.

Dù đồng USD đã yếu hơn nhờ Fed hạ lãi suất, áp lực vẫn còn do nhu cầu nhập khẩu tăng vào cuối năm để phục vụ mùa mua sắm, trong khi xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ giảm do chính sách thuế đối ứng. Vì vậy, ổn định tỷ giá linh hoạt chính là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Dự báo chiều nay xăng dầu trong nước giảm mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay 25/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai tiếp tục tăng phiên thứ 2 lên trên 1,3 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.

Lâm Đồng xác định giải pháp cốt lõi để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Kinh tế
Lâm Đồng xác định giải pháp cốt lõi để tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Trong nước chốt xăng RON 95 giảm rất mạnh, dầu tăng đồng loạt

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Trong nước chốt xăng RON 95 giảm rất mạnh, dầu tăng đồng loạt

Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Giao thông - Xây dựng
Tài xế ngán ngẩm vì trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Bảo đảm an toàn toàn tính mạng và tài sản người dân, ứng phó với bão Ragasa

Kinh tế
Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Bảo đảm an toàn toàn tính mạng và tài sản người dân, ứng phó với bão Ragasa

Đọc thêm

ĐT Việt Nam hội quân, 5 ngôi sao của CLB CAHN và Hà Nội FC vắng mặt?
Thể thao

ĐT Việt Nam hội quân, 5 ngôi sao của CLB CAHN và Hà Nội FC vắng mặt?

Thể thao

ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại sau vòng 6 V.League 2025/2026 để chuẩn bị cho 2 trận gặp ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, với mục tiêu giành trọn 6 điểm.

'Em bé mắt to” 237 ngày tuổi qua đời vì bệnh tim, hiến thân thể cho nghiên cứu y học
Xã hội

"Em bé mắt to” 237 ngày tuổi qua đời vì bệnh tim, hiến thân thể cho nghiên cứu y học

Xã hội

Bé trai 237 ngày tuổi ở miền Đông Trung Quốc đã qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, trở thành một trong những người hiến thân thể trẻ nhất nước này.

Nhiều kết quả nổi bật ngành KH&CN trong tháng 9, hướng đến hoàn thiện 4 dự án Luật lớn
Kinh tế

Nhiều kết quả nổi bật ngành KH&CN trong tháng 9, hướng đến hoàn thiện 4 dự án Luật lớn

Kinh tế

Bộ KH&CN sắp tổ chức chuỗi sự kiện lớn, trong đó nổi bật là Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Cùng với đó, nhiều hoạt động quan trọng như Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 và Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 cũng sẽ được triển khai.

Chợ rẻ nhất Việt Nam: Du khách đã biết nơi nào “gom” vô kể món ngon giá chỉ vài chục nghìn?
Xã hội

Chợ rẻ nhất Việt Nam: Du khách đã biết nơi nào “gom” vô kể món ngon giá chỉ vài chục nghìn?

Xã hội

Mỗi sạp hàng mở ra một góc nhìn khác biệt về nhịp sống địa phương, có nơi nhộn nhịp từ tờ mờ sáng, có nơi rực rỡ ánh đèn khi đêm về, cũng có nơi chỉ họp duy nhất một ngày nhưng vẫn hút khách từ khắp nơi.

Miley Cyrus tìm lại sự cân bằng sau 6 năm cai nghiện
Văn hóa - Giải trí

Miley Cyrus tìm lại sự cân bằng sau 6 năm cai nghiện

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Miley Cyrus chia sẻ niềm đam mê làm vườn như một liệu pháp tinh thần giúp cô giữ được sự cân bằng sau nhiều năm đấu tranh với chất kích thích.

Chuyện hy hữu: Vừa dừng chân ở Top 10 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tức tốc sang dự thi Mister Global 2025
Văn hóa - Giải trí

Chuyện hy hữu: Vừa dừng chân ở Top 10 Mr International 2025, Đoàn Công Vinh tức tốc sang dự thi Mister Global 2025

Văn hóa - Giải trí

Chưa từng có trường hợp nào gây “choáng” như Đoàn Công Vinh khi vừa rời cuộc thi quốc tế này lập tức sang thi cuộc thi quốc tế khác trong cùng một ngày.

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 15 Nghị quyết liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội
Lai Châu Ngày Mới

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 15 Nghị quyết liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội

Lai Châu Ngày Mới

Tại kỳ họp thứ ba mươi mốt, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hà Nội: Vì sao 6 năm vẫn không doanh nghiệp nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện công cộng?
Tin tức

Hà Nội: Vì sao 6 năm vẫn không doanh nghiệp nào tiếp cận được chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện công cộng?

Tin tức

Được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho hệ thống vận tải hành khách công cộng, nhưng sau hơn 6 năm kể từ khi ban hành, Nghị quyết số 07/2019 của HĐND TP Hà Nội về hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư phương tiện công cộng vẫn chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được.

Ukraine rình tấn công nhà máy điện hạt nhân khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thăm Nga
Điểm nóng

Ukraine rình tấn công nhà máy điện hạt nhân khi Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thăm Nga

Điểm nóng

Một máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tấn công Nhà máy điện hạt nhân Kursk-2 vào ngày 25/9 ngay khi người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên hợp quốc Rafael Grossi ca ngợi những tiến bộ của Nga trong công nghệ hạt nhân trong chuyến thăm Moscow.

Ký ức Hà Nội: Những ngọn đèn đặc biệt trước cổng bệnh viện K Tân Triều
Bạn đọc

Ký ức Hà Nội: Những ngọn đèn đặc biệt trước cổng bệnh viện K Tân Triều

Bạn đọc

Ngày bé thơ khi điện chưa phổ biến các làng quê, ngọn đèn dầu là vật vô cùng thân thuộc với mỗi đứa trẻ chúng tôi. Đến bây giờ trưởng thành nhìn lại tôi mới hiểu những ngọn đèn dầu đó không chỉ dùng để chiếu sáng những bữa cơm đơn sơ, hoàn thành những bài tập còn dang dở mà còn nâng đỡ tâm hồn cả những thôn làng.

Cháu ruột Gia Cát Lượng giỏi cầm quân nhưng vì sao vẫn bị coi là bất tài?
Đông Tây - Kim Cổ

Cháu ruột Gia Cát Lượng giỏi cầm quân nhưng vì sao vẫn bị coi là bất tài?

Đông Tây - Kim Cổ

Cùng là người mưu trí nhưng Gia Cát Lượng và người cháu Gia Cát Khác lại có số phận hoàn toàn khác nhau.

Bà cụ 117 tuổi tiết lộ bí quyết 'trường sinh'
Xã hội

Bà cụ 117 tuổi tiết lộ bí quyết "trường sinh"

Xã hội

Trước khi qua đời ở tuổi 117, bà Maria Branyas Morera đã đồng ý hiến tặng cơ thể cho khoa học, giúp các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha khám phá ra mối liên hệ giữa gen ưu việt và lối sống lành mạnh.

Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy từ bậc tiểu học: Việt Nam học gì từ Singapore, Hàn Quốc và Mỹ?
Kinh tế

Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy từ bậc tiểu học: Việt Nam học gì từ Singapore, Hàn Quốc và Mỹ?

Kinh tế

Ông Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia nhấn mạnh, để khả thi việc nghiên cứu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy từ bậc tiểu học, cần một kế hoạch hành động cụ thể.

Quảng Trị: 40 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa sáng với món bánh tày
Xã hội

Quảng Trị: 40 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa sáng với món bánh tày

Xã hội

40 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau bữa ăn sáng bán trú với món bánh tày.

Cách mạng tốc độ XGSPON đang thay đổi cuộc chơi Internet
Doanh nghiệp

Cách mạng tốc độ XGSPON đang thay đổi cuộc chơi Internet

Doanh nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, Internet đã trở thành “hạ tầng của hạ tầng”, đóng vai trò cốt lõi trong mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến giải trí, thương mại điện tử và sản xuất công nghiệp. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp bách: công nghệ truyền dẫn Internet phải tiếp tục bứt phá, vượt qua những giới hạn vốn có của các chuẩn kết nối trước đây.

HĐND tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết chuyển đổi gần 300ha rừng phòng hộ thực hiện các dự án phục vụ APEC
Tin tức

HĐND tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết chuyển đổi gần 300ha rừng phòng hộ thực hiện các dự án phục vụ APEC

Tin tức

Sáng 26/9, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết chuyển đổi gần 300ha đất rừng phòng hộ tại Phú Quốc để thực hiện dự án APEC 2027.

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?
Thể thao

3 tài năng trẻ Việt kiều sáng giá của Ninh Bình FC “mất tích”, vì sao?

Thể thao

Trần Thành Trung, Evan Abran và Phong Chaloongphum từng nhận được nhiều kỳ vọng khi gia nhập Ninh Bình FC để chinh chiến ở mùa giải 2025/2026. Thế nhưng cho tới lúc này, Trần Thành Trung mới chỉ đá 27 phút, còn Evan Abran là 18 và Phong Chaloongphum chưa có cơ hội ra sân.

Dự án Bình Quới – Thanh Đa sẽ dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội
Chuyển động Sài Gòn

Dự án Bình Quới – Thanh Đa sẽ dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội

Chuyển động Sài Gòn

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa (gọi tắt Dự án Bình Quới - Thanh Đa) dự kiến dành khoảng 20% tổng diện tích đất ở (trong phạm vi dự án, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật), để xây dựng nhà ở xã hội.

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga
Điểm nóng

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

Điểm nóng

Ý tưởng tịch thu tài sản của Nga ngày càng không được ủng hộ trong Liên minh Châu Âu. Ngay cả Pháp cũng tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, Brussels quyết tâm thực hiện điều này.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Bạn đọc

Người dân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lên tiếng
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM lên tiếng

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cử tri TP.HCM kiến nghị về tình trạng chậm cấp sổ hồng tại các dự án chung cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin tiến độ giải quyết và hướng dẫn thủ tục cho cư dân.

Bị khởi tố, nhóm thanh-thiếu niên hỗn chiến do chuyện ghen tuông khóc lóc vì sợ
Pháp luật

Bị khởi tố, nhóm thanh-thiếu niên hỗn chiến do chuyện ghen tuông khóc lóc vì sợ

Pháp luật

Khi bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam, nhóm thanh-thiếu niên tham gia hỗn chiến vì chuyện ghen tuông đã khóc lóc, tỏ ra ân hận...

Bắt thanh niên giả danh nhân viên điện lực lừa cài đặt ứng dụng, chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Bắt thanh niên giả danh nhân viên điện lực lừa cài đặt ứng dụng, chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Lê Đinh Thi, 23 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi giả danh nhân viên điện lực, lừa cài đặt ứng dụng để chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng của một người đàn ông.

Cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người may mắn thoát nạn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy nhà 3 tầng ở TP.HCM lúc rạng sáng, 3 người may mắn thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn

Một căn nhà trong hẻm đường C1 (phường Tân Bình) bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 26/9. Ba người bên trong kịp thời thoát ra ngoài an toàn, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật
Gia đình

Cả họ nhà chồng đổ lỗi cho tôi, buộc chồng bỏ vợ, đến khi chuẩn bị ly hôn thì phát hiện sự thật

Gia đình

Tôi ngồi chết lặng, tim nhói đau.

Dạy thêm sai quy định bị phạt tới 20 triệu đồng, giáo viên đề xuất thêm: 'Cần đi kèm hình thức kỷ luật'
Xã hội

Dạy thêm sai quy định bị phạt tới 20 triệu đồng, giáo viên đề xuất thêm: "Cần đi kèm hình thức kỷ luật"

Xã hội

Thông tin giáo viên dạy thêm sai quy định có thể bị phạt từ 2- 20 triệu đồng đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc 'yêu sách'
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc "yêu sách"

Văn hóa - Giải trí

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền các thông tin cho rằng Song Hye Kyo từng có yêu sách vô lý và thái độ trịch thượng khi làm việc tại quốc gia này.

TS. Lê Xuân Nghĩa: Bất động sản Việt Nam vốn hóa gấp 3 lần GDP quốc gia nhưng vẫn khát vốn, nghẽn hạ tầng
Nhà đất

TS. Lê Xuân Nghĩa: Bất động sản Việt Nam vốn hóa gấp 3 lần GDP quốc gia nhưng vẫn khát vốn, nghẽn hạ tầng

Nhà đất

Thị trường bất động sản Việt Nam có vốn hóa ước đạt 1.500 tỷ USD, gấp 3 lần GDP quốc gia, song vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng và trái phiếu. Các chuyên gia nhận định muốn bền vững, thị trường cần đa dạng hóa nguồn vốn, minh bạch tài chính và gắn kết chặt với hạ tầng.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Một quốc gia chỉ thực sự được nhớ đến nếu còn giữ được bản sắc văn hóa hiện hữu trong nông thôn
Nhà nông

Phó Chủ tịch Quốc hội: Một quốc gia chỉ thực sự được nhớ đến nếu còn giữ được bản sắc văn hóa hiện hữu trong nông thôn

Nhà nông

Tại Lễ công bố Quyết định công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nông thôn và ý nghĩa chiến lược của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui
Thể thao

Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui

Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Thép xanh Nam Định vừa trải qua gần một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương, và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị chuyển nhượng của anh trên thị trường.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

3

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

4

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

5

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm