Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1960, quê gốc Nghĩa Hưng - Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông từng tốt nghiệp chuyên ngành đàn nguyệt ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1979, ông về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Năm 1986, ông về công tác Đoàn Ca nhạc nhẹ Trung ương. Thời gian này, ông vừa tham gia biểu diễn các nhạc cụ gõ, gẩy, đàn phím điện tử; vừa tham gia hòa âm, phối khí, dàn dựng nhiều tiết mục biểu diễn.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh hiện là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Ảnh: TL

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 1992, ông trở về lại “ngôi nhà xưa” Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Trong thời gian này, ông đã bắt tay sáng tác và dàn dựng nhiều tiết mục nhạc múa, nhạc phim và ca khúc biểu diễn được đánh giá cao.

Về nhạc múa có Những cô gái Việt Nam, Hoa đất nước, Hương quê… Về ca khúc có Tuổi mây, Thu cuối, Người Dao gọi mùa, Sông quê… Về nhạc phim có Gặp gỡ sân ga, Lời nói dối chân thành, Hoàng hôn dang dở…

Đặc biệt nhiều chương trình lớn như Khai mạc Tiger Cup 98, Khai mạc Giọng hát vàng ASEAN 98, chương trình khai mạc và kết thúc Seagame 2003, ông đã được mời tham gia cùng một số nhạc sĩ nổi tiếng khác. Đáng chú ý, bài hát Vì một thế giới ngày mai của ông đã được chọn là bài hát chính thức của Seagames 22 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2003.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh từng có hơn 10 năm đảm nhận cương vị Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Trong những năm làm “thuyền trưởng” của đơn vị nghệ thuật này, ông đã để lại nhiều dấn với rất nhiều vai trò, từ chỉ đạo sản xuất đến trực tiếp dàn dựng chương trình.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh là người đứng sau sự thành công của rất nhiều liveshow, chương trình âm nhạc. Ảnh: TL

Tháng 11/2017, nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh được bổ nhiệm làm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khi người tiền nhiệm là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương được phân công về làm Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.

Trong thời gian làm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh ghi dấu ấn với việc xây dựng Nghị định 144 thay thế Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn với nhiều chính sách tiến bộ, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn không còn phù hợp với thực tiễn.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Tại Đại hội lần thứ 13 của Hội Âm nhạc Hà Nội diễn ra vào hồi tháng 2/2022, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh được bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều năm trở lại đây, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh trở lại với hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Ông từng là người đứng sau sự thành công của nhiều liveshow và chương trình âm nhạc chất lượng.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh tâm sự, sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị quản lý, việc quay trở lại con đường nghệ thuật không phải là điều dễ dàng đối với ông.

“Sau thời gian dài làm công tác quản lý, tôi đành phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên để tập trung vào công việc. Có rất nhiều thứ mà một nghệ sĩ bước tới cần phải phấn đấu và học hỏi rất nhiều", Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ thêm rằng, ở tuổi U70, việc trở lại với hoạt động nghệ thuật cần nhiều thời gian để lấy đà vì không còn trẻ trung như xưa. Mặc dù đang cố gắng cân bằng cuộc sống nhưng thời gian luôn là một thách thức. Tuy nhiên, ông chọn cách tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại và cởi mở với các cơ hội mới, trong đó có khả năng hợp tác song ca với đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1978, trình độ Thạc sĩ. Từ nhỏ, ông đã tham gia sinh hoạt CLB Âm nhạc thiếu nhi của TP.HCM. Sau này, ông theo học hệ Trung cấp âm nhạc chuyên ngành trống (1995-1998) và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa năm 2010 tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh hiện là Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: TL

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào tháng 7/2020, ông từng đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Hội Âm nhạc TP.HCM.

Là người có tâm hồn bay bổng, mang niềm đam mê bất tận với âm nhạc… nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đã cho ra đời nhiều tác phẩm để đời, đi vào lòng người.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh bén duyên với nghiệp sáng tác âm nhạc từ năm 1993 với ca khúc đầu tay là Mùa hè rộn rã. Ca khúc này đã giúp nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đạt Giải B trong cuộc thi sáng tác về đề tài Tuổi Hồng do Trung tâm Văn hóa TP.HCM, Thành Đoàn và Hội Âm nhạc TP.HCM, tổ chức. Giải thưởng đã tiếp thêm động lực cho vị nhạc sĩ bước tiếp trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp.

Tương tự Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh cũng bước vào lãnh địa sáng tác nhạc phim từ khá sớm. Năm 1999, tức 6 sau năm kể từ ca khúc đầu tay ra đời, vị nhạc sĩ này bước vào sáng tác nhạc phim và thành công với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Ngọc Bích tình yêu, Mùa sen cạn, Dấu xưa, Hương sầu riêng, Lạc mất linh hồn, Hãy nói anh yêu em, Cô nàng nặng cân, Dòng đời, Hoa nắng, Ba đâu có khóc, Gai hồng, Hương cỏ dại, Mãi ấm gia đình, Những đứa trẻ tinh nghịch, Mùa Xuân sum vầy...

Năm 2015, nhạc Nguyễn Quang Vinh đã cho ra mắt album với tựa đề Ca khúc phim Việt Nam gồm 14 ca khúc chủ đề của 14 bộ phim truyền hình. Ông cũng được mệnh danh là “nhạc sĩ của phim”.

Trong hơn 30 năm gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh hiện có trong tay nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực như nhạc thiếu nhi và những ca khúc truyền thống ca ngợi các sự kiện lớn của đất nước được nhiều người biết đến như: Guitar lính đảo, hồn thiêng đất Việt, Thành phố ngàn hoa, Chỉ có thể là anh, Giọng hò quê hương, Lời hối hận muộn màng, Tình yêu muôn màu, Hát với người chiến sĩ biên phòng, Hát với người chiến sĩ 114, Gửi trọn niềm tin, Ánh dương thành phố Bác, Làm theo lời Bác, Áo xanh của niềm tin, Hoa là em, Bạc Liêu ta đó, Dĩ An tình đất tình người, Hòn đá thần kỳ, Cánh diều với tuổi thơ em...

Các tác phẩm của ông được mô tả là gần gũi, mộc mạc nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.

Năm 2019, Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm lần 2. Ngoài ra, ông còn đạt nhiều Giải thưởng và Bằng khen về âm nhạc của Trung ương và TP.HCM.

Trong quá trình hoạt động âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đã dàn dựng một số chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng và được giải thưởng như: Sắc hội quê hương tại Liên hoan Tiếng hát miền Đông Nam bộ, Huyền thoại một đời Người tại Liên hoan Tiếng hát sinh viên.

