Điều chỉnh quy hoạch nhưng giữ nguyên chức năng sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500. Phạm vi nghiên cứu nằm trên địa bàn phường Dương Nội (trước sáp nhập thuộc quận Hà Đông và huyện Hoài Đức), do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.

Theo đó, phạm vi, ranh giới và quy mô nghiên cứu năm ở 2 ô quy hoạch. Thứ nhất, ô đất ký hiệu TH có diện tích khoảng 7.319 m2, chức năng là đất trường tiểu học, tiếp giáp các tuyến đường và khu đất Trường phổ thông liên cấp HAS.

Vị trí Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Geleximco

Thứ hai là ô đất ký hiệu THCS có diện tích khoảng 7.543 m2, chức năng là đất trường trung học cơ sở, phía Tây Bắc giáp Trường mầm non Froebel, ba phía còn lại giáp đường giao thông.

Nguyên tắc điều chỉnh được thành phố nhấn mạnh: Không thay đổi chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phần nổi như diện tích đất, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất đã được xác định trước đó.

Các nội dung khác không thuộc nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, tỷ lệ 1/500 tại các ô đất quy hoạch ký hiệu TH, THCS, phường Dương Nội (sau sắp xếp) thì được giữ nguyên.

Điểm mới của đồ án là đề xuất bố trí lại mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bổ sung chỉ tiêu quy hoạch đối tầng hầm, đảm bảo đồng bộ hạ tầng mà không ảnh hưởng đến hệ thống kỹ thuật.

Dự án Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Nhật Minh

UBND TP. Hà Nội khẳng định, việc phê duyệt đồ án sẽ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai dự án xây dựng, đồng thời giúp chính quyền các cấp quản lý hiệu quả công tác quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn. Các nội dung khác ngoài phạm vi điều chỉnh tại hai ô đất TH, THCS vẫn được giữ nguyên theo quyết định phê duyệt trước đó.

UBND phường Dương Nội được giao chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tập đoàn Geleximco công bố công khai nội dung quy hoạch điều chỉnh, bảo đảm minh bạch và để người dân, cơ quan liên quan nắm bắt thông tin theo quy định.

Việc điều chỉnh lần này nhằm cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/500, đảm bảo phù hợp với cấu trúc của hệ thống chính quyền 2 cấp, mục tiêu phát triển của địa phương và định hướng tại đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô…