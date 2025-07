Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Ban giám đốc CATP, Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 126 Công an cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; đồng thời thông báo về cơ cấu bộ máy chỉ huy, biên chế cán bộ chiến sỹ và trụ sở Công an 126 xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an cấp xã. Ảnh CATP Hà Nội

Theo đó, kể từ ngày 1/3/2025, CATP đã bước sang một phương thức quản lý, vận hành mới, lịch sử chưa từng có từ trước đến nay, đó là không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 Công an xã phường, thị trấn xuống còn 126 Công an phường, xã theo sự sáp nhập đơn vị hành chính; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cáccán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an cấp xã. Ảnh CATP Hà Nội

Với số lượng cán bộ chiến sĩ thuộc đối tượng tác động của việc sắp xếp lần này là rất lớn. Tuy nhiên, với tâm thế lực lượng Công an Thủ đô tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong lực lượng CAND và trong hệ thống chính trị Thành phố triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP với quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ với phương pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình của Công an Thủ đô; đề ra lộ trình, các bước thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, công khai, minh bạch, tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn, theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”; đến nay đã hoàn thành việc bố trí đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an cấp xã

Quá trình thực hiện, CATP bám sát quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội; đồng thời, phát huy đổi mới, sáng tạo; có nhiều phương pháp, cách làm hay trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc "vì việc mà chọn người", CATP đã xây dựng khung tiêu chuẩn, tiêu chí rà soát đánh giá tiêu chí đánh giá phải lấy chất lượng, hiệu quả công tác là thước đo chủ yếu. CATP thực hiện theo phương pháp đánh giá xuyên suốt, đa chiều, 360 độ, “đi từ diện đến điểm”. Qua đợt sắp xếp, bố trí lần này; CATP đã đạt được những thành tựu to lớn, là một bước đột phá trong xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 của Thành ủy, Đề án số 410 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP khẳng định, CATP là một trong những địa phương đầu tiên đã hoàn thành và công bố sớm nhất toàn quốc trong việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã; Đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất đi vào hoạt động ngay kể từ ngày 1/7/2025. Điều này cho thấy vị thế gương mẫu, đi đầu của CATP trong lực lượng CAND và hệ thống chính trị của Thành phố về triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của lực lượng Công an Thủ đô...