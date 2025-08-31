Hà Nội: Chung tay giữ gìn môi trường hướng về Đại lễ 2/9

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện trọng đại

Từ giữa tháng 8, số lượng du khách đổ về Thủ đô Hà Nội tăng vọt, kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề liên quan tới môi trường như rác thải sinh hoạt, nhà vệ sinh công cộng… Để giữ cho Thủ đô luôn xanh - sạch - đẹp, công tác tổng vệ sinh môi trường được tăng cường và kéo dài đến hết ngày 5/9.

Hàng nghìn công nhân môi trường được bố trí làm việc liên tục, túc trực thu gom rác trước thời gian cấm đường. Ở các tuyến phố trọng điểm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Điện Biên Phủ…, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm một cách đặc biệt. Mỗi ngày lực lượng công nhân vệ sinh môi trường duy trì tới 4 lượt quét gom, 2 lượt xe quét hút và 2 lượt xe rửa đường chuyên dụng.

Nhà vệ sinh lưu động được lắp đặt trên một số tuyến phố trung tâm để phục vụ người dân.

Trước đó vào tối 22/8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ông Nguyễn Xuân Đại đã trực tiếp tới thăm hỏi, tặng quà và động viên công nhân môi trường của Urenco cùng các tổ duy trì nhà vệ sinh công cộng.

Ông Đại khẳng định, công việc giữ gìn vệ sinh những ngày này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi người dân cả nước và du khách quốc tế sẽ tập trung về Thủ đô, khiến lượng rác thải gia tăng đột biến.

“Các tổ vệ sinh môi trường cần nỗ lực hơn nữa, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo cảnh quan Thủ đô luôn xanh – sạch – đẹp. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm tự hào khi được trực tiếp góp phần vào thành công của sự kiện lịch sử trọng đại,” ông Đại nhấn mạnh.

Thanh niên tình nguyện tích cực tham gia dọn rác, bảo vệ môi trường trong ngày lễ lớn (Ảnh: NVCC).

Không chỉ dừng lại ở công nhân vệ sinh môi trường, các tổ chức đoàn thể cũng được vận động vào cuộc trong thời gian này. Thành đoàn Hà Nội đã huy động 6.300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện cùng tham gia nhặt rác, phát túi đựng rác và tuyên truyền nhắc nhở người dân.

Tại lễ phát động vệ sinh môi trường tại sân vận động Hàng Đẫy thu hút tới 8.800 đoàn viên tham gia, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. “Đây không phải là lần đầu tiên em tham gia những chương trình làm đẹp thành phố như thế này. Thu gom rác thải, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn dân, em sẽ cố gắng cùng với những đoàn viên thanh niên khác làm thật tốt để Thủ đô luôn xanh, mát”, Trần Minh Trang một thanh niên tình nguyện bày tỏ.

Trong khi đó để hỗ trợ công tác thu gom, thành phố chuẩn bị 800 khung treo túi rác, phát 25.000 túi nilon cho người dân và tình nguyện viên. Theo số liệu thống kê, riêng trong ngày hợp luyện đầu tiên 21/8, các quận trung tâm phát sinh khoảng 30 tấn rác, nhưng toàn bộ đã được xử lý sạch sẽ ngay trong đêm, đảm bảo mỹ quan trước 4h sáng hôm sau.

Hàng nghìn nhà vệ sinh công cộng đi vào hoạt động

Thành phố còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khác để phục vụ Đại lễ. Hà Nội đã lắp đặt 612 nhà vệ sinh lưu động và 11 nhà vệ sinh dã chiến phục vụ miễn phí người dân và du khách. Đồng thời, chính quyền khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ dân mở cửa nhà vệ sinh, góp phần chia sẻ áp lực với hệ thống chung.

Trước sức hút của đại lễ, người dân nhiều địa phương đổ về Thủ đô khiến cho công tác vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Nhà vệ sinh lưu động, nhà vệ sinh dã chiến luôn trong cảnh quá tải. Trên các tuyến phố gần trung tâm như Kim Mã, Trần Phú, Điện Biên Phủ… Thường xuyên có cảnh người dân xếp hàng đợi đi vệ sinh.

Một chuỗi nhà vệ sinh công cộng trên phố Hoàng Văn Thụ.

Trong khi đó công nhân môi trường phải làm việc với cường độ cao, ca trực kéo dài; một số phương tiện chuyên dụng gặp trở ngại do lệnh cấm đường.

Chị Nguyễn Thị Hương, một công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại khu vực trung tâm chia sẻ: “Những ngày qua chúng tôi luôn tập trung cao độ cho công việc, cũng may thời tiết ở Hà Nội mát mẻ nên công việc đỡ cực nhọc hơn. Trước sự kiện lớn của đất nước, bản thân tôi cũng như những công nhân khác sễ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã họp khẩn, bổ sung thêm các điểm nhà vệ sinh tại những vị trí tập trung đông người, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp xả rác bừa bãi.

“Chúng ta vừa làm công tác vệ sinh, vừa là những tuyên truyền viên tích cực. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân sẽ không chỉ nâng cao trong những ngày lễ trọng đại mà dần trở thành nếp sống, thói quen thường nhật. Tất cả vì một Thủ đô hiện đại, văn minh, gắn với môi trường xanh, sạch, đẹp”, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại khẳng định.

Trong những ngày diễn tổng duyệt, lượng rác thải tại khu vực trung tâm tăng lên đáng kể, thanh niên tình nguyện cùng với công nhân vệ sinh môi trường phải căng mình làm việc (Ảnh: NVCC).

Thực tế, những ngày qua, việc chuẩn bị chu đáo về vệ sinh môi trường không chỉ nhằm phục vụ lễ diễu binh, diễu hành mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại của Hà Nội. Các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và cộng đồng dân cư đều đang góp sức để tạo nên diện mạo mới cho thành phố.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, dù khối lượng công việc khổng lồ, toàn bộ hệ thống vẫn đang vận hành hiệu quả, đảm bảo đường phố sạch sẽ, không để tồn rác trong suốt quá trình hợp luyện, sơ duyệt và chuẩn bị cho lễ tổng duyệt.

Phương án nhân lực, phương tiện, thiết bị đã sẵn sàng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cao nhất. Trong những ngày tới, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến khích mỗi người dân chung tay hành động, từ việc bỏ rác đúng nơi quy định đến giảm sử dụng túi nilon dùng một lần, hay đơn giản như mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ cộng đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và trách nhiệm chung, Hà Nội đã sẵn sàng cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.