Năm 2018, Vàng Gạ Lơ (SN 1986), ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè (cũ), tỉnh Lai Châu) bị khởi tố vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng việc đang mang thai được áp dụng biện pháp "cấm đi khỏi nơi cư trú", Vàng Gạ Lơ đã "vượt biên trái phép sang huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để trốn án. Tưởng chừng thoát tội, Lơ nhanh chóng kết hôn, sinh con và sống "yên ổn" dưới vỏ bọc một người phụ nữ nông thôn ở thôn Đoàn Kết, xã Giả Mê.

Quyết định truy nã Vàng Gạ Lơ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Tè (cũ). (Ảnh: Công an Lai Châu)

Từ năm 2024, qua các nguồn tin nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được vị trí lẩn trốn của Lơ. Trong các cuộc hội đàm thường niên với lực lượng chức năng Trung Quốc, thông tin được trao đổi, phương án phối hợp bắt giữ được thống nhất một cách bài bản.

Vào khoảng 15h20 ngày 11/7/2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Ma Lù Thàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp cùng: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và HTTP, Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng, Công an xã Pa Ủ bắt giữ thành công Vàng Gạ Lơ.

Vụ bắt giữ Vàng Gạ Lơ không chỉ là một vụ án riêng lẻ mà còn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của Công an tỉnh Lai Châu trong công tác kéo giảm tội phạm truy nã. Từ đầu năm 2025, toàn tỉnh có 57 đối tượng truy nã (34 trong nước, 23 quốc tế). Chỉ sau 6 tháng "căng mình" triển khai các biện pháp đồng bộ, đã kéo giảm được 5 đối tượng, đạt 8,77% tổng số. Riêng nhóm truy nã trong nước giảm 18,75%, gần đạt chỉ tiêu 25% của Công an tỉnh và 20% do Bộ Công an giao.

Với kết quả này, Công an Lai Châu đã chạm mốc ấn tượng, hoàn thành gần 75% chỉ tiêu giảm truy nã chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Hiện toàn tỉnh còn 52 đối tượng truy nã (26 trong nước, 26 quốc tế). Công an Lai Châu khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, xác minh, truy bắt hoặc đẩy truy nã quốc tế, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất.