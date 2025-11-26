Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Bạn đọc
Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:09 GMT+7

Hà Nội: Nhiều trạm trộn trong không gian thoát lũ sông Hồng hết hạn nhiều năm, nhiều lần bị xử phạt vẫn không tháo dỡ

+ aA -
Quang Minh Thứ tư, ngày 26/11/2025 13:09 GMT+7
Lực lượng chức năng Hà Nội nhiều lần kiểm tra và xử phạt các công ty xây dựng trạm trộn bê tông trên hành lang thoát lũ sông Hồng do để vật liệu không có giấy phép và không quản lý chất thải nguy hại. Đáng nói, những trạm trộn vi phạm này hết hạn giấy phép nhiều năm, nhưng vẫn không chịu tháo dỡ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Như Dân Việt đã phản ánh, hiện nay hàng loạt trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng, thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam, Hà Nội đã hết hạn giấy phép nhiều năm nhưng vẫn chưa tháo dỡ, di dời, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều. Mặc dù chính quyền địa phương ở Hà Nội nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, di chuyển máy móc, nhưng các đơn vị này vẫn bất chấp lệnh cấm.

Mới đây nhất, ngày 31/10/2025, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Kết luận số 6730/KL-TTTP-GS về việc kiểm tra rà soát đối với hoạt động của 25 trạm trộn tại bãi sông Hồng.

Nhiều trạm bê tông hết hạn, bị xử phạt nhiều lần vẫn không bị tháo dỡ

Kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội thể hiện, Hà Nội được phân cấp quản lý trên 626 km đê, đi qua địa bàn một số xã, phường có trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng (theo Kết luận thanh tra số 495/KLTTCP ngày 09/12/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).

Với tốc độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao, nhu cầu về đất đai và vật liệu xây dựng rất lớn, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi phát sinh; tuy nhiên, kết quả xử lý còn hạn chế, vi phạm vẫn tồn đọng.

Nhiều trạm trộn bê tông, nhà xưởng nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

Đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam, kết luận nêu rõ: ngày 17/9/2009, UBND Thành phố có Quyết định số 4812/QĐ-UBND về việc thu hồi 52.765 m² đất bãi sông Hồng tại phường Trần Phú (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, cho Công ty CP Phú Nguyên thuê hàng năm để thực hiện dự án bãi chứa tập kết và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Trong các năm 2013, 2018 và 2022, Hà Nội ban hành các quyết định điều chỉnh diện tích đất, đơn giá thuê và cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt một trạm sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (năm 2018).

Thời gian lắp đặt và sử dụng tính từ ngày quyết định cấp phép có hiệu lực, kéo dài đến hết ngày 31/12/2018. Khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ, thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.

Đến năm 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt tạm thời 3 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thời gian sử dụng tính từ ngày cấp phép đến 15/6/2020; sau khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ và thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.

Hành lang thoát lũ sông Hồng bị "bóp nghẹt", đại biểu dân cử vào cuộc giám sát

Gần đây nhất, ngày 18/01/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều đối với Công ty CP Phú Nguyên, cho phép lắp đặt 03 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú (theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22/01/2020), với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Theo báo cáo của Công ty CP Phú Nguyên tại Văn bản số 76/BC-PN ngày 01/8/2025, ngày 30/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4840/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Phú Nguyên do để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép, với mức phạt tiền 80.000.000 đồng.

Ngày 06/3/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành 2 Quyết định số 951 và 952/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty CP Phú Nguyên do không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, với tổng số tiền phạt 60.000.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động của trạm trộn bê tông ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn của Công ty CP Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Tương tự, đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam, ngày 03/8/2005, Hà Nội ban hành Quyết định số 5505/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng Khuyến Lương tại phường Trần Phú và phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai. Công ty được quyền sử dụng 98.461 m² đất với mục đích xây dựng và nâng cấp Cảng Khuyến Lương; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.

Trạm trộn bê tông chỉ được cấp phép đến ngày 15/6/2021 nhưng đến 23/11/2025 vẫn chưa được tháo dỡ và di dời. Ảnh: Quang Minh.

Trong các năm 2015, 2019 và 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành các Quyết định cho Công ty CP Cảng Khuyến Lương thuê tổng diện tích 99.140 m², trong đó 98.461 m² để xây dựng cảng và các công trình phụ trợ; 679 m² để mở đường theo quy hoạch, yêu cầu tuyệt đối không xây dựng công trình tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thành phố cũng cho phép công ty lắp đặt 4 trạm bê tông tại bãi sông Hồng, thuộc phường Trần Phú và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Quá trình thanh, kiểm tra sau đó, ngày 08/9/2022, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai ban hành Quyết định số 117/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Cảng Khuyến Lương do thực hiện hoạt động theo điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều mà không có giấy phép (để vật liệu ở bãi sông với khối lượng 45 m²). Ngày 10/9/2024, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục xử phạt hành chính công ty này theo Quyết định số 4953/QĐ-XPHC về việc để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn bê tông của Công ty CP Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Đối với trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam, ngày 10/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc thu hồi 68.060 m² đất tại thôn Yên Duyên, phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, để cho Công ty thuê thực hiện dự án bãi trung chuyển vật liệu xây dựng.

Ngày 1/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Phụ lục Hợp đồng số 218/PLHĐTĐ-STNMT-KTD với Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, điều chỉnh đơn giá thuê đất ghi tại Hợp đồng số 565/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 30/11/2015; các điều khoản khác của hợp đồng vẫn giữ nguyên.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại các Văn bản số 082025/BC ngày 30/7/2025 và số 09-2025/BC ngày 04/8/2025, trong quá trình kinh doanh, công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong việc kinh doanh trạm trộn bê tông, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư TM Hợp Thành; Công ty CP Xây dựng và Bê tông Việt Xô; Công ty CP Chèm Thanh Trì; Công ty CP Thương mại và Xây dựng Giao thông Viên Phát; Công ty CP Đầu tư Phát triển và Vật liệu Xây dựng Hoàng Minh.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 10 doanh nghiệp tại TP Hà Nội chưa được cấp phép gia hạn nhưng vẫn chưa tháo dỡ máy móc, thiết bị trạm trộn. Ảnh: Quang Minh.

Ngày 13/01/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND, cấp phép cho Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng lắp đặt tạm thời 3 trạm trộn sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Yên Sở. Thời gian lắp đặt và sử dụng từ ngày quyết định có hiệu lực đến ngày 15/6/2020.

Ngày 16/10/2020, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều cho công ty, cho phép lắp đặt tạm thời 2 trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 22/01/2020. Thời gian lắp đặt từ ngày 15/10/2020, sử dụng đến ngày 15/6/2021.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, công ty đã lập hồ sơ xin phép và được UBND Thành phố cho phép lắp đặt tổng cộng 6 trạm trộn bê tông, bao gồm 3 trạm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2020.

Ngày 02/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4570/QĐXPHC xử phạt hành chính công ty số tiền 80.000.000 đồng do để vật liệu tại bãi sông mà không có giấy phép, vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 5 trạm trộn của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.

Không tháo dỡ những trạm bê tông hết hạn nhiều năm: Trách nhiệm trước hết thuộc về các xã, phường

Đến thời điểm Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Hà Nội, 10 doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép gia hạn vẫn không tháo dỡ máy móc, thiết bị trạm trộn. Kết luận thanh tra nêu rõ, việc các doanh nghiệp này hoạt động trạm trộn bê tông, trạm nghiền đá, sỏi mà chưa tháo dỡ là vi phạm Điều 26 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung 2020).

Ngày 23/11/2025, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều xe bồn vẫn tấp nập ra vào các trạm trộn bê tông trên bờ bãi sông Hồng. Ảnh: Quang Minh.

Trách nhiệm trước hết thuộc về các doanh nghiệp, đồng thời có liên quan đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức phụ trách tại các xã, phường: Lê Lợi (Sơn Tây); Trần Phú, Yên Sở (Hoàng Mai); Liên Mạc (Bắc Từ Liêm); Đông Dư, Đặng Xá (Gia Lâm); Mai Lâm (Đông Anh), cùng Phó trưởng Phòng Kinh tế và công chức phụ trách của các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai.

Trước ngày 10/7/2025, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 495/KL-TTCP ngày 09/12/2024 và Thanh tra TP có văn bản số 1980/TTTP-PGS ngày 14/4/2025 đôn đốc, một số doanh nghiệp đã khắc phục vi phạm, tự tháo dỡ trạm trộn bê tông, như: Công ty Cổ phần Cảng Sơn Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh tại Đông Anh; Công ty TNHH Nam Sơn tháo dỡ một phần thiết bị của 3 trạm bê tông.

Thanh tra Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường: Sơn Tây, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Đông Anh, Thuận An, Mê Linh (sau sắp xếp hành chính mới) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân phụ trách quản lý trạm trộn, trạm nghiền đá, sỏi, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 7 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 60/2020/QH14) quy định các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và lòng sông (không gồm bãi nổi, bãi cù lao); đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê…
Điều 12 Luật Đất đai 2013 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định khi thực hiện quyền sử dụng đất; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…
Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND một số quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Đông Anh, Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, Hạt Quản lý đê đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp, gồm:
Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thăng Long, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và Khai thác Cảng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên, Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh, Công ty TNHH Vận tải sông Hồng trong vi phạm pháp luật về đê điều liên quan đến hoạt động trạm trộn và vật liệu xây dựng.

Tham khảo thêm

Bất chấp lệnh tháo dỡ: Hàng loạt trạm trộn hết hạn giấy phép vẫn hoạt động trong không gian thoát lũ sông Hồng

Bất chấp lệnh tháo dỡ: Hàng loạt trạm trộn hết hạn giấy phép vẫn hoạt động trong không gian thoát lũ sông Hồng

Hành lang thoát lũ sông Hồng bị 'bóp nghẹt', đại biểu dân cử vào cuộc giám sát

Hành lang thoát lũ sông Hồng bị "bóp nghẹt", đại biểu dân cử vào cuộc giám sát

Sẽ “xóa sổ” các công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng ở Thường Tín (Hà Nội)

Sẽ “xóa sổ” các công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng ở Thường Tín (Hà Nội)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện một chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ cho vay vượt nhu cầu vốn của khách hàng

Chi nhánh ngân hàng cho vay vượt nhu cầu vốn, thời hạn vay không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thẩm định hạn mức cho vay và bảo lãnh còn nhiều sơ hở… Đây chỉ là một trong hàng loạt vi phạm được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 phát hiện.

Dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ ở Hà Nội: Người lao động nói về bài toán kinh tế dù được hỗ trợ chuyển sang xe điện?

Bạn đọc
Dự kiến cấm xe máy xăng theo giờ ở Hà Nội: Người lao động nói về bài toán kinh tế dù được hỗ trợ chuyển sang xe điện?

Khám phá bí mật "rợn người" bên trong Biệt thự đỏ giữa rừng núi Cao Bằng

Bạn đọc
Khám phá bí mật 'rợn người' bên trong Biệt thự đỏ giữa rừng núi Cao Bằng

Cận cảnh bên trong cơ sở sơ chế chân gà, nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư Bắc Ninh

Bạn đọc
Cận cảnh bên trong cơ sở sơ chế chân gà, nguyên liệu từ chân gà bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư Bắc Ninh

Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật "Con không kịp cứu mẹ" giữa lũ dữ ở Gia Lai

Nhân ái
Bạn đọc Báo Dân Việt hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình nhân vật 'Con không kịp cứu mẹ' giữa lũ dữ ở Gia Lai

Đọc thêm

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh
Thể thao

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh

Thể thao

Nhà báo Haresh Deol, người đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối nhập tịch cầu thủ, bất ngờ bị nhiều kẻ lạ mặt chặn đánh ngay giữa ban ngày.

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc
Nhà nông

Loại cây ra quả ngon ngọt thả tha la mặt đất ở một nơi của Phú Thọ mới (Hòa Bình trước đây), đã bán tận sang Anh quốc

Nhà nông

Chúng tôi trở lại vùng trồng bưởi đỏ Tân Lạc Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập). Dọc Quốc lộ 12B, những đồi bưởi nhuộm vàng óng màu quả chín. Nhưng khác với những năm “hoàng kim”, không còn cảnh thương lái tấp nập, xe tải nối đuôi, chỉ còn những người nông dân lặng lẽ bên vườn cây, họ vẫn tin rằng, nếu được đầu tư đúng cách, cây bưởi đỏ sẽ lại hồi sinh.

Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê
Xã hội

Vừa hồi sức vừa truyền hóa chất cứu thiếu niên 17 tuổi bị u não lan tràn dẫn đến hôn mê

Xã hội

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển lan tràn quanh não thất, gây ứ nước não.

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?
Xã hội

Lao động bị trừ lương khi chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 1/1/2026?

Xã hội

Người lao động khi chậm thi hành quyết định xử phạt sẽ bị khấu trừ lương, thu nhập để cưỡng chế. Quyết định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu
Nhà nông

Cây trồng mới toanh này trồng thành công ở xã mới của Hà Tĩnh, vụ đầu tiên trúng lớn, cứ 1ha thu 280 triệu

Nhà nông

Cây dứa gai là cây trồng mới toanh ở xã mới là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ dứa đầu tiên tại xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bước vào thu hoạch đã mang đến “mùa vàng” cho người dân vùng đồi núi. Nhờ năng suất đạt 40–50 tấn/ha và được doanh nghiệp bao tiêu ổn định, mỗi ha dứa ước tính mang về khoảng 280 triệu đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng mở cửa, đón dòng vốn xanh, công nghệ xanh

Kinh tế

Lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế mùa Thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đang là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển.

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Lật tẩy dự án “ma” tiền ảo TOSI, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây dựng dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người, bắt giữ 14 đối tượng liên quan và thu giữ lượng lớn tài liệu, tài sản phục vụ điều tra.

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Vũ Hoa Các trong Tử Cấm Thành không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Đông Tây - Kim Cổ

Vũ Hoa Các chỉ là một ngôi Phật đường bình thường. Vậy tại sao không thể mở cửa cho du khách tham quan?

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á
Văn hóa - Giải trí

Giáo sư Hàn Quốc đề xuất biến Mỹ Khê và Ngũ Hành Sơn thành “siêu sân khấu nghệ thuật” của châu Á

Văn hóa - Giải trí

Tại hội thảo, giáo sư Kang Hyun-jong (Đại học Yuhan, Hàn Quốc) gây chú ý với loạt đề xuất táo bạo như biến bãi biển Mỹ Khê thành công viên nghệ thuật tương tác và xây dựng “nhà hát tự nhiên lớn nhất thế giới” tại Ngũ Hành Sơn, mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định
Nhà nông

Khánh Hòa: Mô hình trồng măng tây xanh giúp đồng bào Chăm có thu nhập ổn định

Nhà nông

Đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) đã có thu nhập ổn định và đời sống khấm khá hơn nhờ chuyển đổi sang trồng măng tây xanh.

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý 'nóng'
Xã hội

Loạt mỹ phẩm của Mailisa vẫn bán tràn lan trên sàn thương mại, mạng xã hội, Bộ Y tế đề nghị xử lý "nóng"

Xã hội

Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25/11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan. Trước vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị đơn vị liên quan xử lý.

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?
Thể thao

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao

Sau 11 trận ra sân, những đóng góp của Carlos Enrique Olaya (Neneco) cho SLNA gần như bằng 0. Cựu tiền vệ U21 Colombia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với các tiền vệ nội như Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền hay Nguyễn Xuân Bình.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn
Tin tức

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 6 chương trình lớn

Tin tức

Sáng 26/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN; Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại đoàn kết dân tộc

Đồng chí Đoàn Thu Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 26/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra. Đồng chí Đoàn Thu Hà được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi lô thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em kém chất lượng

Xã hội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm
Gia đình

Loại thịt quốc dân, thơm hơn thịt cừu, rẻ hơn thịt bò, giúp bổ phổi tốt xương, chế biến cách này ngon cực phẩm

Gia đình

Loại thịt này cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không chứa nhiều chất béo. Nó còn giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội
Nhà nông

Từ lời kêu gọi trên Zalo đến bức tranh đa sắc màu trên con đường nông thôn kiểu mẫu ở một xã của Hà Nội

Nhà nông

Là xã nông thôn mới kiểu mẫu, giờ đây trên con đường thôn An Sơn 1 (xã Đan Phượng, Hà Nội) luôn sạch đẹp, đặc biệt rực rỡ những sắc hoa ven đường, trên tường nhà dân…

Quán ăn gây tranh cãi vì 'đuổi khéo' khách đi ăn một mình
Xã hội

Quán ăn gây tranh cãi vì "đuổi khéo" khách đi ăn một mình

Xã hội

Một quán ăn tại Hàn Quốc đã thổi bùng tranh luận khi công khai từ chối phục vụ khách đi ăn một mình, trong bối cảnh số lượng người sống độc thân ở nước này không ngừng tăng lên.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh
Tin tức

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: HĐND TP phải coi giám sát là kênh quan trọng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh

Tin tức

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị HĐND TP coi công tác giám sát là kênh quan trọng để củng cố hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đồng thời tập trung giám sát những “điểm nghẽn”, vấn đề trọng tâm của thành phố theo hướng thực chất.

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa
Thế giới

Lý do EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh nữa

Thế giới

Cựu giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố EU không còn có thể coi Mỹ là đồng minh sau khi Washington đệ trình dự thảo kế hoạch hòa bình trực tiếp cho Kiev, qua đó gạt khối này sang một bên.

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày 'nghẹt thở' chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray
Kinh tế

Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt nói về 4 ngày "nghẹt thở" chạy đua với mưa lũ đưa đường sắt Bắc – Nam trở lại đường ray

Kinh tế

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết trong mưa lớn, nước lũ xiết và những vách taluy sạt lở, hơn 1.000 công nhân đường sắt đã làm việc suốt ngày đêm để giành lại tuyến huyết mạch Bắc – Nam. Sau 4 ngày “chạy đua với thời gian” qua 61 điểm hư hỏng, đoàn tàu đầu tiên lăn bánh trở lại lúc 20h30 ngày 25/11, khép lại một cuộc giải cứu hạ tầng trong điều kiện khắc nghiệt hiếm có suốt 50 năm.

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội
Video

Tái diễn tình trạng biển quảng cáo quá khổ tại ngã ba, ngã tư trung tâm Hà Nội

Video

Thời gian gần đây, những tấm biển quảng cáo quá khổ bắt đầu xuất hiện trở lại tại nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt.

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh
Doanh nghiệp

Tiêm rãnh cười – Xu hướng nội khoa tương lai tại phòng khám Linh Anh

Doanh nghiệp

Với mong muốn khôi phục sự trẻ trung, rạng rỡ cho khuôn mặt mà không cần can thiệp dao kéo, phương pháp tiêm rãnh cười đang trở thành lựa chọn nội khoa thẩm mỹ hàng đầu tại Phòng khám Thẩm mỹ Linh Anh.

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z
Doanh nghiệp

Deadline có thể cháy, nhưng tinh thần phải “Không Độ”: Công thức “giải nhiệt” của Gen Z

Doanh nghiệp

Sài Gòn, 5h30 sáng. Tiếng báo thức vang lên như cuộc gọi khẩn từ “Deadline Department”. Màn hình laptop sáng rực với tin nhắn, email, task đỏ lòe. Thế Hiển, coder 27 tuổi, cảm thấy mình như mắc kẹt trong guồng quay công việc không điểm dừng.

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

UBND xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức di dời toàn bộ 285 học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn đến các điểm lưu trú tạm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do thiên tai.

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”
Kinh tế

Cần kho dự trữ “phương tiện đặc chủng” cho vùng lũ, không để “người dân đi trước, Nhà nước chạy theo”

Kinh tế

Bàn về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã đưa những trận lũ lịch sử ở miền Trung đến các vùng cô lập vì thiên tai để chỉ ra khoảng trống về phương tiện cứu hộ đặc chủng và đề xuất mở rộng “giỏ dự trữ” sang phương tiện cứu nạn, đẩy mạnh phân quyền và xã hội hóa để phản ứng nhanh hơn trước thảm họa, tránh tình trạng "người dân đi trước, Nhà nước chạy theo".

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị
Thể thao

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam xếp số 1 về... giá trị

Thể thao

Với tổng giá trị đội hình ước tính gần 4 triệu Euro, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang vượt trội so với các đối thủ chính như U22 Indonesia và U22 Thái Lan, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng.

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy nói gì về chuyện phân biệt đối xử tại Miss International 2025?

Văn hóa - Giải trí

Ban tổ chức Miss International 2025 vừa đăng tải video phỏng vấn đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Cuộc trò chuyện được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên người đẹp đến với Nhật Bản để nhập cuộc.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

5

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?