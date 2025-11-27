Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ năm, ngày 27/11/2025 09:30 GMT+7

Hà Nội thu 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm

Thứ năm, ngày 27/11/2025 09:30 GMT+7
Hà Nội vừa chính thức thông qua mức thu tối đa 12.000 đồng cho mỗi 60 phút trông giữ học sinh ngoài giờ, áp dụng đối với trường tiểu học và THCS từ năm học 2025-2026.
Sáng 27/11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 28, với đại đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Nghị quyết được áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở công lập và học viên theo học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nội dung vừa thông qua, phần lớn các mức thu hiện hành tiếp tục được giữ nguyên. Điểm thay đổi đáng chú ý là Hà Nội bỏ hai dịch vụ: học 2 buổi/ngày tại cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa.

Việc điều chỉnh này xuất phát từ quy định mới của Bộ GDĐT tại Thông tư 29, theo đó các trường không được thu tiền học thêm từ năm học 2025-2026. Đồng thời, theo Chỉ thị 17 của Chính phủ, các trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải triển khai học 2 buổi/ngày, vì vậy dịch vụ thu phí cho nội dung này không còn phù hợp.

Dịch vụ duy nhất thuộc nhóm ngoài giờ chính khóa được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp tổ chức, với mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.

Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ được điều chỉnh thành dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em và học sinh ngoài giờ. Dịch vụ này bao gồm việc trông giữ trước và sau giờ học chính khóa nhưng không bao gồm tiền ăn. Đây là cơ sở để các trường tiểu học và THCS tổ chức đón học sinh sớm hoặc trả muộn theo nhu cầu phụ huynh, với mức thu tối đa 12.000 đồng/60 phút.

Ngoài khoản trông giữ, các mức thu trần khác giữ nguyên như tiền chăm sóc bán trú 235.000 đồng/tháng, chi phí trang thiết bị phục vụ bán trú 133.000 đồng/tháng đối với cấp tiểu học và THCS, tiền nước uống 16.000 đồng/tháng, dịch vụ xe đưa đón học sinh 10.000 đồng/km.

Theo nghị quyết, căn cứ mức trần thành phố ban hành, các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi phí và đề xuất mức thu cụ thể. Mọi khoản thu đều phải có sự thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, được thống nhất bởi ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên như UBND phường, xã hoặc Sở GDĐT trước khi ban hành, đảm bảo không vượt trần quy định.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải tổ chức thu, quản lý, sử dụng đúng quy định và cung cấp đầy đủ chứng từ cho người nộp. Những học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét miễn, giảm phù hợp.

Trong trường hợp học trực tuyến, các trường mầm non và phổ thông công lập sẽ không triển khai các khoản thu theo nghị quyết này. Nếu có chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường phải chủ động bù đắp từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ nguồn thu của học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố, không bao gồm các trường công lập chất lượng cao.

Ít nhất 279 người vẫn mất tích sau vụ cháy ở Hồng Kông
Thế giới

Ít nhất 279 người vẫn mất tích sau vụ cháy ở Hồng Kông

Thế giới

Cảnh sát và bệnh viện cho CNN biết vào sáng thứ năm giờ địa phương rằng vẫn còn ít nhất 279 người mất tích sau hơn 16 giờ kể từ vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi một khu chung cư ở Hồng Kông.

Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ
Tin tức

Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Tin tức

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết và thống nhất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ quy định.

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo
Nhà nông

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Nhà nông

Đến thời điểm này, công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Phụ Dực thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định. Kết quả rà soát giúp địa phương đánh giá cụ thể tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp và hiệu quả.

Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau mưa lũ
Tin tức

Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau mưa lũ

Tin tức

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 - 24/11/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên: 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 933 căn hư hỏng, 82.147 ha lúa – hoa màu, 117.067 ha cây lâu năm, hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm, cùng 1.157 ha thủy sản bị cuốn trôi hoặc phá hủy. Hàng chục nghìn hộ dân đứng trước nhiều khó khăn về chỗ ở, sinh kế và ổn định đời sống sau thiên tai.

Nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị, vì sao lại 'chậm lớn' dù 'ăn đầy đủ tiềm năng'?
Nhà nông

Nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị, vì sao lại "chậm lớn" dù "ăn đầy đủ tiềm năng"?

Nhà nông

Nông nghiệp hữu cơ được đánh giá có tiềm năng phát triển ở Quảng Trị. Thực tế tại đây đã xuất hiện một số mô hình nông nghiệp hữu cơ hiệu quả, tuy nhiên quy mô còn nhỏ lẻ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự báo di chuyển lệch lên phía Bắc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự báo di chuyển lệch lên phía Bắc

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO đang trong thời điểm mạnh nhất, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, tốc độ di chuyển của bão sẽ giảm dần và di chuyển lệch lên phía Bắc.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11: Bật tăng, lãi suất liên ngân hàng trở lại đỉnh 6,5%/năm
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11: Bật tăng, lãi suất liên ngân hàng trở lại đỉnh 6,5%/năm

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11 tại thị trường trong nước ghi nhận tăng nhẹ ở tỷ giá trung tâm và một số ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, ACB,...

Thanh Trì (Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều
Bạn đọc

Thanh Trì (Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều

Bạn đọc

Đê hữu Hồng thuộc địa bàn Đồng Tây, xã Thanh Trì, đang tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra và xử lý, nhưng hàng loạt công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Việt Nam tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu: Doanh nghiệp nội bước vào cuộc đua tỷ đô
Kinh tế

Việt Nam tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu: Doanh nghiệp nội bước vào cuộc đua tỷ đô

Kinh tế

Việc các tập đoàn Việt Nam chủ động đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, mà còn mở ra cơ hội đưa Việt Nam trở thành hub dữ liệu của Đông Nam Á trong thập kỷ tới.

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen
Nhà nông

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Nhà nông

Thái Bình là tỉnh đồng bằng duy nhất của Việt Nam không có đồi núi. Đồng đất Thái Bình được hình thành chủ yếu do sự bồi tụ phù sa của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình. Năm 1965, năng suất lúa ở Thái Bình đạt kỳ tích, 5 tấn/ha, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen...

Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật

Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật

Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng
Thị trường

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 27/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với phiên trước đó. Trong đó, vàng miếng SJC đang tiến sát tới đỉnh cũ đã thiết lập trước đó.

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?
Thế giới

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Thế giới

Những lời kêu gọi sa thải đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, sau khi biên bản ghi chép các cuộc trò chuyện của ông được công bố là một nỗ lực nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này được thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin của VGRK.

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch “Bay cùng VNeID”
Nhà đất

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch “Bay cùng VNeID”

Nhà đất

Trong hành trình kiến tạo những không gian sống bền vững, nhân văn và ứng dụng công nghệ vào đời sống đô thị, Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú tiếp tục thể hiện vai trò của một doanh nghiệp tiên phong khi đồng hành cùng trung tâm RAR, Bộ Công an trong chiến dịch truyền thông quốc gia “Bay cùng VNeID”.

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng
Nhà đất

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An gồm nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, không gian công cộng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người.

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn
Nhà đất

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Nhà đất

Với tổng chi phí chưa tới 1,2 tỷ đồng, không gian xanh mướt trong 100 m2 nhà và 100 m2 dành cho sân vườn là điều mà gia chủ "Nhà hàng xóm" mong muốn tìm thấy sự gần gũi, mộc mạc của quê hương ngay giữa thành phố hiện đại, sầm uất.

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?
Giảm nghèo nông thôn

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?

Giảm nghèo nông thôn

Nhờ mô hình chế biến chuối của HTX Hoàng Huynh, cây chuối bản địa ở Ba Bể đang trở thành sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Đầu ra ổn định, thu nhập tăng và việc làm tại chỗ đã giúp bà con vùng cao cải thiện đời sống, đồng thời tạo nền tảng để HTX mở rộng sản xuất và nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình “xin viện trợ” từ người thân ở quê
Xã hội

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình “xin viện trợ” từ người thân ở quê

Xã hội

6 giờ sáng, chị Thanh Thủy ra hồ Văn Quán nhận thùng rau kèm thực phẩm từ người thân gửi xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội cho cô. Trong thùng có rau cải, rau mồng tơi, chuối xanh cùng vài cân thịt và cá nước ngọt - toàn là những thực phẩm sạch mẹ cô tự nuôi trồng hoặc mua từ chợ quê.

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng

Văn hóa - Giải trí

Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng… là những tin “hot” của Tin Showbiz 24h.

4 cây cảnh 'mèo Thần Tài', bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc
Gia đình

4 cây cảnh "mèo Thần Tài", bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Gia đình

Người xưa nói: "Phòng khách có cây cảnh thì 10 người hưởng phúc, 9 người nhận lành", vậy sao bạn lại không trồng cho mình vài cây cảnh chứ!

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng
Nhân ái

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng

Nhân ái

Trong trận lũ dữ, ông Ngô Tấn Tài lao vào dòng nước xiết để cứu con dâu và các cháu mắc kẹt trên mái nhà. Ông ngã xuống giữa dòng lũ, và khi người thân tìm thấy thi thể, cảm giác “thấy xác mà mừng” hiện lên trong nỗi xót xa vô hạn. PV đã đến trao hỗ trợ của bạn đọc Báo Dân Việt chia sẻ phần nào đau thương, mất mát với gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình
Văn hóa - Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồ hởi chia sẻ câu chuyện kết nối với một anh chàng có họ và tên giống y hệt nghệ danh của mình.

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal đã thắng thuyết phục Bayern Munich 3-1 tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã chỉ ra điểm mạnh nhất của “Pháo thủ”.

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn
Thể thao

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định mạch thắng của U17 Việt Nam đến từ khả năng thích nghi chiến thuật cực nhanh của các cầu thủ. Theo nhà cầm quân Brazil, việc toàn đội hiểu rõ yêu cầu, thay đổi linh hoạt và giữ tập trung trong lịch thi đấu dày đặc chính là chìa khóa tạo nên sự ổn định và vượt trội hiện tại.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, lại bật tăng trở lại với ngưỡng gần 0,5 USD/thùng, đây là diễn biến bất thường của giá dầu chỉ trong 1 tuần trở lại đây.

Quảng Trị: Dự án 'giải vây' rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân
Bạn đọc

Quảng Trị: Dự án "giải vây" rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân

Bạn đọc

Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 (phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cũ) được xem là dự án ‘giải vây’ rốn lũ. Dù đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, dự án vẫn chậm tiến độ kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng của một hộ dân.

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích
Thế giới

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích

Thế giới

Ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong.

'Giải mã' cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)
Kinh tế

"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)

Kinh tế

Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 (Kết luận 205) của Bộ Chính trị mở ra một cơ chế “xé rào” trong công tác cán bộ, với mục tiêu thu hút và trọng dụng nhân tài vào hệ thống chính trị trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Đây là bước cụ thể hóa mạnh mẽ các chủ trương của Đảng về nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực mới cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi
Thể thao

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi

Thể thao

Với cú đúp vào lưới Tottenham, tiền vệ Vitinha đã tái hiện thành tích đáng khâm phục mà Lionel Messi, Kylian Mbappe, Ronaldo de Lima… đã lập được.

