Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:11 GMT+7

Hà Nội: Các buổi tập huấn, xử lý sự cố thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:11 GMT+7
Các buổi diễn tập phòng chống thiên tai, xử lý sự cố đê điều tại một số vị trí trên địa bàn Thành phố như các xã Hồng Sơn, Kiều Phú, Quảng Oai đã giúp các lực lượng tham gia công tác PCTT trên địa bàn xã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai, sẵn sàng áp dụng vào thực tế.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan, công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PCTT) luôn được các ngành chức năng chú trọng, đặt lên hàng đầu. Trong năm 2025, Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Quảng Oai, Hồng Sơn, Kiều Phú, Ba Vì…tổ chức nhiều buổi diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai.

Nội dung các diễn tập nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo chỉ đạo, định hướng tại Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030.

Tại xã Quảng Oai (TP.Hà Nội), tình huống giả định đặt ra xuất phát từ tình hình thực tế diễn biến thời tiết bất thường do mưa lớn trong nhiều ngày qua và trên diện rộng, xuất hiện lũ ống trên các con suối ở thượng nguồn đổ về, nước sông dâng cao, áp thấp gần bờ gây mưa chưa từng xảy ra trong 40 năm qua, trong đó có xã Quảng Oai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Không những vậy, mực nước sông Hồng đang dâng cao trên báo động 3 do lệnh xả lũ của các hồ thủy điện Hòa Bình, điện Thác Bà, Tuyên Quang. Tại thời điểm này, một số đoạn của đê Hữu Hồng xuất hiện sự cố cung sạt mái đê phía đồng ruộng; nước rò rỉ; mạch sủi dưới ao hạ lưu ngay gần chân đê.

Lực lượng chức năng đã tập huấn, thực hiện rất thành thạo các thao tác kỹ thuật, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn công trình đê điều trên địa bàn xã Quảng Oai (Hà Nội). Ảnh: N.Đ.

Tại xã Kiều Phú, K31+680- K31+700 đê Tả Tích, lực lượng tuần tra đê phát hiện ở khu vực ruộng hạ lưu cách chân đê 2m có 5 vị trí nước chảy lên thành vòi mang theo đất, cát; mạch sủi có đường kính lỗ 4cm mang theo đất cát trong nền đê gây uy hiếp trực tiếp đến an toàn đê điều.

Tại xã Ba Vì, Km4+250 đến Km4+280 phía hạ lưu tuyến đê Minh Khánh, lực lượng tuần tra canh gác đê phát hiện sự cố sạt mái đê phía đồng do thấm, qua theo dõi đến nay cung trượt có xu hướng phát triển và có hiện tượng trượt tiếp. Tại tại Km16+700 (xã Hồng Sơn), lực lượng phát hiện thẩm lậu mái đê.

Đối với các tình huống nêu trên, lực lượng tham gia đã thực hiện xử lý sự cố một cách đúng kỹ thuật, thể hiện sự chuẩn bị và huấn luyện bài bản: Đối với thẩm lậu mái đê, các tổ nhanh chóng đào rãnh thoát nước hình chữ Y và triển khai lớp lọc ngược bằng cát, đá dăm, đá hộc.

Tình huống mạch sủi nguy hiểm được xử lý bằng phương pháp giếng lọc ngược với thùng phi thép, phên rơm và vật liệu lọc, tuân thủ đúng kỹ thuật quản lý đê điều.

Ngoài ra, trong quá trình xử lý sự cố, lực lượng chức năng cũng tuân thủ phương châm "bốn tại chỗ” bao gồm: Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ. Chính vì vậy, công tác tập huấn, xử lý sự cố về thiên tai diễn ra đúng kỹ thuật, quy định, đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2025, Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Quảng Oai, Hồng Sơn, Kiều Phú, Ba Vì…tổ chức nhiều buổi diễn tập xử lý một số tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: N.Đ.

Ông Trần Thanh Mẫn – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho hay, các tình huống diễn tập được xây dựng sát thực tế địa bàn, từ mưa lớn bất thường, sự cố, thảm họa xảy ra đột ngột, đòi hỏi lực lượng cơ sở phải ứng phó nhanh, đúng kỹ thuật.

Thông qua diễn tập, cơ quan chức năng sẽ đánh giá được khả năng tổ chức lực lượng xử lý tình huống, làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống lụt, bão xảy ra cũng như góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, tránh thiên tai; nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo và phối hợp ứng phó giữa các lực lượng, đặc biệt là lực lượng tại chỗ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, việc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu;

Cùng với lực lượng chuyên môn, người dân theo dõi các buổi diễn tập cũng đánh giá cao tính sinh động và thực tiễn của chương trình. Ngoài ra, người dân địa bàn xã cũng đánh giá cao sự quan tâm của Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội trong việc tổ chức tập huấn, chia sẻ kiến thức về phòng chống thiên tai tới bà con nông dân.

Cùng với lực lượng chuyên môn, người dân theo dõi các buổi diễn tập cũng đánh giá cao tính sinh động và thực tiễn của chương trình. Ảnh: N.Đ.

Bà Nguyễn Thị An, người dân thôn Tân Độ, chia sẻ thêm: "Qua diễn tập gia đình bà hiểu rõ hơn mình phải làm gì trước, trong và sau bão lũ. Nhìn lực lượng thực hành xử lý thẩm lậu hay mạch sủi mới thấy công tác phòng chống thiên tai phức tạp thế nào. Người dân chúng tôi cần tuân thủ khuyến cáo và chủ động hơn để bảo vệ gia đình trước thiên tai".

Ông Lê Anh Xuân (64 tuổi), thôn Thịnh Thôn, xã Quảng Oai cho hay, việc tập huấn các tình huống giả định về sự cố thiên tai mang lại rất nhiều hữu ích. Bà con vừa được tập huấn xử lý tình huống, vừa nắm thêm được nhiều kiến thức về lĩnh vực đê điều.

“Cái quan trọng nữa là khi xảy ra sự cố về đê điều, cán bộ, người dân đều có thể xử lý nhanh, hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn cho toàn tuyến đê Hữu Hồng. Chúng tôi thấy rằng, các buổi diễn tập như hôm nay rất cần thiết, cán bộ, bà con cần được tập huấn nhiều hơn”, ông Xuân chia sẻ.

