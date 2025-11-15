Hà Nội xử lý nghiêm trường hợp vi phạm sử dụng điện thoại, che biển số xe

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) vừa thông tin, trong đêm 14/11, rạng sáng 15/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 116 trường hợp phương tiện vi phạm, phạt tiền hơn 336 triệu đồng, tạm giữ 19 phương tiện và trừ điểm Giấy phép lái xe 79 trường hợp.

Trong đó, 74 trường hợp người điều khiển môtô vi phạm liên quan đến biển số (không gắn biển số; biển số không rõ chữ số, bị che, dán; biển số bị bẻ cong, thay đổi hình dạng, màu sắc; gắn biển số không đúng đăng ký hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp); 42 trường hợp người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội kiểm tra vi phạm.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội cho biết, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.

Chỉ một vài giây mất tập trung khi nhìn vào màn hình điện thoại cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống, gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của camera AI tại hầu khắp các ngã tư trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện các tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình che, dán hoặc làm mờ biển số để tránh sự ghi nhận của camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khá phổ biến.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý vi phạm và điều tra tai nạn giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô và từ 10 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm Giấy phép lái xe theo quy định.

Thông qua việc triển khai đồng loạt các tổ tuần tra, huy động tối đa lực lượng, Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Qua đó, Công an thành phố đề nghị người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không che, dán, làm mờ biển số; đồng thời có trách nhiệm giữ an toàn cho bản thân và cho những người cùng tham gia giao thông.