Chủ nhật, ngày 31/08/2025 06:29 GMT+7

1 Ủy viên Bộ Chính trị, 2 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Ủy viên Trung ương Đảng nhận nhiệm vụ mới tuần qua

Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 31/08/2025 06:29 GMT+7
Tuần qua (từ ngày 25-31/8), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phân công nhiều cán bộ cấp cao giữ các vị trí lãnh đạo ở Trung ương, TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Cụ thể, ngày 25/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VGP

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.

Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Văn Nên sẽ do Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng phân công.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Liên quan đến công tác nhân sự cấp cao tại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng ngày 29/8 đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Ngày 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa 15 miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Văn Thành.

Trong tuần qua, tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng diễn ra lễ trao quyết định về công tác nhân sự. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: HCMA

Cũng trong tuần qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

