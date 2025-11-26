Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ

Như Dân Việt đã phản ánh, hiện nay hàng loạt trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng, thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam, Hà Nội đã hết hạn giấy phép nhiều năm nhưng vẫn chưa tháo dỡ, di dời, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều. Mặc dù chính quyền địa phương ở Hà Nội nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, di chuyển máy móc, nhưng các đơn vị này vẫn bất chấp lệnh cấm.

Mới đây nhất, ngày 31/10/2025, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Kết luận số 6730/KL-TTTP-GS về việc kiểm tra rà soát đối với hoạt động của 25 trạm trộn tại bãi sông Hồng.



Nhiều trạm bê tông hết hạn, bị xử phạt nhiều lần vẫn không bị tháo dỡ

Kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội thể hiện, Hà Nội được phân cấp quản lý trên 626 km đê, đi qua địa bàn một số xã, phường có trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng (theo Kết luận thanh tra số 495/KLTTCP ngày 09/12/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

Với tốc độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao, nhu cầu về đất đai và vật liệu xây dựng rất lớn, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi phát sinh; tuy nhiên, kết quả xử lý còn hạn chế, vi phạm vẫn tồn đọng.

Nhiều trạm trộn bê tông, nhà xưởng nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

Đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam, kết luận nêu rõ: ngày 17/9/2009, UBND Thành phố có Quyết định số 4812/QĐ-UBND về việc thu hồi 52.765 m² đất bãi sông Hồng tại phường Trần Phú (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, cho Công ty CP Phú Nguyên thuê hàng năm để thực hiện dự án bãi chứa tập kết và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trong các năm 2013, 2018 và 2022, Hà Nội ban hành các quyết định điều chỉnh diện tích đất, đơn giá thuê và cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt một trạm sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (năm 2018).

Thời gian lắp đặt và sử dụng tính từ ngày quyết định cấp phép có hiệu lực, kéo dài đến hết ngày 31/12/2018. Khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ, thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.

Đến năm 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt tạm thời 3 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thời gian sử dụng tính từ ngày cấp phép đến 15/6/2020; sau khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ và thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.

Hành lang thoát lũ sông Hồng bị "bóp nghẹt", đại biểu dân cử vào cuộc giám sát

Gần đây nhất, ngày 18/01/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều đối với Công ty CP Phú Nguyên, cho phép lắp đặt 03 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú (theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22/01/2020), với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Theo báo cáo của Công ty CP Phú Nguyên tại Văn bản số 76/BC-PN ngày 01/8/2025, ngày 30/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4840/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Phú Nguyên do để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép, với mức phạt tiền 80.000.000 đồng.

Ngày 06/3/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành 2 Quyết định số 951 và 952/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty CP Phú Nguyên do không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, với tổng số tiền phạt 60.000.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động của trạm trộn bê tông ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn của Công ty CP Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Tương tự, đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam, ngày 03/8/2005, Hà Nội ban hành Quyết định số 5505/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng Khuyến Lương tại phường Trần Phú và phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai. Công ty được quyền sử dụng 98.461 m² đất với mục đích xây dựng và nâng cấp Cảng Khuyến Lương; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.

Trạm trộn bê tông chỉ được cấp phép đến ngày 15/6/2021 nhưng đến 23/11/2025 vẫn chưa được tháo dỡ và di dời. Ảnh: Quang Minh.

Trong các năm 2015, 2019 và 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành các Quyết định cho Công ty CP Cảng Khuyến Lương thuê tổng diện tích 99.140 m², trong đó 98.461 m² để xây dựng cảng và các công trình phụ trợ; 679 m² để mở đường theo quy hoạch, yêu cầu tuyệt đối không xây dựng công trình tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thành phố cũng cho phép công ty lắp đặt 4 trạm bê tông tại bãi sông Hồng, thuộc phường Trần Phú và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Quá trình thanh, kiểm tra sau đó, ngày 08/9/2022, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai ban hành Quyết định số 117/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Cảng Khuyến Lương do thực hiện hoạt động theo điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều mà không có giấy phép (để vật liệu ở bãi sông với khối lượng 45 m²). Ngày 10/9/2024, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục xử phạt hành chính công ty này theo Quyết định số 4953/QĐ-XPHC về việc để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn bê tông của Công ty CP Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Đối với trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam, ngày 10/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc thu hồi 68.060 m² đất tại thôn Yên Duyên, phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, để cho Công ty thuê thực hiện dự án bãi trung chuyển vật liệu xây dựng.

Ngày 1/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Phụ lục Hợp đồng số 218/PLHĐTĐ-STNMT-KTD với Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, điều chỉnh đơn giá thuê đất ghi tại Hợp đồng số 565/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 30/11/2015; các điều khoản khác của hợp đồng vẫn giữ nguyên.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại các Văn bản số 082025/BC ngày 30/7/2025 và số 09-2025/BC ngày 04/8/2025, trong quá trình kinh doanh, công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong việc kinh doanh trạm trộn bê tông, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư TM Hợp Thành; Công ty CP Xây dựng và Bê tông Việt Xô; Công ty CP Chèm Thanh Trì; Công ty CP Thương mại và Xây dựng Giao thông Viên Phát; Công ty CP Đầu tư Phát triển và Vật liệu Xây dựng Hoàng Minh.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 10 doanh nghiệp tại TP Hà Nội chưa được cấp phép gia hạn nhưng vẫn chưa tháo dỡ máy móc, thiết bị trạm trộn. Ảnh: Quang Minh.

Ngày 13/01/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND, cấp phép cho Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng lắp đặt tạm thời 3 trạm trộn sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Yên Sở. Thời gian lắp đặt và sử dụng từ ngày quyết định có hiệu lực đến ngày 15/6/2020.

Ngày 16/10/2020, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều cho công ty, cho phép lắp đặt tạm thời 2 trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 22/01/2020. Thời gian lắp đặt từ ngày 15/10/2020, sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, công ty đã lập hồ sơ xin phép và được UBND Thành phố cho phép lắp đặt tổng cộng 6 trạm trộn bê tông, bao gồm 3 trạm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2020.

Ngày 02/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4570/QĐXPHC xử phạt hành chính công ty số tiền 80.000.000 đồng do để vật liệu tại bãi sông mà không có giấy phép, vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 5 trạm trộn của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Không tháo dỡ những trạm bê tông hết hạn nhiều năm: Trách nhiệm trước hết thuộc về các xã, phường

Đến thời điểm Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Hà Nội, 10 doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép gia hạn vẫn không tháo dỡ máy móc, thiết bị trạm trộn. Kết luận thanh tra nêu rõ, việc các doanh nghiệp này hoạt động trạm trộn bê tông, trạm nghiền đá, sỏi mà chưa tháo dỡ là vi phạm Điều 26 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung 2020).

Ngày 23/11/2025, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều xe bồn vẫn tấp nập ra vào các trạm trộn bê tông trên bờ bãi sông Hồng. Ảnh: Quang Minh.

Trách nhiệm trước hết thuộc về các doanh nghiệp, đồng thời có liên quan đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức phụ trách tại các xã, phường: Lê Lợi (Sơn Tây); Trần Phú, Yên Sở (Hoàng Mai); Liên Mạc (Bắc Từ Liêm); Đông Dư, Đặng Xá (Gia Lâm); Mai Lâm (Đông Anh), cùng Phó trưởng Phòng Kinh tế và công chức phụ trách của các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai.

Trước ngày 10/7/2025, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 495/KL-TTCP ngày 09/12/2024 và Thanh tra TP có văn bản số 1980/TTTP-PGS ngày 14/4/2025 đôn đốc, một số doanh nghiệp đã khắc phục vi phạm, tự tháo dỡ trạm trộn bê tông, như: Công ty Cổ phần Cảng Sơn Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh tại Đông Anh; Công ty TNHH Nam Sơn tháo dỡ một phần thiết bị của 3 trạm bê tông.

Thanh tra Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường: Sơn Tây, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Đông Anh, Thuận An, Mê Linh (sau sắp xếp hành chính mới) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân phụ trách quản lý trạm trộn, trạm nghiền đá, sỏi, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 7 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 60/2020/QH14) quy định các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và lòng sông (không gồm bãi nổi, bãi cù lao); đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê…

Điều 12 Luật Đất đai 2013 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định khi thực hiện quyền sử dụng đất; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND một số quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Đông Anh, Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, Hạt Quản lý đê đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp, gồm:

Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thăng Long, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và Khai thác Cảng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên, Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh, Công ty TNHH Vận tải sông Hồng trong vi phạm pháp luật về đê điều liên quan đến hoạt động trạm trộn và vật liệu xây dựng.



