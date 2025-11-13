Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tôn vinh Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cuộc thi sáng tác bài hát về Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Chiều nay (13/11), Bộ VHTTDL đã chính thức phát động Cuộc thi Sáng tác bài hát về Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhằm tôn vinh giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động toàn ngành.



Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh: LT

Đây cũng là dịp để khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong giới văn nghệ sĩ, tạo nên những bài ca đồng hành cùng ngành, góp phần lan tỏa thông điệp: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Cuộc thi sáng tác bài hát về Ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến của những người yêu nghệ thuật và yêu ngành.

Tôi tin từ cuộc thi này, chúng ta sẽ có thêm những bài ca hay, giàu cảm xúc, trở thành tiếng nói chung của toàn ngành, là nguồn động viên tinh thần cho các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên hôm nay và mai sau.

Chúng tôi mong muốn nhận được thật nhiều sáng tác phong phú, đa dạng về phong cách, từ những ca khúc mang âm hưởng dân gian, truyền thống… đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, thể hiện khát vọng đổi mới, hội nhập của ngành trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: LT

Bộ VHTTDL cam kết sẽ tổ chức cuộc thi công bằng, minh bạch, nghiêm túc, với sự tham gia của các nhạc sĩ, nhà chuyên môn uy tín trong Hội đồng Giám khảo, nhằm lựa chọn ra những tác phẩm thật sự xứng đáng.

Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành, được dàn dựng và biểu diễn trong các sự kiện, hội diễn, chương trình nghệ thuật lớn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 13/11/2025 đến hết ngày 15/12/2025. Tổng kết, trao giải dự kiễn diễn ra vào ngày 31/12/2025 tại Hà Nội.

Sau khi kết thúc thời hạn nhận tác phẩm, Hội đồng tuyển chọn sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và lựa chọn 15 ca khúc tiêu biểu nhất trong số các tác phẩm tham gia. 15 ca khúc tiêu biểu sẽ được gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố để tổ chức đánh giá và bình chọn.

Hội đồng tuyển chọn căn cứ vào kết quả bình chọn của các đơn vị để quyết định cơ cấu và xếp hạng giải thưởng cuối cùng của Cuộc thi.