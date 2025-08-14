CLB HAGL trình làng tài năng trẻ cao 1m97 Nguyễn Vũ Khang

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, CLB HAGL đã quyết định đăng ký 3 tài năng trẻ vào danh sách đội 1, bao gồm thủ môn Nguyễn Vũ Khang (2005), hậu vệ Huỳnh Trần Duy Bảo 92004) và tiền vệ Ngô Trung Thắng (2005). Trong số 3 gương mặt này, Nguyễn Vũ Khang nổi bật hơn hẳn nhờ chiều cao lên tới 1m97.

Nguyễn Vũ Khang được đào tạo tại Học viện bóng đá HAGL, nhưng chưa từng bắt chính ở đội một của HAGL tại V.League. Còn tại những giải trẻ cấp quốc gia, người gác đền 20 tuổi cũng chỉ mới chỉ để gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, chứ chưa thể để lại dấu ấn đáng kể về mặt chuyên môn.

Thủ môn Nguyễn Vũ Khang nổi bật nhờ chiều cao 1m97. Ảnh: HAGL.

Cách đây không lâu, có thông tin Nguyễn Vũ Khang cùng Nay Di Đan và Dụng Quang Vinh sẽ rời HAGL để chuyển đến khoác áo CLB Ninh Bình theo dạng cho mượn. Thế nhưng vào phút chót, chỉ có Nay Di Đan và Dụng Quang Vinh gia nhập đội bóng cố đô Hoa Lư, còn Nguyễn Vũ Khang được giữ lại và rồi được HLV Vũ Tiến Thành đăng ký vào đội 1 tham dự mùa giải 2025/2026.

Theo đánh giá của các HLV thủ môn của HAGL, Nguyễn Vũ Khang phản xạ tốt và cho thấy sự tự tin dù chưa nhiều kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Thủ thành 20 tuổi được xem là phương án dự phòng cho 2 người đàn anh gồm Trần Trung Kiên và Phan Đình Vũ Hải.

Kết thúc mùa giải 2025/2026, HAGL chia tay 10 cầu thủ, gồm nhiều trụ cột và biểu tượng như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, A Hoàng, Lê Văn Sơn, Brandao, Phạm Lý Đức, cùng các tài năng trẻ Nay Zi Đan, Dụng Quang Vinh. Sự ra đi đồng loạt này khiến đội bóng phố Núi mất chiều sâu đội hình và giảm đáng kể chất lượng chuyên môn.

Trong bối cảnh đó, HAGL buộc phải tái thiết. Họ gọi về một số gương mặt cũ như Quốc Việt, bổ sung 5 tân binh gồm 4 cầu thủ trẻ lò NutiFood (Vĩnh Nguyên, Gia Huy, Tuấn Vũ, Duy Tâm) cùng cầu thủ Việt kiều Ryan Hà, đồng thời đôn một số tài năng trẻ từ học viện lên đội 1. Dù có tiềm năng, phần lớn họ chưa khẳng định bản thân ở môi trường chuyên nghiệp. Hy vọng lớn vẫn được đặt vào ngoại binh.

Hai tân binh Brazil gồm tiền đạo Gabriel Conceicao (24 tuổi) có tốc độ, kỹ thuật, khả năng chọn vị trí tốt nhưng mới ghi 3 bàn, 1 kiến tạo sau 21 trận cho Boavista; và tiền vệ Khevin Rodrigo Fraga (28 tuổi) cao 1m92, chơi được tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ, ghi 5 bàn, 4 kiến tạo sau 33 trận ở Malta. Rodrigo được kỳ vọng sẽ “gánh” hàng thủ trẻ của HAGL.

Kết hợp cùng hai ngoại binh cũ Jairo và Marciel, HAGL hiện có 4 cầu thủ ngoại, đảm nhận trọng trách chuyên môn. Trước mắt là mùa giải đầy thử thách, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá. Dường như, hy vọng của đội bóng phố Núi đang được đặt vào đôi tay của thủ môn Trung Kiên cùng các cầu thủ nước ngoài Conceicao, Rodrigo, Jairo, Marciel… Trong bối cảnh, V.League đã có những thay đổi chóng mặt về chất lượng con người, nếu nhìn vào HAGL, người ta có cơ sở để lo lắng cho đội bóng này.