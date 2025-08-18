HAGL khởi đầu thảm hoạ, HLV Lê Quang Trãi có lo rớt hạng?

Ở cuộc so tài tại vòng 1 V.League 2025/2026, HAGL có lợi thế sân nhà và nhập cuộc đầy tự tin trước Becamex TP.HCM. Đội bóng phố Núi kiểm soát bóng nhỉnh hơn, tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng liên tục bỏ lỡ, đặc biệt là Conceicao khi không thể đánh bại thủ môn Minh Toàn.

Ngược lại, đội khách tận dụng triệt để những thời cơ hiếm hoi. Minh Trọng mở tỷ số từ chấm 11m ở phút 42 sau khi Phan Du Học phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp hai, Văn Anh (72’) và Ismaila (83’) lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Becamex TP.HCM.

HAGL thảm bại 0-3 trước đội khách Becamex TP.HCM ở ngày ra quân tại V.League 2025/2206. Ảnh: HAGL FC.

Dù kết quả không như mong đợi, HLV Lê Quang Trãi vẫn giữ sự bình tĩnh và gửi lời chúc mừng tới đối thủ.

“Chúng tôi đã tạo ra một vài cơ hội, nhưng các cầu thủ chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đây là vấn đề mà chúng tôi cần phải cải thiện trong thời gian tới,” ông Trãi chia sẻ.

Theo vị thuyền trưởng của đội bóng phố Núi, điều kiện thi đấu đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi: “Sân mới, trời mưa và đọng nước nên rất khó để chúng tôi triển khai lối chơi”, Ngoài ra, ông cũng nhắc đến yếu tố lực lượng khi HAGL sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và họ cần thêm thời gian để trưởng thành.

Điều đáng chú ý là dù HAGL thua đậm, HLV Lê Quang Trãi vẫn tỏ ra lạc quan: “Tôi không lo đội rớt hạng, nếu chúng tôi làm tốt ở những trận tới. Becamex TP.HCM không phải là đội yếu. Dù có nhiều cầu thủ ra đi, nhưng chất lượng đội hình và khát khao chiến đấu của họ vẫn không hề giảm sút”.

Trận thua trên sân nhà chắc chắn là cú hích tâm lý không nhỏ với các cầu thủ trẻ HAGL. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ đối diện thử thách cực lớn khi phải làm khách trước Hà Nội FC tại Hàng Đẫy – ứng viên nặng ký cho chức vô địch.