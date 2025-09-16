Hà Tĩnh: Biến đồng trũng thành "thôn trang", mô hình nông nghiệp xanh gắn du lịch trong xây dựng nông thôn mới.

HLV Trương Việt Hoàng tái xuất
HLV Trương Việt Hoàng, nhà cầm quân từng vô địch cả V.League và Hạng Nhất, sẽ tái xuất làng bóng đá Việt Nam trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật tại Phù Đổng FC.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ao cá lóc phủ bạt xi măng, những đàn ong cần mẫn lấy mật từ rừng rú quê nhà, những mô hình tưởng nhỏ bé, giản dị, nhưng lại mở ra cơ hội lớn cho bà con xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thoát nghèo, vươn lên làm giàu.