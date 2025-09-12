Hà Tĩnh phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế dự án khu đô thị mới phường Kỳ Trinh

Dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh có quy mô sử dụng đất khoảng 84 ha. Bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và hạ tầng xã hội.

Đối với nhà ở thương mại, công trình này dự kiến dành 222.940,4 m2 đất và 891.761,5 m2 diện tích sàn để xây dựng 2.596 căn nhà liền kề cao 4 tầng. Với nhà ở xã hội, phát triển dưới dạng khu chung cư cao 10 tầng trên diện tích đất 57.434,7 m2, với tổng diện tích sàn dự kiến 79.825,1 m2.

Dự án tích hợp các công trình hạ tầng xã hội như cơ sở y tế, trường học, nhà văn hóa, trung tâm thương mại, công trình thể thao, phòng cháy chữa cháy và bãi đỗ xe, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Phối cảnh Khu đô thị mới phường Kỳ Trinh. Ảnh: Báo cáo DTM

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 8.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có quy mô vốn lớn tại Hà Tĩnh, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Hà Tĩnh.

Dự án được tổ chức đấu thầu công khai theo hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo minh bạch và hiệu quả đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình, từ thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực, đến giám sát triển khai dự án, đảm bảo minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Theo hồ sơ mời thầu, vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp không thấp hơn 1.200 tỷ đồng, với tỷ lệ tối thiểu quy định tại hồ sơ mời thầu là 3%. Thời điểm đóng thầu là 14 giờ ngày 3/11/2025.

Một góc trung tâm thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí).

Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm, bao gồm thời gian chuẩn bị và thi công. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng và nhà ở xã hội được bàn giao theo đúng quy hoạch. Khi đi vào vận hành, khu đô thị mới sẽ trở thành biểu tượng đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân, đồng thời tạo ra không gian kinh doanh - dịch vụ hấp dẫn cho các doanh nghiệp.

Phường Sông Trí hiện giữ vai trò trọng điểm trong phát triển công nghiệp và logistics của tỉnh Hà Tĩnh, nhờ sở hữu nhiều khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn.

Nổi bật trong số đó phải kể đến Khu kinh tế Vũng Áng và Cảng nước sâu Sơn Dương. Cùng với đó, hệ thống giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, quốc lộ 12C, đường sắt Bắc - Nam, các tuyến đường kết nối vùng là điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển đô thị tại khu vực này.