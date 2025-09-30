Hà Nội: Mưa lớn ngập nhiều nơi, xe chết máy la liệt, thợ sửa xe làm việc hết công suất

Xe chết máy la liệt, tiệm sửa xe quá tải

Theo ghi nhận của PV, tại khắp các tuyến phố khu vực Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân đến Ba Đình, rất nhiều người phải dắt bộ xe do bị ngập nước. Nguyên nhân chủ yếu là do bugi bị ướt, động cơ khó nổ, thậm chí nhiều xe bị chập điện sau khi lội qua đoạn ngập sâu.

Anh Phạm Tuấn Long (chủ tiệm sửa xe tại Từ Liêm) làm việc xuyên trưa. Ảnh: Nhật Hà

Anh Phạm Tuấn Long, chủ tiệm sửa xe tại Từ Liêm, cho biết: “Từ sáng tới giờ, tôi đã tiếp nhận hơn 30 chiếc xe bị ngập. Hầu hết đều cần tháo bugi, xả nước trong pô, thậm chí có xe phải vệ sinh lại toàn bộ hệ thống điện mới chạy được”.

Tại Giảng Võ, ông Lê Văn Hải (một thợ sửa xe lâu năm) cũng làm việc không ngơi tay. Ông Hải cho biết: “Hầu hết các xe chết máy đều do bugi ướt, dẫn tới khó nổ. Đặc biệt với những xe đã cũ, hệ thống điện yếu thì thường phải đấu nối lại mới sử dụng được”.

Ông Lê Văn Hải - thợ sửa xe lâu năm ở Giảng Võ. Ảnh: Nhật Hà

Không chỉ thợ vất vả, người dân cũng rơi vào cảnh mệt mỏi vì chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Vân (trú tại quận Đống Đa) than thở: “Mưa to quá, đường ngập nên xe tôi bị hỏng. Đường đã tắc, đi lại khó khăn, đến quán sửa xe nào cũng đông, tôi buộc phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt”.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại nhiều tiệm sửa xe, thợ phải chia nhau làm từng công đoạn, từ tháo bugi, xả nước, sấy khô đến kiểm tra lại đường điện. Khách chờ đông đến mức nhiều người phải đứng chen nhau dưới mái hiên, tay ôm mũ bảo hiểm, mắt dõi theo chiếc xe của mình.

Xe tay ga dễ bị ngập nước, chết máy. Ảnh: Nhật Hà

Thợ sửa xe cho biết, nhiều tài xế cố nổ máy khi xe ngập nước khiến động cơ hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng triệu đồng.

Khuyến cáo để tránh sự cố khi đi qua đường ngập

Các thợ sửa xe đều chung nhận định, việc xe chết máy trong mùa mưa bão là khó tránh, nhưng người dân có thể hạn chế thiệt hại nếu biết cách xử lý kịp thời.

“Khi đi qua đoạn ngập sâu, tốt nhất nên tắt máy và dắt bộ, tránh để nước tràn vào động cơ. Nếu xe đã chết máy trong nước thì tuyệt đối không cố khởi động lại, vì như vậy dễ gây hỏng nặng. Người dân nên đẩy xe đến điểm khô ráo hoặc cơ sở sửa chữa gần nhất để xử lý”, ông Hải nhấn mạnh.

Thợ sửa xe khuyên nếu xe đã chết máy trong nước, tuyệt đối không cố khởi động lại. Ảnh: Nhật Hà

Ông Hải cũng khuyến cáo thêm, những ai thường xuyên di chuyển qua khu vực hay ngập úng nên chọn lộ trình khác để bảo vệ phương tiện. Đặc biệt, các xe đã sử dụng lâu năm, hệ thống điện yếu càng cần hạn chế đi vào vùng ngập để tránh rủi ro.

Những trận mưa lớn sau bão số 10 không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông mà còn khiến nhiều phương tiện hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Trong hoàn cảnh này, người dân được khuyên nên chủ động trang bị kiến thức xử lý sự cố và lựa chọn phương án đi lại an toàn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong mùa mưa bão.