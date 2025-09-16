Hà Tĩnh: Biến đồng trũng thành "thôn trang", mô hình nông nghiệp xanh gắn du lịch trong xây dựng nông thôn mới.

Tin tức

Tin tức

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức làm việc tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong đó, nghiêm cấm hành vi cửa quyền, lạm dụng chức vụ để sách nhiễu hoặc ép buộc người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ không cần thiết. Đặc biệt, khi người dân bức xúc, cán bộ phải bình tĩnh lắng nghe, tuyệt đối không tranh cãi hay xô xát - một động thái được kỳ vọng sẽ siết lại kỷ cương hành chính và nâng cao sự hài lòng của công dân.