Hai cha con say xỉn, liên tục dùng tay chân đánh người ở TP.HCM khai gì?

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Lê Văn Lượm (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và Trần Hoàng Thành (SN 2004, quê tỉnh Vĩnh Long, con riêng của vợ Lượm) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Bắt 2 cha con đánh người lúc say xỉn ở huyện Bình Chánh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 2/1, Lượm điện thoại cho Thành kêu Thành về nhà chở Lượm đến quán nước mía của chị T. trên đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A để uống nước và Thành đồng ý.

Trần Hoàng Thành

Lê Văn Lượm tại cơ quan công an

Sau đó, Thành lái xe máy chở Lượm đến quán nước mía của chị T. thì cả 2 thấy anh Dương Đ.T đang chở anh Nguyễn N.C đến.

Do Lượm và anh C. có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy C. đến thì Lượm chửi mắng, thách thức đánh nhau với anh C.

Sợ xảy ra đánh nhau nên anh Đ.T đến can ngăn thì bị Thành đẩy ra giữa đường. Lượm chạy đến dùng chân đá vào người anh T., bị đánh bất ngờ nên anh T. bỏ chạy một đoạn thì bị Lượm đuổi theo.

Thấy anh T. bị đánh, C. chạy theo để can ngăn thì bị Thành dùng tay đánh liên tục nhiều cái vào người, đầu. Lúc này, Lượm giằng co, đánh nhau với anh T., còn Thành dùng tay phải ôm cổ anh C. rồi quật ngã xuống đất, dùng tay phải đánh vào lưng, gáy anh C.

Sau đó, Thành dùng tay phải ôm cổ và quật anh T. ngã xuống đất rồi dùng tay phải đánh vào vùng mặt, Lượm dùng chân đá vào mặt anh T.

Lượm quay sang tiếp tục quật anh T. ngã xuống đất rồi rồi tay chân đánh, đạp vào đầu nạn nhân. Lúc này, anh C. bỏ về phía quán nước mía thì Thành cũng chạy qua quán nước mía, lấy 2 cây mía cầm đánh vào lưng anh T.

Do cây mía bị gãy nên Thành tiếp tục chạy qua quán của chị T. lấy cây gỗ (loại đập nước đá, dài 37cm) cầm trong tay phải rồi chạy lại chỗ anh C. và anh T.

Thành cầm cây giơ lên định đánh Thắng nhưng thấy anh T. chảy máu vùng mặt nhiều nên dừng lại. Thành vứt cây lại rồi điều khiến xe máy chở Lượm về nhà.

Sau đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip do người dân quay ghi nhận sự việc trên. Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A tiến hành xác minh, mời những người liên quan làm việc.

Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi đánh nhau thì cả 4 đều có sử dụng rượu bia.

Theo cơ quan công an, Lượm hiện tại không hợp tác làm việc, có biểu hiện chống đối, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hành vi của Lượm và Thành có tính chất côn đồ, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và xem thường pháp luật. Do đó, hành vi của Lượm và Thành có dấu hiệu phạm vào tội gây rối trật tự công cộng.