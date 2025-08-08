Sơn La mời đầu tư dự án khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Sơn La vừa phát đi thông báo mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị mới liền kề trung tâm du lịch trọng điểm tại phường Vân Sơn, một vị trí được đánh giá giàu tiềm năng phát triển đô thị và dịch vụ.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.074 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 47,7 ha (chưa giải phóng mặt bằng) và quy mô dân số khoảng 3.850 người. Thời hạn hoạt động là 50 năm, với tiến độ thực hiện khoảng 81 tháng kể từ thời điểm được phê duyệt.

1 góc Sơn La. Ảnh: VGP

Theo quy hoạch được duyệt, dự án khu đô thị gồm 1.015 lô đất ở mới với diện tích 15,2 ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chiếm 15,3 ha; đất công trình dịch vụ (chợ) 0,6 ha; đất thương mại - dịch vụ 2,9 ha; cây xanh và mặt nước khoảng 7 ha; cùng với 6,7 ha đất nông nghiệp (đồi chè) được bảo tồn, cải tạo để làm cảnh quan phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu của dự án là tạo động lực phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng như khu vực phường Vân Sơn nói riêng và toàn tỉnh Sơn La nói chung. Việc hình thành khu đô thị này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và từng bước phát triển trung tâm đô thị mới tại địa phương.

Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 và pháp luật về đấu thầu. Sau khi trúng thầu, nhà đầu tư phải thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

