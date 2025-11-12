BTV Hoài Anh VTV “hoảng hồn” vì bị giả mạo

BTV Hoài Anh VTV bị mạo danh để lừa đảo đầu tư chứng khoán

BTV Hoài Anh – gương mặt dẫn thân quen của chương trình Thời sự 19h trên VTV vừa có những lời cảnh báo về tình trạng bị giả mạo. Theo đó, BTV Hoài Anh bị một trang lấy hình ảnh và tên để lập trang cá nhân kêu gọi mọi người chuyển tiền.

“Trang này đã lấy đúng tên và đăng lại gần như toàn bộ hình ảnh cũng như bài viết của Hoài Anh trên trang chính chủ. Có khá nhiều trang giả mạo nhưng trang này có vẻ đang giả danh Hoài Anh kêu gọi mọi người chuyển tiền để đầu tư chứng khoán.

Trang Facebook giả mạo tên tuổi BTV Hoài Anh. Ảnh chụp màn hình

Điều này là khá nghiêm trọng vì tài khoản này đã không chỉ dừng lại ở việc giả mạo nội dung hay lấy lượng view like, mà đã có hơi hướng lừa đảo. Với mong muốn ngăn chặn một số người lầm tưởng sẽ chịu thiệt hại khi đặt lòng tin ở trang giả mạo này, Hoài Anh đăng bài viết này chính thức cảnh báo với mọi người trang Facebook như ảnh đăng kèm đây không phải trang cá nhân của Hoài Anh mọi người nhé! Mọi người đừng chuyển gì vào các tài khoản trên trang đó nhé!”, BTV Hoài Anh nhắn gửi.

BTV Hoài Anh đã chỉ ra một số điểm khác biệt giữa trang giả mạo và trang chính chủ như: không có tích xanh (biểu tượng xác minh tính chính chủ), tên ở trang giả mạo viết có dấu trong khi trang chính chủ viết không dấu.

Ở phần bình luận dù của trang giả mạo không có bình luận nào được hiện lên, trong khi trang chính chủ luôn để hiển thị mọi bình luận.

BTV Hoài Anh giải thích rằng, chị chỉ có 2 trang Facebook duy nhất, 1 trang mang tên “Nguyen Hoài Anh” và 1 page mang tên 1 “Biên tập viên Hoài Anh” vừa lập vào tháng 10/2025, chưa đăng gì nhiều.

Theo BTV Hoài Anh, trang giả mạo thậm chí còn đăng nhiều hình ảnh đồng nghiệp chụp cùng Hoài Anh nhiều hơn trang chính chủ. Cô gửi lời xin lỗi bạn bè và đồng nghiệp vì việc ngoài ý muốn này.

Trang giả mạo tên tuổi BTV Hoài Anh trắng trợn kêu gọi đầu tư chứng khoán. Ảnh chụp màn hình

“Mấy hôm nay Hoài Anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp và mọi người muốn cảnh báo Hoài Anh về trang giả mạo này, Hoài Anh cảm ơn rất nhiều và mong cả nhà mình nếu được hãy cùng chung tay với Hoài Anh để report trang giả mạo này đến đội quản lý Facebook nhé! Mong trang giả mạo này sớm được ngăn chặn để không có thêm người nào bị thiệt hại”, BTV Hoài Anh nói thêm.

Nhiều người nổi tiếng "kêu trời" vì bị mạo danh để lừa đảo

Trước BTV Hoài Anh, nghệ sĩ Chí Trung, Xuân Hinh, vợ chồng Lý Hải, Khắc Việt… cũng đã phải “kêu trời” vì bị mạo danh để lừa đảo. Theo đó, vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà cũng đăng tải thông báo trên trang cá nhân chính chủ về việc mình bị các đối tượng xấu sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói, nhằm lôi kéo người dùng tham gia cờ bạc và lừa đảo tuyển dụng việc làm tại nhà.

Tương tự, ca sĩ Đan Trường cũng phải lên tiếng về tình trạng các trang Facebook lấy hình ảnh của anh, chỉnh sửa mặt để đưa vào video quảng cáo dịch vụ cho vay nặng lãi, quảng cáo sữa hạt hay thực phẩm chức năng.

Mặc dù các diễn viên, ca sỹ đã lên tiếng cảnh báo và nhờ cộng đồng báo cáo các nội dung giả mạo, mong mọi người cảnh giác để tránh bị lừa nhưng do các video do AI tạo ra có độ chân thực cao, giả giọng người nổi tiếng rất giống nên có thể gây hiểu lầm cho người xem, khiến không ít người dễ dàng sập bẫy.

Theo luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội, các hình thức mạo danh phổ biến thời gian qua gồm sử dụng hình ảnh, video giả mạo, tạo tài khoản giả mạo, mạo danh người nổi tiếng trong các buổi livestream… Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của người nổi tiếng mà còn gây mất lòng tin đối với người hâm mộ và người tiêu dùng.

Vì vậy, những người bị giả mạo khi phát hiện hiện tượng này cần thông báo rộng rãi đến công chúng để cảnh báo; gửi yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm đến các nền tảng mạng xã hội, đồng thời trình báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, hành vi giả mạo còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, hình ảnh cá nhân, những quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ nên phải bồi thường người bị thiệt hại theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.