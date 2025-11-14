Gia Nghĩa - con trai Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, ngoài cặp diễn viên chính thì một nhân vật “lợi hại” không kém đó là diễn viên nhí Gia Nghĩa – đóng vai bé Minh, con trai Phương Oanh và Doãn Quốc Đam. Ở tập mới nhất của phim, bé Minh đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả với lối diễn xuất chân thật, tự nhiên.

Cảnh bé Minh đưa kẹo và bimbim cho bố Đăng khiến bao người bật khóc. Ảnh: VTV

Theo đó, khi Mỹ Anh (Phương Oanh) quyết định rời khỏi căn hộ chung cư, mang theo con trai về nhà bố đẻ sau khi ly hôn, bé Minh ngoan ngoãn theo mẹ lên xe. Nhưng vừa thấy bố Đăng (Doãn Quốc Đam) xuất hiện, cậu bé lập tức mở cửa xe, chạy đến dúi vào tay bố túi bánh kẹo và gói bimbim rồi nói: “Bố đừng để mình đói nha”.

Chỉ một câu ngắn gọn, hồn nhiên nhưng chứa đầy tình cảm, khiến khán giả không cầm được nước mắt. Đó cách thể hiện sự lo lắng ngây thơ của một đứa trẻ, là cách duy nhất mà cậu bé có thể thể hiện tình yêu thương dành cho người cha sắp xa.

Bên dưới các bài đăng về phim, bình luận của khán giả ngập tràn cảm xúc: “Có ai xem mà không khóc không?”, “Thương con quá, bé diễn tự nhiên và thật sự lay động”, “Một câu nói mà khiến người lớn phải lặng im”.

Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi bé Minh nằm cạnh ông ngoại (Nghệ sĩ Ưu tú Đức Khuê), bật khóc nức nở nói: “Cháu không muốn bố mẹ ly hôn đâu, cháu không muốn bố mẹ như thế…”. Không một chút gượng gạo, ánh mắt và giọng nói run run của Gia Nghĩa khiến người xem cảm nhận chân thực nỗi đau của một đứa trẻ bị đặt giữa cuộc chia ly của cha mẹ.

Vai con trai Phương Oanh của Gia Nghĩa chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Ảnh chụp màn hình

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt bày tỏ cảm xúc: "Có ai xem mà không khóc không?", "Thương con quá, bé diễn tự nhiên và lay động thực sự"…

Chia sẻ với Dân Việt, chị Như Ngọc - mẹ của Gia Nghĩa cho biết, gia đình có cho bé xem những phản hồi tích cực của khán giả như một cách động viên con. Ngoài ra, bản thân đạo diễn khi ở bối cảnh, nếu đoạn nào Gia Nghĩa diễn tốt cũng sẽ cho con xem lại để con phấn khởi.



"Con rất phấn khởi khi biết nhiều khán giả dành lời khen cho mình ở một số tập phim. Nhiều lần con về kể, các bạn trong lớp bảo với con là ông bà của các bạn xem phim con đóng và rất thích vai diễn của con. Chỉ thế thôi mà con vui vẻ cả ngày hôm đó", mẹ Gia Nghĩa cho biết.

Mẹ của Gia Nghĩa cũng trao đổi thêm, mỗi khi ra bối cảnh, cả ê-kíp thực hiện bộ phim, ai cũng yêu thương và quân tâm đến bé. Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim thứ hai Gia Nghĩa được đóng chung với Doãn Quốc Đam vì thế cả hai gọi nhau là "bố - con". Trước mỗi cảnh quay, Doãn Quốc Đam bao giờ cũng trao đổi trước với Gia Nghĩa, nhất là những phân đoạn không có trong kịch bản. Nhờ thế mà hai bố con phối hợp với nhau rất ăn ý.

"Mẹ Phương Oanh cũng rất yêu mến con, thường trao đổi với con trước mỗi cảnh quay và con hiểu ý rất nhanh nên mỗi khi quay thường phối hợp rất nhịp nhàng, ăn ý", chị Như Ngọc cho biết thêm.

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương hết lời khen ngợi

Theo tìm hiểu, Gia Nghĩa sinh năm 2016 tại Hà Nội trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Từ bé, cậu bé đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Mỗi lần được người lớn trong nhà mở cho xem các video ca nhạc, cậu bé lại nhún nhảy theo điệu nhạc hoặc bắt chước động tác vũ đạo.

Những bức ảnh của Gia Nghĩa thời điểm đó được mẹ vô tư chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây “bão” vì quá đáng yêu. Từ đó, Gia Nghĩa nhanh chóng nhận được nhiều lời mời làm mẫu cho các thương hiệu thời trang nhí và tham gia các video vận động dành cho trẻ em.

Gia Nghĩa bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật từ rất sớm. Ảnh: FBNV

Năm 4 tuổi, Gia Nghĩa bén duyên với diễn xuất. Năm 5, cậu bé chính thức gia nhập "vũ trụ điện ảnh VFC" qua vai diễn bé Long - con trai của Hà (Lan Phương) và Thành (Doãn Quốc Đam) trong Gia đình mình vui bất thình lình. Vai diễn đầu tay đã mang về cho diễn viên nhí những lời khen "có cánh" từ các đạo diễn, nghệ sĩ gạo cội, diễn viên trẻ và khán giả truyền hình.

Từ đó đến nay, Gia Nghĩa liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách như: Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi, Cầu vồng ở phía chân trời và gần đây nhất là Gió ngang khoảng trời xanh bộ phim đang phát sóng trên VTV3 với vai bé Minh - con trai Phương Oanh

Với lối diễn tự nhiên, cảm xúc cùng khả năng nhập vai linh hoạt, Gia Nghĩa được đánh giá là một trong những diễn viên nhí triển vọng bậc nhất của màn ảnh Việt.



Gia Nghĩa được nhiều nghệ sĩ và diễn viên hết lời ca ngợi về khả năng diễn xuất. Ảnh: FBNV

Diễn xuất của Gia Nghĩa nhận được những đánh giá tích cực từ những nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương nhận xét: “Gia Nghĩa là bạn nhỏ có khả năng ứng diễn xuất tốt nhất mà tôi từng gặp. Trong các phân đoạn cảm xúc, bé phản ứng rất tinh tế, không hề máy móc, khiến ai cũng yêu mến và nể phục”.

Trong khi đó, diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: “Gia Nghĩa khiến tôi bất ngờ, thậm chí sốc – không ngờ một cậu bé lại có thể diễn chân thực đến vậy”.

Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Gia Nghĩa còn thể hiện năng khiếu nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác. Cậu bé từng thử sức làm MC, người mẫu, dancer, ca sĩ...

Mẹ của Gia Nghĩa cho biết, mỗi khi đi đóng phim, bố và mẹ lại thay nhau đưa con đi. Và bố mẹ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để con cân bằng giữa việc đóng phim và việc học. Những lần đi đóng phim, không theo được đúng lịch học thì con sẽ học bù riêng với cô giáo và học thêm ở nhà.

"Ngày bé, con là một cậu bé rất hiền lành và nhút nhát. Tuy nhiên, ở tuổi này con bộc lộ nhiều cá tính hơn. Con ý thức được mình là diễn viên nên rất giữ hình ảnh khi đi ra đường và vẫn rất hòa đồng với bạn bè cùng lớp. Gia đình cũng rất vui khi thấy con có những thay đổi tích cực và đam mê phim ảnh nhưng vẫn chăm chỉ học tập", chị Như Ngọc chia sẻ thêm với Dân Việt.